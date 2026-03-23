Мажич о нырке Соболева: «Там был толчок, но смутило то, как он прыгал. Александр был опасен на поле – это лучший игрок «Зенита» во второй части сезона»

Мажич о Соболеве: лучший игрок «Зенита» во 2-й части сезона.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что считает нападающего «Зенита» Александра Соболева лучшим игроком команды во второй части сезона.

В воскресенье «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 22‑го тура Мир РПЛ (3:1). Соболев стал автором победного гола, а также отметился результативной передачей. В ходе матча нападающий упал в штрафной соперника после легкого контакта с Роберто Фернандесом. Защитник «Динамо» показывал судье Сергею Иванову, что Соболев нырял.

– Там был толчок в спину, но то, как Соболев прыгал, смутило. Сейчас люди могут говорить, что нарушения не было, что он заработал и так далее. Но своим прыжком Соболев усложнил этот эпизод.

– Вам нравится Соболев?

– Для меня он был лучшим игроком на поле. Забил, отдал результативную передачу, был очень опасен. Думаю, во второй части сезона он лучший игрок «Зенита», – сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер».

Соболев в текущем сезоне провел 29 матчей за «Зенит », в которых забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.