Шаронов выложил видео падений игроков «Зенита» в матче с «Динамо»: «Футбол – игра, где можно выиграть, где можно проиграть, но еще есть дух игры!»
Бело-голубые уступили со счетом 1:3 в матче Мир РПЛ, который состоялся 22 марта.
В своем телеграм-канале специалист опубликовал нарезку моментов, в которых футболисты петербуржцев падали на газон, а арбитр Сергей Иванов принимал решения в их пользу.
В частности, в видеофрагменте на газоне оказывались Александр Соболев, Джон Джон, Нино, а в одном из эпизодов судья усмотрел фол в центре поля против Луиса Энрике.
«Футбол – игра, где можно выиграть, где можно проиграть, но еще есть дух игры!» – написал Роман Шаронов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Шаронова
97 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
лучше бы нарезку, как Касерас весь матч лупил Джон Джона безнаказанно выложил конечно, ну или момент с неназначенным пенальти. ну чтобы в духе игры, так сказать.
это другое
Какую нарезку, ваши дураки падают от любых касаний. Фолы в матчах вашей команды 6 на 30 каждую игру в пользу соперника. Динамо со Спартаком и ЦСКА рубилось и искры летели. А тут решили свисточки за нырки давать.
Нино толкнули в воздухе - он упал, Луису Энрике ударили по ахиллу - он потерял мяч, Джон Джон прыгнул, а игрок Динамо подсел под него - он упал. Тут только Соболев клоун вместе с Шароновым
Твоя команда позорно сливает игру, вообще не показывая никакого адекватного футбола, забивая один абсолютно случайный гол за 90 минут, а ты занимаешься подобной хренотенью
А что он может сказать? Лучше бы...штанишки свои постирал.
Тренер - видеоаналитик)
У Динамо ни одной жёлтой за матч, хотя один Касерес на 2 удаления насобирал. Забавные)
Абсолютно точно, только хотел написать про этого касереса.
А если бы его удалили, то вою было бы целый месяц.
А есть нарезка от Шаронова где игроки Динамо фолят, а им карточки за это не показывают?
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Напомни, сколько Семак видосиков выложил про команду соперника за последние 5 лет?
По всем статьям были хуже, а он про фолы/не фолы... Как-то жалобно выглядит всё это
Мусики никак не успокоятся?
Научите Касераса не хватать за футболки и не лупит по ногам, тогда и падать никто не будет. Вот уж кому Иванов явно пожалел ЖК.
У кого-то ни разу не бомбит...
Динамо это команда костоломов на протяжении последних 5 лет. Постеснялся бы.
Динама всегда была командой костоломов. Александр Бубнов рассказывал, когда он там играл в молодости, там в динаме были два защитника с кличками : Новиков - автоген, Никулин - коса. То есть один резал ноги, как автогеном, а второй косил ноги соперника, как косой. Их боялись, как огня все нападающие клубов СССР. 😆
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем