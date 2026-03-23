  Майкл Оуэн: «Если Кэррика уволят, а новый тренер слабо стартует, руководство «МЮ» линчуют. Майкла надо оставить. После Фергюсона перепробовали все, но провалились, а сейчас побеждают»
Майкл Оуэн: «Если Кэррика уволят, а новый тренер слабо стартует, руководство «МЮ» линчуют. Майкла надо оставить. После Фергюсона перепробовали все, но провалились, а сейчас побеждают»

Майкл Оуэн: дайте Кэррику поработать.

Майкл Оуэн считает, что Майкл Кэррик должен остаться во главе «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон.

«Просто представьте, что вы избавляетесь от Кэррика и приводите кого угодно – пусть даже прирожденного победителя.

Представьте, что команда снова плохо начинает сезон. Фанаты просто линчуют руководство.

Меня шокирует то, что люди говорят, что Кэррика не следует оставлять. Я просто поражен. Почему, черт возьми, такой вопрос вообще встает? Я не понимаю этого.

Я не говорю, что ему надо дать контракт на 10 лет, что все идеально. Но, черт побери, что еще он должен сделать? Надо просто дать ему продолжить работу. Зачем вмешиваться?

Я твердый сторонник того, чтобы его оставить. Сколько уже лет прошло после ухода сэра Алекса? Уже с дюжину. Они все перепробовали: проверенных тренеров, таких как ван Гал, Моуринью, Мойес, потом – бывших футболистов, таких как Сульшер. Затем они ушли немного в сторону, взяли молодую суперзвезду Рубена Аморима, взяли Ральфа Рангника. Они перепробовали буквально все, и после двенадцати лет неудач появляется тот, кто получает отдачу от футболистов. Они побеждают, выглядят прогрессивно, а некоторые игроки показывают свой лучший футбол за многие годы.

Как кто-то может говорить, что Кэррик не должен остаться? Что самое плохое из того, что может произойти? Дайте ему контракт на два года. Если он начнет новый сезон с поражений во всех матчах, с ним можно расстаться. Это не то чтобы главное решение в вашей истории. Он хорошо работает – почему не дать ему продолжить? В то, что мы видим в исполнении «Юнайтед», невозможно поверить» – сказал экс-форвард «МЮ» в интервью casino.org. 

