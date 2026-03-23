  • Андрей Талалаев: «Предложил Челестини пообщаться после матча, ждал 5-7 минут, но не дождался. С одним тренером у меня уже было такое общение – расставили все точки над i»
Андрей Талалаев: «Предложил Челестини пообщаться после матча, ждал 5-7 минут, но не дождался. С одним тренером у меня уже было такое общение – расставили все точки над i»

Андрей Талалаев: предложил Челестини пообщаться, но никого не дождался.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что хотел поговорить с Фабио Челестини после матча Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

Специалисты были удалены после потасовки в компенсированное время ко второму тайму после того, как Талалаев выбил мяч на трибуны, а Энрике Кармо толкнул тренера.

Талалаев был дисквалифицирован на четыре матча, Челестини – на один.

– Общались ли вы с Челестини после случившегося?

– Нет. Клубы договорились между собой о дальнейшем формате контактов, и я не звонил Челестини, не стал переводить общение в эту плоскость.

Потому что еще после игры предложил ему пообщаться и пять-семь минут ждал его там, около автобусов, где обычно [на «Ростех-Арене»] после матчей стоят представители футбольных клубов и где нет камер. Но никого не дождался.

Кстати, могу сказать, что в этом чемпионате у меня уже было такое общение с одним главным тренером, чью фамилию называть не буду. Мы расставили все точки над i, продолжаем общаться без всяких проблем, оставаться коллегами и друзьями.

Считаю, что мужчины должны отвечать за свои поступки и слова, просто общаясь без лишних глаз один на один.

– А после КДК общения с Челестини не было? И допускаете ли, что еще выпьете по бокалу итальянского вина и зароете топор войны?

– Я попросил точный перевод тех слов, которые кричали в наш адрес его помощники и он сам. Транскрипция дала немножко не те результаты, которые допускали бы такие взаимоотношения.

Поэтому свободное время буду тратить на общение с другими людьми, – сказал Андрей Талалаев.

Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Талалаев
logoФабио Челестини
logoЦСКА
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
Чисто такой подход гопника. Дождаться человека после конфликта, чтоб ещё "пообщаться". Талалаев интересно один его ждал или с "подмогой"?
Чисто такой подход гопника. Дождаться человека после конфликта, чтоб ещё "пообщаться". Талалаев интересно один его ждал или с "подмогой"?
Один, но в трёх метрах тренер-статист и Нагайцев
Чисто такой подход гопника. Дождаться человека после конфликта, чтоб ещё "пообщаться". Талалаев интересно один его ждал или с "подмогой"?
На видео видно как он петушится за спинами помощников в подтрибунке)) мамкин решала
Талалаев под блатного косит?
Талалаев под блатного косит?
Чепуха он!
Чепуха он!
Чипушила он🤣
Еще один подражатель усатого полевого командира
Еще один подражатель усатого полевого командира
Саламыч с тренерами такое не позволял, только со своими игроками, и то с особо одаренными
Саламыч с тренерами такое не позволял, только со своими игроками, и то с особо одаренными
И только в душе
Да? А показалось он тебя ждал в подтрибунке, а ты явно зассал туда идти.
Ахха, Челестини устал в подтрибунке тебя ждать, пока ты там за спинами своего штаба ручки свои складвал
все что было на поле должно там и оставаться. Поэтому Талалаева за неадекватна и принимают..
Лбу 53 года, вроде и в люди выбился, а подворотня из него не выходит
Это что за цирк..? Представьте на секунду, как Валерий Васильевич Лобановский приглашает так сказать пообщаться Константина Ивановича Бескова…
Талалаев вы не в себе чтоли …?
Это что за цирк..? Представьте на секунду, как Валерий Васильевич Лобановский приглашает так сказать пообщаться Константина Ивановича Бескова… Талалаев вы не в себе чтоли …?
ХОЧЕШЬ расскажу историю, как во времена Лобановского у трапа самолёта встретили Колотова 2 ваших генерала, арестовали и угрожали службой на Чукотке, если в цска не перейдёшь?
правда ведь стыдно это вспоминать???
хватит пушистых из себя рисовать!
ХОЧЕШЬ расскажу историю, как во времена Лобановского у трапа самолёта встретили Колотова 2 ваших генерала, арестовали и угрожали службой на Чукотке, если в цска не перейдёшь? правда ведь стыдно это вспоминать??? хватит пушистых из себя рисовать!
Прям генерал? Целых два?
Знаем мы эти разговоры на парковке без камер...
Знаем мы эти разговоры на парковке без камер...
Валверде бы вышел с ним
Валверде бы вышел с ним
Вальверде бы вышел, да Тралалаев бы не пришёл.
Талалаев о бане на 4 матча: «Провокация была со стороны футболиста ЦСКА. Затяжки происходят в каждом втором матче – и никто никого не бьет, не толкает, не прыгает по техзонам»
Аршавин о Дуране: «Назабивал в Англии и думает: «Что там Россия, уж как-нибудь пойдет». Но так не бывает. И он именно по-игровому не влился в «Зенит» – ему будто всегда в борьбу дают»
Бартомеу о Неймаре: «После его ухода резко вырос зарплатный фонд «Барсы». Мы хотели удержать игроков – увеличили отступные Месси с 400 до 700 млн, суммы за Альбу и Бускетса»
«Зенит» играет в ветеранский футбол, никогда не прессингует. Он может покупать любых игроков, тратить большие деньги, но никакой командной игры нет». Дьяков раскритиковал петербуржцев
«Реал» обжалует удаление Вальверде, но на успех не надеется. В клубе считают, что Федерико получил красную из-за его конфликта с Баэной – за такой же фол на Коке была бы желтая
Мичел о «Реале»: «Думаете, в действиях Алонсо и Арбелоа есть большая разница? Хаби тоже не так уж много проигрывал. Главные действующие лица – всегда игроки»
Аршавин о Кордобе: «Топ-3 или топ-5 форвардов в истории РПЛ. Он один из тех, про кого будут говорить по прошествии лет. Сделал свою команду чемпионом, забил достаточно голов»
Терри о финале Кубка лиги: «Сити» полностью доминировал во 2-м тайме, закрыл «Арсенал» в штрафной и не выпускал. Где эта команда была весь сезон? Гонка в АПЛ официально продолжается»
Майкл Оуэн: «МЮ» шел бы первым в АПЛ, если бы сезон начался в момент назначения Кэррика. И мы бы думали, могут ли они выиграть титул»
Клопп про слухи о «Реале»: «Возглавлю одновременно с «Атлетико»! Прости, «Мадрид», сперва придется позвонить. Мне не звонили ни разу, эти истории – раздражающая чушь»
Талалаев о «Балтике»: «Мы не отрабатывает нырки, чтобы заработать пенальти, как делают некоторые тренеры. Мои футболисты не будут прыгать от толчка в грудь, чтобы удалили соперника»
Слишкович о Ливае Гарсии: «Он всегда играл центрфорварда, а у Станковича – везде, только не там. Если игроку некомфортно, он не забивает, начинает нервничать и не дает 100%»
Матвей Сафонов: «После Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после. На улице чаще подходят, узнают – надеваю маску и капюшончик»
Только три испанца забили больше 25 голов в ЛЧ. Вспомните их? И это не Торрес
Шамиль Лахиялов: «Поступки Талалаева могут помешать ему возглавить топ-команду. Более солидный клуб хорошо задумается, назначать ли его тренером. Его эмоции могут спровоцировать рукоприкладство»
Гаджиев о судействе: «А арбитр имеет право повышать планку единоборств? Игроки должны подстраиваться под них? Планка должна быть одинаковая»
Низовцев о Саусе: «В «Спартаке» стал заложником заплаченной за него суммы. От него ждали очень много, а в первых играх он этого не показал. И он больше подходит «Балтике» Талалаева»
Почти 32 тысячи билетов продано на матч сборных России и Никарагуа на «Ozon Арене»
Роналдо хотел бы видеть Неймара на ЧМ-2026: «Анчелотти возьмет его, если он будет в форме. Неймар подтверждал свою ценность везде, где играл»
Осимхен успешно перенес операцию. Форвард «Галатасарая» сломал предплечье в матче с «Ливерпулем»
Сафонов о вызове в сборную: «Приехал в форме. Пропустил рейс в Стамбуле, но добрался. Надеюсь сыграть в Краснодаре – на стадионе, с которого все начиналось»
