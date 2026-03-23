Гаджиев про слова Мажича о пенальти «Зенита»: «Решение не вернет отобранный результат. В одном матче арбитры судят с повышенной планкой, в другом – с пониженной»

Гаджи Гаджиев высказался о признании ошибочным пенальти «Зенита».

Почетный президент «Динамо » Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывание Милорада Мажича о назначенном в пользу «Зенита » пенальти в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

Ранее руководитель департамента судейства РФС заявил: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство» .

«Слава Богу, что признали. Это решение в позитивную копилку. Наш клуб с момента появления в РПЛ подал порядка 32 протестов, но только в двух случаях правомерность нашего протеста была подтверждена.

Это происходит из-за того, что назначают судей и оценивают их работу одни и те же люди. Но это решение не вернет отобранный результат. Бывает, что это происходит в решающих матчах, а какому-то тренеру приходится уходить в отставку.

Судейство достаточно серьезно влияет на развитие футбола. Тренеры проводят подготовку команд с учетом того, что разрешают правила. Это касается и толчков в спину, и захватов, и единоборств.

Важно формировать правильные навыки у футболистов. Но происходит так, что в одном матче арбитры судят с повышенной планкой, в другом – с пониженной планкой.

Непонятно, что можно, а чего – нельзя, появляются двойные стандарты. У судей нет права менять планку, нужно работать в рамках чётких правил. Отсюда и скандалы. Это нельзя считать мелочью», – сказал Гаджи Гаджиев.