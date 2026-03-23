Бартомеу о деле Негрейры: «Обмен судейскими отчетами был распространен во многих клубах, не только в «Барсе». Я просил суд не передавать «Реалу» наши внутренние документы»
Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о деле Негрейры.
Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
«Все защищали свою работу в связи с делом Негрейры. В моем случае, я находился под следствием до 2018 года, когда мы решили расторгнуть контракт с [сыном Негрейры] Хавьером Энрикесом.
Я был единственным, кто просил судью не передавать документы «Барселоны», которые они запросили несколько месяцев назад, в «Реал». Я считал несправедливым, что «Реал Мадрид» увидит внутренние документы клуба.
Практика обмена судейскими отчетами была распространена во многих клубах, а не только в «Барселоне», – сказал Бартомеу.
Не верю, что это подкуп судей, скорее тупняк руководства Барсы или распил глупейший
В основном отчеты берут у бывших арбитров.