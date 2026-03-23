  • Мажич о нырке Соболева: «Там был толчок, но смутило то, как он прыгал. Александр был опасен на поле – это лучший игрок «Зенита» во второй части сезона»
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что считает нападающего «Зенита» Александра Соболева лучшим игроком команды во второй части сезона.

В воскресенье «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 22‑го тура Мир РПЛ (3:1). Соболев стал автором победного гола, а также отметился результативной передачей. В ходе матча нападающий упал в штрафной соперника после легкого контакта с Роберто Фернандесом. Защитник «Динамо» показывал судье Сергею Иванову, что Соболев нырял.

– Там был толчок в спину, но то, как Соболев прыгал, смутило. Сейчас люди могут говорить, что нарушения не было, что он заработал и так далее. Но своим прыжком Соболев усложнил этот эпизод.

– Вам нравится Соболев?

– Для меня он был лучшим игроком на поле. Забил, отдал результативную передачу, был очень опасен. Думаю, во второй части сезона он лучший игрок «Зенита», – сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер».

Соболев в текущем сезоне провел 29 матчей за «Зенит», в которых забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Нормально он прыгал, вон профи из прыжков в воду оценила. А мне кажется или это странно, что глава судейского корпуса восторгается игроком определённой команды?
Так он глава судейского корпуса Зенита
Заговор?
толчок был, а то, что Соболев изобразил — 100% продолжение перформанса с маской. пока он будет клоунадой этой заниматься, судьи будут продолжать игнорировать реальные фолы на нем. в матче с Динамо его несколько раз нормально так били без всяких симуляций, а судейка игнорил. удивляться тому, что на нем в очевиднейших моментах пенальти не ставят, тоже не стоит. а плохой мальчик этих элементарных вещей не понимает видимо. так что Желудков все по делу сказал про него.
Судьи игнорируют не Соболева, а его команду.
Представьте, что так же бы толкнули Кордобу или Сперцяна.
Может Мажичу и не стоило в медиа выходить
С какой стати глава судейского корпуса вообще комментирует игру конкретных игроков, неважно, хорошую или плохую? Его дело - следить за судейством и не более, и с этим делом он справляется хуже некуда
и это комментарий главы судейского корпуса... мажич-это самый первый футбольный паразит, которого гнать надо немедленно.... эта гnидa уже пл родила порочну систему VAR и взаимодействия с букмекерами.
А как он прыгал? Да как дельфин, и пора давать за такое творчество жёлтые, а не мычать здесь на спортсе.
Кажется, Мажича надо отправлять в отставку, причем не почетную. Если человек не понимает даже того, что он при своей должности может или не может говорить СМИ, то какой из него глава судей?
Охринеть, куда понесло Мажича!
Вот что сказал про дельфина легенда Зенита Желудков«Соболев – клоун, со «Спартаком» маску надел, с «Динамо» нырнул. Надо к психологу сходить».
Материалы по теме
«Соболев – клоун, со «Спартаком» маску надел, с «Динамо» нырнул. Надо к психологу сходить». Желудков о форварде «Зенита»
сегодня, 14:46
Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Ноги разлетелись, туловище свинтило. Но задатки замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
сегодня, 13:59
Соболев показал ролик про то, как он входит в клуб Григория Федотова. Форвард «Зенита» забил 100-й гол в зачет клуба в игре с «Динамо»
сегодня, 13:08Видео
«Соболев лучше всех форвардов «Спартака» в такой форме – настоящий ренессанс». Гладилин про нападающего «Зенита»
сегодня, 12:09
