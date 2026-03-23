Гаттузо о матче с Северной Ирландией: «Италии нужно спокойствие. Я не собираюсь грузить игроков сообщениями и 10 видеоконференциями в день. Они выигрывали Евро и другие трофеи, играли в финале ЛЧ»

Гаттузо о стыковом матче: Италии нужно спокойствие, не собираюсь грузить игроков.

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо считает, что футболистам нужно постараться сохранить спокойствие перед игрой с Северной Ирландией.

Итальянская команда 26 марта сыграет против сборной Северной Ирландии в стыковом матче ЧМ-2026 .

«Нам нужно сохранять спокойствие. Приведу пример матча против Норвегии на «Сан-Сиро ». Первый тайм мы провели хорошо, но при первых трудных моментах расслабились. Нам нужно избегать подобных ситуаций, и я работаю над этим последние месяцы. В матчах могут случаться инциденты, нужно уметь двигаться дальше и забывать про прошлое.

Необходимо спокойствие. Я не могу представить, что буду до четверга грузить их постоянными сообщениями и 10 видеоконференциями в день. Нам нужно подойти к матчу, зная, что мы должны делать.

У нас есть игроки, которые выигрывали трофеи, чемпионские титулы, доходили до финала Лиги чемпионов и выигрывали чемпионат Европы», – сказал Гаттузо на пресс-конференции.