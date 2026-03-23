  • Слишкович про газон «Оренбурга»: «Уже год-два там нет искусственного поля – это асфальт. В Швейцарии «Янг Бойз» меняют поле каждый год, и только в России думают, что можно 5 лет не менять»
Слишкович про газон «Оренбурга»: «Уже год-два там нет искусственного поля – это асфальт. В Швейцарии «Янг Бойз» меняют поле каждый год, и только в России думают, что можно 5 лет не менять»

Владимир Слишкович раскритиковал искусственный газон на стадионе «Оренбурга».

«Два, три, четыре, пять лет назад он был ужасный, если ты не знаком с этим полем так, как команда «Оренбурга», потому что она тренируется там. Тогда тебе 100% нужно 20, 25, 30 минут, чтобы ты понял [поле]. Тогда было хорошее искусственное поле, которое, если ты незнаком с ним, тебе тяжело первые 20-25 минут.

Сейчас, уже год-два, нет уже искусственного поля. Это я не могу назвать искусственным полем. Это асфальт. Я не могу это назвать полем, я там работал, тренировал команду каждый день. Там тренируются все – от академии до женской команды. Это поле, которое надо срочно менять. И это поле, которое больше не помогает ни сопернику, ни «Оренбургу».

Возьмите «Янг Бойз» в Швейцарии. Один год – меняется поле. Даешь его академии, потом меняется, каждый год. Только здесь, в России, думают, что три, четыре, пять лет может [оно лежать без замены]. Нет. Если ты профессиональная команда в РПЛ, ты должен искусственное поле менять каждый год.

Искусственной травы уже нет больше, она упала. Есть моменты, что появились какие-то дырки. Надо срочно менять», – сказал экс-тренер «Оренбурга».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Спартак Шоу»
Это традиционные ценности!
Скрепы
У патриотов сейчас диссонанс 😄
Вроде многие топили за Слишковича, времен КБ и Орена, братский сербушка, но сейчас придется что то думать😁
Наверняка полетят комменты «ты здесь деньги гад зарабатывал»…
Ну он вроде правду же сказал, за правду начать его закидывать как-то странно будет ¯_(ツ)_/¯
За правду сейчас сажают и в предатели записывают)
"...только в России думают, что можно 5 лет не менять".
В России другой подход к замене газона, просто Слишкович "не местный". На бумаге за 5 лет газон уже раз 15 поменяли, а после этого у руководства Оренбургской области и других бонз под Оренбургом роскошные дачи появились.
Ты думаешь, что замена газона настолько дорого?🤣 Что на эти деньги💰 сразу пальмы, яхты, абсент?
Так-то по скромным расчётам там 30 млн переложить, а можно и подороже в целом, так что 15 раз переложить можно и на 0.5 млрд натянуть. Сумма вроде неплохая выходит
Щас по новому ГОСТу на асфальт перестелят поле
Сейчас вам поле поменяй,а завтра вам мобильный интернет подавай?!!
правду сейчас лучше не говрить.
один сказал правду про президента и уехал в дурку 🤡
Дурка по нему 15 лет плакала. Но вам это неизвестно. Вы заголовки читаете.
5 лет ещё ниче, вобще лет 25 не меняют поляну в некоторых местах
Надо срочно ВСЁ менять!!!
Добавил он
🙃
Интересно, он руководству Оренбурга про поле накидывал, когда тренировал?
По бумагам наверное раз пять поменяли ))
