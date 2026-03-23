  • Бартомеу о деле Негрейры: «Обмен судейскими отчетами был распространен во многих клубах, не только в «Барсе». Я просил суд не передавать «Реалу» наши внутренние документы»
Бартомеу о деле Негрейры: «Обмен судейскими отчетами был распространен во многих клубах, не только в «Барсе». Я просил суд не передавать «Реалу» наши внутренние документы»

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о деле Негрейры.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Все защищали свою работу в связи с делом Негрейры. В моем случае, я находился под следствием до 2018 года, когда мы решили расторгнуть контракт с [сыном Негрейры] Хавьером Энрикесом.

Я был единственным, кто просил судью не передавать документы «Барселоны», которые они запросили несколько месяцев назад, в «Реал». Я считал несправедливым, что «Реал Мадрид» увидит внутренние документы клуба.

Практика обмена судейскими отчетами была распространена во многих клубах, а не только в «Барселоне», – сказал Бартомеу.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
Практика обмена судейскими отчетами была распространена во многих клубах, но 18 лямов заплатила только Барселона ))
Причем отчёты резко перестали заказывать, когда Негрейра ушел со своего поста))
При этом именно реал брал левые чашки лч в те годы. Совпадение? Не думаю
Жаль, с тренерами Барсы никто этими отчётами не поделился)
И все они были заказаны у заинтересованных лиц? Или другие платили сторонним организациям, а Барса напрямую?
Не верю, что это подкуп судей, скорее тупняк руководства Барсы или распил глупейший
Разное бывает. В Реаеле к примеру работает муж сотрудника комиссии. А женским футболом в Испании руководит жена сотрудника Реала)
В основном отчеты берут у бывших арбитров.
Возможно, не знал, спасибо. В Испании сложно плюнуть в человека и не попасть в чего-то болельщика, судью, сосьос.
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
Лапорта – журналисту, назвавшему выплаты Негрейре «стыдными»: «Бывшие директора и игроки «Реала» 72 года возглавляли CTA – это не стыдно? Действия «Барсы» абсолютно законны»
Лапорта о деле Негрейры: «Были консультации по судьям, что тогда было вполне допустимо. 72 года начальниками арбитров были сосьос или сотрудники «Реала»
«Никто в мире не думает, что «Барса» побеждала благодаря помощи судей. «Реалу» нужно скрывать позор своей истории – поэтому он обвиняет других». Фрейша о деле Негрейры
