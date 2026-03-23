Майкл Оуэн: «Если Кэррика уволят, а новый тренер слабо стартует, руководство «МЮ» линчуют. Майкла надо оставить. После Фергюсона перепробовали все, но провалились, а сейчас побеждают»

Майкл Оуэн: дайте Кэррику поработать.

Майкл Оуэн считает, что Майкл Кэррик должен остаться во главе «Манчестер Юнайтед » на следующий сезон.

«Просто представьте, что вы избавляетесь от Кэррика и приводите кого угодно – пусть даже прирожденного победителя.

Представьте, что команда снова плохо начинает сезон. Фанаты просто линчуют руководство.

Меня шокирует то, что люди говорят, что Кэррика не следует оставлять. Я просто поражен. Почему, черт возьми, такой вопрос вообще встает? Я не понимаю этого.

Я не говорю, что ему надо дать контракт на 10 лет, что все идеально. Но, черт побери, что еще он должен сделать? Надо просто дать ему продолжить работу. Зачем вмешиваться?

Я твердый сторонник того, чтобы его оставить. Сколько уже лет прошло после ухода сэра Алекса ? Уже с дюжину. Они все перепробовали: проверенных тренеров, таких как ван Гал, Моуринью , Мойес, потом – бывших футболистов, таких как Сульшер. Затем они ушли немного в сторону, взяли молодую суперзвезду Рубена Аморима, взяли Ральфа Рангника. Они перепробовали буквально все, и после двенадцати лет неудач появляется тот, кто получает отдачу от футболистов. Они побеждают, выглядят прогрессивно, а некоторые игроки показывают свой лучший футбол за многие годы.

Как кто-то может говорить, что Кэррик не должен остаться? Что самое плохое из того, что может произойти? Дайте ему контракт на два года. Если он начнет новый сезон с поражений во всех матчах, с ним можно расстаться. Это не то чтобы главное решение в вашей истории. Он хорошо работает – почему не дать ему продолжить? В то, что мы видим в исполнении «Юнайтед», невозможно поверить» – сказал экс-форвард «МЮ» в интервью casino.org.