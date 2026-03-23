Слишкович про газон «Оренбурга»: «Уже год-два там нет искусственного поля – это асфальт. В Швейцарии «Янг Бойз» меняют поле каждый год, и только в России думают, что можно 5 лет не менять»

Слишкович про поле «Оренбурга»: это уже асфальт.

Владимир Слишкович раскритиковал искусственный газон на стадионе «Оренбурга».

«Два, три, четыре, пять лет назад он был ужасный, если ты не знаком с этим полем так, как команда «Оренбурга», потому что она тренируется там. Тогда тебе 100% нужно 20, 25, 30 минут, чтобы ты понял [поле]. Тогда было хорошее искусственное поле, которое, если ты незнаком с ним, тебе тяжело первые 20-25 минут.

Сейчас, уже год-два, нет уже искусственного поля. Это я не могу назвать искусственным полем. Это асфальт. Я не могу это назвать полем, я там работал, тренировал команду каждый день. Там тренируются все – от академии до женской команды. Это поле, которое надо срочно менять. И это поле, которое больше не помогает ни сопернику, ни «Оренбургу ».

Возьмите «Янг Бойз » в Швейцарии. Один год – меняется поле. Даешь его академии, потом меняется, каждый год. Только здесь, в России, думают, что три, четыре, пять лет может [оно лежать без замены]. Нет. Если ты профессиональная команда в РПЛ , ты должен искусственное поле менять каждый год.

Искусственной травы уже нет больше, она упала. Есть моменты, что появились какие-то дырки. Надо срочно менять», – сказал экс-тренер «Оренбурга».