Гаттузо о матче с Северной Ирландией: «Италии нужно спокойствие. Я не собираюсь грузить игроков сообщениями и 10 видеоконференциями в день. Они выигрывали Евро и другие трофеи, играли в финале ЛЧ»
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо считает, что футболистам нужно постараться сохранить спокойствие перед игрой с Северной Ирландией.
Итальянская команда 26 марта сыграет против сборной Северной Ирландии в стыковом матче ЧМ-2026.
«Нам нужно сохранять спокойствие. Приведу пример матча против Норвегии на «Сан-Сиро». Первый тайм мы провели хорошо, но при первых трудных моментах расслабились. Нам нужно избегать подобных ситуаций, и я работаю над этим последние месяцы. В матчах могут случаться инциденты, нужно уметь двигаться дальше и забывать про прошлое.
Необходимо спокойствие. Я не могу представить, что буду до четверга грузить их постоянными сообщениями и 10 видеоконференциями в день. Нам нужно подойти к матчу, зная, что мы должны делать.
У нас есть игроки, которые выигрывали трофеи, чемпионские титулы, доходили до финала Лиги чемпионов и выигрывали чемпионат Европы», – сказал Гаттузо на пресс-конференции.