Слишкович про газон «Оренбурга»: «Уже год-два там нет искусственного поля – это асфальт. В Швейцарии «Янг Бойз» меняют поле каждый год, и только в России думают, что можно 5 лет не менять»
Владимир Слишкович раскритиковал искусственный газон на стадионе «Оренбурга».
«Два, три, четыре, пять лет назад он был ужасный, если ты не знаком с этим полем так, как команда «Оренбурга», потому что она тренируется там. Тогда тебе 100% нужно 20, 25, 30 минут, чтобы ты понял [поле]. Тогда было хорошее искусственное поле, которое, если ты незнаком с ним, тебе тяжело первые 20-25 минут.
Сейчас, уже год-два, нет уже искусственного поля. Это я не могу назвать искусственным полем. Это асфальт. Я не могу это назвать полем, я там работал, тренировал команду каждый день. Там тренируются все – от академии до женской команды. Это поле, которое надо срочно менять. И это поле, которое больше не помогает ни сопернику, ни «Оренбургу».
Возьмите «Янг Бойз» в Швейцарии. Один год – меняется поле. Даешь его академии, потом меняется, каждый год. Только здесь, в России, думают, что три, четыре, пять лет может [оно лежать без замены]. Нет. Если ты профессиональная команда в РПЛ, ты должен искусственное поле менять каждый год.
Искусственной травы уже нет больше, она упала. Есть моменты, что появились какие-то дырки. Надо срочно менять», – сказал экс-тренер «Оренбурга».
Вроде многие топили за Слишковича, времен КБ и Орена, братский сербушка, но сейчас придется что то думать😁
Наверняка полетят комменты «ты здесь деньги гад зарабатывал»…
В России другой подход к замене газона, просто Слишкович "не местный". На бумаге за 5 лет газон уже раз 15 поменяли, а после этого у руководства Оренбургской области и других бонз под Оренбургом роскошные дачи появились.
один сказал правду про президента и уехал в дурку 🤡
