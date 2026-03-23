  • Шаронов выложил видео падений игроков «Зенита» в матче с «Динамо»: «Футбол – игра, где можно выиграть, где можно проиграть, но еще есть дух игры!»
97

Шаронов выложил видео падений игроков «Зенита» в матче с «Динамо»: «Футбол – игра, где можно выиграть, где можно проиграть, но еще есть дух игры!»

Роман Шаронов опубликовал видео с фолами против игроков «Зенита».

Тренер «Динамо» Роман Шаронов намекнул на симуляции футболистов «Зенита».

Бело-голубые уступили со счетом 1:3 в матче Мир РПЛ, который состоялся 22 марта.

В своем телеграм-канале специалист опубликовал нарезку моментов, в которых футболисты петербуржцев падали на газон, а арбитр Сергей Иванов принимал решения в их пользу.

В частности, в видеофрагменте на газоне оказывались Александр Соболев, Джон Джон, Нино, а в одном из эпизодов судья усмотрел фол в центре поля против Луиса Энрике.

«Футбол – игра, где можно выиграть, где можно проиграть, но еще есть дух игры!» – написал Роман Шаронов.

Кто выиграет ЛЧ?46753 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Шаронова
лучше бы нарезку, как Касерас весь матч лупил Джон Джона безнаказанно выложил конечно, ну или момент с неназначенным пенальти. ну чтобы в духе игры, так сказать.
лучше бы нарезку, как Касерас весь матч лупил Джон Джона безнаказанно выложил конечно, ну или момент с неназначенным пенальти. ну чтобы в духе игры, так сказать.
это другое
лучше бы нарезку, как Касерас весь матч лупил Джон Джона безнаказанно выложил конечно, ну или момент с неназначенным пенальти. ну чтобы в духе игры, так сказать.
Какую нарезку, ваши дураки падают от любых касаний. Фолы в матчах вашей команды 6 на 30 каждую игру в пользу соперника. Динамо со Спартаком и ЦСКА рубилось и искры летели. А тут решили свисточки за нырки давать.
Нино толкнули в воздухе - он упал, Луису Энрике ударили по ахиллу - он потерял мяч, Джон Джон прыгнул, а игрок Динамо подсел под него - он упал. Тут только Соболев клоун вместе с Шароновым
Твоя команда позорно сливает игру, вообще не показывая никакого адекватного футбола, забивая один абсолютно случайный гол за 90 минут, а ты занимаешься подобной хренотенью
Твоя команда позорно сливает игру, вообще не показывая никакого адекватного футбола, забивая один абсолютно случайный гол за 90 минут, а ты занимаешься подобной хренотенью
А что он может сказать? Лучше бы...штанишки свои постирал.
Твоя команда позорно сливает игру, вообще не показывая никакого адекватного футбола, забивая один абсолютно случайный гол за 90 минут, а ты занимаешься подобной хренотенью
Тренер - видеоаналитик)
У Динамо ни одной жёлтой за матч, хотя один Касерес на 2 удаления насобирал. Забавные)
У Динамо ни одной жёлтой за матч, хотя один Касерес на 2 удаления насобирал. Забавные)
Абсолютно точно, только хотел написать про этого касереса.
У Динамо ни одной жёлтой за матч, хотя один Касерес на 2 удаления насобирал. Забавные)
А если бы его удалили, то вою было бы целый месяц.
А есть нарезка от Шаронова где игроки Динамо фолят, а им карточки за это не показывают?
А есть нарезка от Шаронова где игроки Динамо фолят, а им карточки за это не показывают?
Напомни, сколько Семак видосиков выложил про команду соперника за последние 5 лет?
По всем статьям были хуже, а он про фолы/не фолы... Как-то жалобно выглядит всё это
Мусики никак не успокоятся?
Научите Касераса не хватать за футболки и не лупит по ногам, тогда и падать никто не будет. Вот уж кому Иванов явно пожалел ЖК.
У кого-то ни разу не бомбит...
Динамо это команда костоломов на протяжении последних 5 лет. Постеснялся бы.
Ответ SergerSerj
Динамо это команда костоломов на протяжении последних 5 лет. Постеснялся бы.
Динама всегда была командой костоломов. Александр Бубнов рассказывал, когда он там играл в молодости, там в динаме были два защитника с кличками : Новиков - автоген, Никулин - коса. То есть один резал ноги, как автогеном, а второй косил ноги соперника, как косой. Их боялись, как огня все нападающие клубов СССР. 😆
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» играет в ветеранский футбол, никогда не прессингует. Он может покупать любых игроков, тратить большие деньги, но никакой командной игры нет». Дьяков раскритиковал петербуржцев
13 минут назад
«Реал» обжалует удаление Вальверде, но на успех не надеется. В клубе считают, что Федерико получил красную из-за его конфликта с Баэной – за такой же фол на Коке была бы желтая
22 минуты назад
Мичел о «Реале»: «Думаете, в действиях Алонсо и Арбелоа есть большая разница? Хаби тоже не так уж много проигрывал. Главные действующие лица – всегда игроки»
32 минуты назад
Аршавин о Кордобе: «Топ-3 или топ-5 форвардов в истории РПЛ. Он один из тех, про кого будут говорить по прошествии лет. Сделал свою команду чемпионом, забил достаточно голов»
сегодня, 18:56
Терри о финале Кубка лиги: «Сити» полностью доминировал во 2-м тайме, закрыл «Арсенал» в штрафной и не выпускал. Где эта команда была весь сезон? Гонка в АПЛ официально продолжается»
сегодня, 18:46
Майкл Оуэн: «МЮ» шел бы первым в АПЛ, если бы сезон начался в момент назначения Кэррика. И мы бы думали, могут ли они выиграть титул»
сегодня, 18:33
Клопп про слухи о «Реале»: «Возглавлю одновременно с «Атлетико»! Прости, «Мадрид», сперва придется позвонить. Мне не звонили ни разу, эти истории – раздражающая чушь»
сегодня, 18:25
Талалаев о «Балтике»: «Мы не отрабатывает нырки, чтобы заработать пенальти, как делают некоторые тренеры. Мои футболисты не будут прыгать от толчка в грудь, чтобы удалили соперника»
сегодня, 18:19
Аршавин про Соболева: «Я не знаю, что с ним произошло, но он выглядит очень здорово, сильнее и более органично, чем Дуран. Больше борьбы выигрывает, меньше теряет мяч»
сегодня, 18:09
Мостовой о словах Мажича про пенальти «Зенита»: «Мостовой это сказал в первую секунду. Когда Мостовой сказал, что Абаскаль – человек с автобусной остановки, люди это поняли через два года»
сегодня, 18:01
Ко всем новостям
Последние новости
Бартомеу о Неймаре: «После его ухода резко вырос зарплатный фонд «Барсы». Мы хотели удержать игроков – увеличили отступные Месси с 400 до 700 млн, суммы за Альбу и Бускетса»
4 минуты назад
Шамиль Лахиялов: «Поступки Талалаева могут помешать ему возглавить топ-команду. Более солидный клуб хорошо задумается, назначать ли его тренером. Его эмоции могут спровоцировать рукоприкладство»
5 минут назад
Гаджиев о судействе: «А арбитр имеет право повышать планку единоборств? Игроки должны подстраиваться под них? Планка должна быть одинаковая»
20 минут назад
Низовцев о Саусе: «В «Спартаке» стал заложником заплаченной за него суммы. От него ждали очень много, а в первых играх он этого не показал. И он больше подходит «Балтике» Талалаева»
43 минуты назад
Почти 32 тысячи билетов продано на матч сборных России и Никарагуа на «Ozon Арене»
47 минут назад
Роналдо хотел бы видеть Неймара на ЧМ-2026: «Анчелотти возьмет его, если он будет в форме. Неймар подтверждал свою ценность везде, где играл»
48 минут назад
Осимхен успешно перенес операцию. Форвард «Галатасарая» сломал предплечье в матче с «Ливерпулем»
58 минут назад
Сафонов о вызове в сборную: «Приехал в форме. Пропустил рейс в Стамбуле, но добрался. Надеюсь сыграть в Краснодаре – на стадионе, с которого все начиналось»
сегодня, 18:47
Ву об РПЛ: «Будет хорошо, если «Спартак» займет место в тройке лучших. Это придаст уверенности для следующего сезона»
сегодня, 18:39
Хомуха о ЦСКА: «Главная проблема – психология, у команды нет чемпионского характера. Так не получится бороться за что-то серьезное»
сегодня, 18:28
Рекомендуем