Ещенко о Соболеве: «Вы же его дельфином называете – вот он и ныряет. Продолжит забивать за «Зенит» – станет основным надолго»
сегодня, 11:16
Рекомендуем
Главные новости
Аршавин о Дуране: «Назабивал в Англии и думает: «Что там Россия, уж как-нибудь пойдет». Но так не бывает. И он именно по-игровому не влился в «Зенит» – ему будто всегда в борьбу дают»
26 минут назад
Бартомеу о Неймаре: «После его ухода резко вырос зарплатный фонд «Барсы». Мы хотели удержать игроков – увеличили отступные Месси с 400 до 700 млн, суммы за Альбу и Бускетса»
33 минуты назад
«Зенит» играет в ветеранский футбол, никогда не прессингует. Он может покупать любых игроков, тратить большие деньги, но никакой командной игры нет». Дьяков раскритиковал петербуржцев
42 минуты назад
«Реал» обжалует удаление Вальверде, но на успех не надеется. В клубе считают, что Федерико получил красную из-за его конфликта с Баэной – за такой же фол на Коке была бы желтая
51 минуту назад
Мичел о «Реале»: «Думаете, в действиях Алонсо и Арбелоа есть большая разница? Хаби тоже не так уж много проигрывал. Главные действующие лица – всегда игроки»
сегодня, 19:25
Аршавин о Кордобе: «Топ-3 или топ-5 форвардов в истории РПЛ. Он один из тех, про кого будут говорить по прошествии лет. Сделал свою команду чемпионом, забил достаточно голов»
сегодня, 18:56
Терри о финале Кубка лиги: «Сити» полностью доминировал во 2-м тайме, закрыл «Арсенал» в штрафной и не выпускал. Где эта команда была весь сезон? Гонка в АПЛ официально продолжается»
сегодня, 18:46
Майкл Оуэн: «МЮ» шел бы первым в АПЛ, если бы сезон начался в момент назначения Кэррика. И мы бы думали, могут ли они выиграть титул»
сегодня, 18:33
Клопп про слухи о «Реале»: «Возглавлю одновременно с «Атлетико»! Прости, «Мадрид», сперва придется позвонить. Мне не звонили ни разу, эти истории – раздражающая чушь»
сегодня, 18:25
Талалаев о «Балтике»: «Мы не отрабатываем нырки, чтобы заработать пенальти, как делают некоторые тренеры. Мои футболисты не будут прыгать от толчка в грудь, чтобы удалили соперника»
сегодня, 18:19
Ко всем новостям
Последние новости
Мбаппе о травме колена: «Я на 100% восстановился. Было много спекуляций и неправды, такова жизнь спортсмена высокого уровня»
4 минуты назад
Слишкович о Ливае Гарсии: «Он всегда играл центрфорварда, а у Станковича – везде, только не там. Если игроку некомфортно, он не забивает, начинает нервничать и не дает 100%»
8 минут назад
Матвей Сафонов: «После Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после. На улице чаще подходят, узнают – надеваю маску и капюшончик»
22 минуты назадВидео
Только три испанца забили больше 25 голов в ЛЧ. Вспомните их? И это не Торрес
26 минут назадТесты и игры
Шамиль Лахиялов: «Поступки Талалаева могут помешать ему возглавить топ-команду. Более солидный клуб хорошо задумается, назначать ли его тренером. Его эмоции могут спровоцировать рукоприкладство»
34 минуты назад
Гаджиев о судействе: «А арбитр имеет право повышать планку единоборств? Игроки должны подстраиваться под них? Планка должна быть одинаковая»
49 минут назад
Низовцев о Саусе: «В «Спартаке» стал заложником заплаченной за него суммы. От него ждали очень много, а в первых играх он этого не показал. И он больше подходит «Балтике» Талалаева»
сегодня, 19:14
Почти 32 тысячи билетов продано на матч сборных России и Никарагуа на «Ozon Арене»
сегодня, 19:10
Роналдо хотел бы видеть Неймара на ЧМ-2026: «Анчелотти возьмет его, если он будет в форме. Неймар подтверждал свою ценность везде, где играл»
сегодня, 19:09
Осимхен успешно перенес операцию. Форвард «Галатасарая» сломал предплечье в матче с «Ливерпулем»
сегодня, 18:59
Рекомендуем