Кто выиграет ЛЧ?48667 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Если Кэррика уволят, Ман Ю выйдет на уверенное первое место по клоунским увольнениям/назначениям в европе....
Ответ NoThanks
Если Кэррика уволят, Ман Ю выйдет на уверенное первое место по клоунским увольнениям/назначениям в европе....
Каррика не могут уволить, его могут не оставить главным, и вот это будет очень глупо
Если Кэррика уволят, Ман Ю выйдет на уверенное первое место по клоунским увольнениям/назначениям в европе....
Они и так на первом с огромным запасом.
Парни, сам ярый болельщик МЮ, но осторожнее с Кэрриком. Вспомните первые 3-4 месяца с Сульшером. При Моуре команда не играла совсем, пришел Оле и начали без причин рвать всех подряд. потом вернулось уныние. Так что выводы делать рано. Я сам за то, чтобы Кэррика оставили, но ожидания надо поумерить. А то потом сми же его физруком будете называть и гнать после каждой игры.
Парни, сам ярый болельщик МЮ, но осторожнее с Кэрриком. Вспомните первые 3-4 месяца с Сульшером. При Моуре команда не играла совсем, пришел Оле и начали без причин рвать всех подряд. потом вернулось уныние. Так что выводы делать рано. Я сам за то, чтобы Кэррика оставили, но ожидания надо поумерить. А то потом сми же его физруком будете называть и гнать после каждой игры.
Не будет его никто гнать из болел ни прикаких результатах,чего только не натерпелись уже,но до тех пор пока команда за него и МЮ бьется
Парни, сам ярый болельщик МЮ, но осторожнее с Кэрриком. Вспомните первые 3-4 месяца с Сульшером. При Моуре команда не играла совсем, пришел Оле и начали без причин рвать всех подряд. потом вернулось уныние. Так что выводы делать рано. Я сам за то, чтобы Кэррика оставили, но ожидания надо поумерить. А то потом сми же его физруком будете называть и гнать после каждой игры.
Уныние 2 места — это то, о чём МЮ сейчас бы только мечтать.
Да не оставят Кэррика. Он обычный тренер, а этого мало, недостаточно модный и распиаренный. Надо очередного тренера Спортинга или Фейенорда взять с уникальной схемой 2-6-3, чтобы играть в позиционно-реляционный стиль с ложными десятками и полусредними вингбеками-реджистами. Чтоб игроки с тремя классами образованиями ничего не поняли на ломанном английском
Да не оставят Кэррика. Он обычный тренер, а этого мало, недостаточно модный и распиаренный. Надо очередного тренера Спортинга или Фейенорда взять с уникальной схемой 2-6-3, чтобы играть в позиционно-реляционный стиль с ложными десятками и полусредними вингбеками-реджистами. Чтоб игроки с тремя классами образованиями ничего не поняли на ломанном английском
И еще обязательно надо вратаря- каталу😂 А то наш могучий Сеня (без сарказма) просто надежный как швейцарские часы, этого недостаточно 😂
И еще обязательно надо вратаря- каталу😂 А то наш могучий Сеня (без сарказма) просто надежный как швейцарские часы, этого недостаточно 😂
Есть один такой, в Турции сейчас)
Факт остается фактом, два полных сезона Сульшера до прихода Роналду: 3 место, 2 место. И когда надо было сделать следующий шаг подписав сильного опорника за любые деньги, руководство купило ему Роналду и откатило клуб на несколько шагов назад, а потом в панике уволили Сульшера и совершили еще больше ошибок с тренерами и новичками
Факт остается фактом, два полных сезона Сульшера до прихода Роналду: 3 место, 2 место. И когда надо было сделать следующий шаг подписав сильного опорника за любые деньги, руководство купило ему Роналду и откатило клуб на несколько шагов назад, а потом в панике уволили Сульшера и совершили еще больше ошибок с тренерами и новичками
фактос !
Услышать Майкла,акститесь)
А если оставить Каррика и он начнёт слабо, все стоя буду аплодировать?
А если оставить Каррика и он начнёт слабо, все стоя буду аплодировать?
Он начал неслабо
А если оставить Каррика и он начнёт слабо, все стоя буду аплодировать?
так это может с любым тренером случится .. даже с мега топом... есть гарантии что такого не будет ?
Каррик сделал то, что казалось невозможным - затащил мю в топ 3 с большим отрывом от 4 места. Не понимаю какие тут могут быть вопросы относительно основного кандидата на пост ГТ
МЮ при Кэррике играет хорошо. Но почему никто не учитывает что у них вагон времени на подготовку к матчам? Игроки банально свежее.
Кэррик про 2:2 с «Борнмутом»: «Я разочарован, что «МЮ» не набрал 3 очка, моментов хватало. Не понимаю, почему нам дали один пенальти, но не дали такой же второй, безумие»
20 марта, 22:47
У Кэррика в 10 матчах во главе «МЮ» 7 побед, 2 ничьих и 1 поражение. Команда потеряла очки в 2 из 3 последних игр
20 марта, 21:59
Кэррик о недовольстве Бруну партнерами на поле: «Не вижу проблем, если это исходит из лучших побуждений. Подталкивать друг друга полезно, это не что-то личное»
20 марта, 09:08
На ФИФА подали жалобу в Еврокомиссию из-за билетов на ЧМ-2026. Федерацию обвиняют в завышении цен и злоупотреблении монопольным положением
3 минуты назад
Тимур Журавель: «Талалаев последователен в своем бэднессе. Но представьте, как бы он повел себя, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед ее аутом»
18 минут назад
Абаскаль уволен из мексиканского «Атлетико Сан-Луис». Клуб идет 15-м в чемпионате
43 минуты назад
Энцо разочарован увольнением Марески из «Челси» и рассматривает варианты ухода. Мечта хавбека – «Реал» (Бен Джейкобс)
53 минуты назад
Мостовой о сборной России: «Какая разница, кого сейчас вызывают в расширенный список? Хоть меня возьмите. Против условного Брунея я бы в конце вышел и в пустые ворота забил бы»
сегодня, 08:25
Винисиус четыре раза сказал Симеоне «Меня выгонят», уходя с поля после дубля в матче с «Атлетико». Это ответ на январские слова Диего «Перес тебя выгонит»
сегодня, 08:04
Отец обвиняемого в убийстве Секача утверждает, что его сына запугали и завербовали мошенники: «Они запрещали ему общаться с родными»
сегодня, 07:44
Вагнер Лав завершает карьеру в 41 год. Он выиграл 14 трофеев с ЦСКА и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России
сегодня, 07:25
Журналист Риоло о травме Мбаппе: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего»
сегодня, 07:05
Де Дзерби и Почеттино – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма». Роберто готов возглавить клуб, если он не вылетит из АПЛ
сегодня, 06:47
Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали. У хавбека «Локо» небольшое повреждение
35 минут назад
Заур Тедеев: «Дзюба может стать хорошим тренером. У меня нет сомнений»
сегодня, 08:15
Брейдо об интересе ЦСКА к Коутиньо: «Фамилия упоминалась в клубе, но не более того. К середине февраля трансферная кампания была завершена на 99 процентов»
сегодня, 07:49
Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»
сегодня, 07:39
Дркушич о результативности Соболева: «Он же сказал, что теперь плохой мальчик. Саша очень помогает «Зениту», молодец»
сегодня, 06:30
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
сегодня, 05:25
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
сегодня, 04:24
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он звезда»
вчера, 21:57
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
вчера, 21:47
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
