Шаронов выложил видео падений игроков «Зенита» в матче с «Динамо»: «Футбол – игра, где можно выиграть, где можно проиграть, но еще есть дух игры!»

Роман Шаронов опубликовал видео с фолами против игроков «Зенита».

Тренер «Динамо » Роман Шаронов намекнул на симуляции футболистов «Зенита ».

Бело-голубые уступили со счетом 1:3 в матче Мир РПЛ , который состоялся 22 марта.

В своем телеграм-канале специалист опубликовал нарезку моментов, в которых футболисты петербуржцев падали на газон, а арбитр Сергей Иванов принимал решения в их пользу.

В частности, в видеофрагменте на газоне оказывались Александр Соболев , Джон Джон, Нино, а в одном из эпизодов судья усмотрел фол в центре поля против Луиса Энрике .

«Футбол – игра, где можно выиграть, где можно проиграть, но еще есть дух игры!» – написал Роман Шаронов.