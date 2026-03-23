  Гаттузо о матче с Северной Ирландией: «Италии нужно спокойствие. Я не собираюсь грузить игроков сообщениями и 10 видеоконференциями в день. Они выигрывали Евро и другие трофеи, играли в финале ЛЧ»
Гаттузо о матче с Северной Ирландией: «Италии нужно спокойствие. Я не собираюсь грузить игроков сообщениями и 10 видеоконференциями в день. Они выигрывали Евро и другие трофеи, играли в финале ЛЧ»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо считает, что футболистам нужно постараться сохранить спокойствие перед игрой с Северной Ирландией.

Итальянская команда 26 марта сыграет против сборной Северной Ирландии в стыковом матче ЧМ-2026.

«Нам нужно сохранять спокойствие. Приведу пример матча против Норвегии на «Сан-Сиро». Первый тайм мы провели хорошо, но при первых трудных моментах расслабились. Нам нужно избегать подобных ситуаций, и я работаю над этим последние месяцы. В матчах могут случаться инциденты, нужно уметь двигаться дальше и забывать про прошлое.

Необходимо спокойствие. Я не могу представить, что буду до четверга грузить их постоянными сообщениями и 10 видеоконференциями в день. Нам нужно подойти к матчу, зная, что мы должны делать.

У нас есть игроки, которые выигрывали трофеи, чемпионские титулы, доходили до финала Лиги чемпионов и выигрывали чемпионат Европы», – сказал Гаттузо на пресс-конференции.

Кто выиграет ЛЧ?48573 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
У Рино как раз есть менталитет победителя. Третий подряд ЧМ без Италии не хотелось бы, тем более в Штатах. Какая бы по силе не была Италия — это всё таки Италия. Ждём на ЧМ.
Судя по синусоидам скуадры адзурры, где череда провалов сменяется неожиданным триумфом, им уже пора снова удивить футбольный мир и дойти как минимум до финала, как это было в 1994 году на американских же полях. Понятно что нет личностей уровня Баджо, Дель Пьеро, Тотти, итальянская сборная сейчас это весьма средняя команда, но просто хочется уже снова увидеть как они за счёт дисциплины и желания обыгрывают более классные команды, как это было много раз, когда на Италию никто не ставит, а они берут и назло всем скептикам побеждают. 20 лет без плей-офф ЧМ это будет уже слишком огромным провалом даже на фоне успеха в 2006, нужно собраться и умереть на поле, но выйти на сам турнир и там уже преодолеть это проклятье невыходов из группы, как будто бы Зидан или сама фортуна воздают до сих пор за тот финал
Очень интересное мнение с долей фатализма. Я не фанат Сборной Италии, никогда не был, не важно какой клуб был столпом Сборной, в жизни за неё не переживал. Тем не менее, мне всегда казалось, что последние 30 лет, да и даже Сборная 82 были успешны благодаря легендам в обороне. Сейчас у Италии таких просто нет. Оборона условной Австрии или Швейцарии монолитнее, чем Италия. Это довольно грустно даже для меня.
Дженнаро Мостовузо: в футболе все давно придумано.
Материалы по теме
Кьеза не сыграет в стыках ЧМ-2026 из-за травмы. Вместо него в сборную Италии вызван Камбьяги из «Болоньи»
вчера, 10:55
Италия показала выездную форму к ЧМ-2026 – белую с синими и золотистыми полосами и узорами, отсылающими к классическим костюмам
20 марта, 14:08Фото
Доннарумма, Барелла, Эспозито, Тонали, Кьеза, Бастони, Калафьори, Димарко – в составе Италии на стыковые матчи ЧМ-2026
20 марта, 12:51
Капелло о сборной Италии: «Не хочу видеть еще одну аморфную, бездушную команду, как на Евро-2024. Гаттузо привил игрокам желание бороться – он должен вернуть нам утраченную гордость»
12 марта, 19:45
