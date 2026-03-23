  Гаджиев про слова Мажича о пенальти «Зенита»: «Решение не вернет отобранный результат. В одном матче арбитры судят с повышенной планкой, в другом – с пониженной»
Гаджи Гаджиев высказался о признании ошибочным пенальти «Зенита».

Почетный президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывание Милорада Мажича о назначенном в пользу «Зенита» пенальти в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

Ранее руководитель департамента судейства РФС заявил: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство».

«Слава Богу, что признали. Это решение в позитивную копилку. Наш клуб с момента появления в РПЛ подал порядка 32 протестов, но только в двух случаях правомерность нашего протеста была подтверждена.

Это происходит из-за того, что назначают судей и оценивают их работу одни и те же люди. Но это решение не вернет отобранный результат. Бывает, что это происходит в решающих матчах, а какому-то тренеру приходится уходить в отставку.

Судейство достаточно серьезно влияет на развитие футбола. Тренеры проводят подготовку команд с учетом того, что разрешают правила. Это касается и толчков в спину, и захватов, и единоборств.

Важно формировать правильные навыки у футболистов. Но происходит так, что в одном матче арбитры судят с повышенной планкой, в другом – с пониженной планкой.

Непонятно, что можно, а чего – нельзя, появляются двойные стандарты. У судей нет права менять планку, нужно работать в рамках чётких правил. Отсюда и скандалы. Это нельзя считать мелочью», – сказал Гаджи Гаджиев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoГаджи Муслимович Гаджиев
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoДинамо Махачкала
Милорад Мажич
logoсудьи
С другой - с пониженной социальной ответственностью
Ответ AlexTim03
С другой - с пониженной социальной ответственностью
Главное, чтобы не с трансформерами
Причём с пониженной социальной ответственностью))
Гаджиеву, после всего содеянного, лучше бы молчать
Какой социальная ответственность у судьи, такая у него и планка.
Здесь пишут внизу: "отобранный результат — ноль ударов в створ ворот Зенита. если бы не пенальти, могли не проиграть наверное, а могли и проиграть, учитывая количество созданных Зенитом моментов. говорить про отобранный результат — бред. здоровья ветерану." - по минимуму дошли б до пенальти, а там - лотерея, где и Динамовцы могли победить вполне, как ни крути - результат отобранный.
Ты смотри - НЕ СТРУХНУЛ Мажич, пойдя против САМОГО СТОЛЕТНЕГО Зенита!
Я, признаться, думал, что будут отговорки, вроде "знаете... понимаете...большинством голосов решили признать правильным..."
Ну, теперь точно НЕ пригласят его в Питер на 100-летие.
Стопроцентно! )))
Нельзя отобрать того, чего нет. Результата, совести, ума. Вот и воняет москвою повсюду, даже при банальнейшей подножке. Хор "я-не-увидел" тому яркое подтверждение. Ну, а тому, что Мажич сказал вообще нет оправдания. Вар вмешивается тогда, когда вар считает нужным. А не по воле московских жуликов. Что до всех этих гавриков, включая трансляторов, то вскоре за базар придется ответить по 128.2, и 128.3. До трех лет. А Гаджи, присесть не желаете?
