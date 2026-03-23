Андрей Талалаев: «Предложил Челестини пообщаться после матча, ждал 5-7 минут, но не дождался. С одним тренером у меня уже было такое общение – расставили все точки над i»

Андрей Талалаев: предложил Челестини пообщаться, но никого не дождался.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что хотел поговорить с Фабио Челестини после матча Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

Специалисты были удалены после потасовки в компенсированное время ко второму тайму после того, как Талалаев выбил мяч на трибуны, а Энрике Кармо толкнул тренера.

Талалаев был дисквалифицирован на четыре матча, Челестини – на один.

– Общались ли вы с Челестини после случившегося?

– Нет. Клубы договорились между собой о дальнейшем формате контактов, и я не звонил Челестини, не стал переводить общение в эту плоскость.

Потому что еще после игры предложил ему пообщаться и пять-семь минут ждал его там, около автобусов, где обычно [на «Ростех-Арене»] после матчей стоят представители футбольных клубов и где нет камер. Но никого не дождался.

Кстати, могу сказать, что в этом чемпионате у меня уже было такое общение с одним главным тренером, чью фамилию называть не буду. Мы расставили все точки над i, продолжаем общаться без всяких проблем, оставаться коллегами и друзьями.

Считаю, что мужчины должны отвечать за свои поступки и слова, просто общаясь без лишних глаз один на один.

– А после КДК общения с Челестини не было? И допускаете ли, что еще выпьете по бокалу итальянского вина и зароете топор войны?

– Я попросил точный перевод тех слов, которые кричали в наш адрес его помощники и он сам. Транскрипция дала немножко не те результаты, которые допускали бы такие взаимоотношения.

Поэтому свободное время буду тратить на общение с другими людьми, – сказал Андрей Талалаев .

