Бартомеу о деле Негрейры: «Обмен судейскими отчетами был распространен во многих клубах, не только в «Барсе». Я просил суд не передавать «Реалу» наши внутренние документы»

Бартомеу о деле Негрейры: обмен судейскими отчетами был распространен в клубах.

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о деле Негрейры.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Все защищали свою работу в связи с делом Негрейры. В моем случае, я находился под следствием до 2018 года, когда мы решили расторгнуть контракт с [сыном Негрейры] Хавьером Энрикесом.

Я был единственным, кто просил судью не передавать документы «Барселоны», которые они запросили несколько месяцев назад, в «Реал». Я считал несправедливым, что «Реал Мадрид » увидит внутренние документы клуба.

Практика обмена судейскими отчетами была распространена во многих клубах, а не только в «Барселоне», – сказал Бартомеу.