Старт Кубка Гагарина, Свищев вместо Вяльбе, «Реал» обжалует бан Вальверде, Мажич в шоке от решения Кукуяна, поражения Мирры и Медведева, реплики Талалаева и другие новости

1. В понедельник стартовал розыгрыш Кубка Гагарина. «Автомобилист» победил «Салават Юлаев» (2:0), «Ак Барс» обыграл «Трактор» (3:2 ОТ), «Северсталь» проиграла «Торпедо» (1:4), СКА уступил ЦСКА во 2-м овертайме (2:3 2ОТ).

2. Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России. Он сменил на этом посту Елену Вяльбе.

3. «Реал» обжалует дисквалификацию Феде Вальверде, хотя на успех в клубе не надеются. Хавбеку грозит бан на 2 матча за «удар ногой с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч». 

4. Десятая ракетка мира Даниил Медведев уступил Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами, ведя с брейком в решающем сете. Карен Хачанов проиграл Мартину Ландалусе. Мирра Андреева проиграла Виктории Мбоко в четвертом круге, Соболенко, Рыбакина, Гауфф, Мухова вышли в 1/4 финала.

5. Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич назвал «ужасом» пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0): «Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство».

6. «Локомотив» и Антон Митрюшкин согласовали контракт до 2030 года. Зарплата вратаря – 8 млн рублей в месяц, подъемные – 60 млн, пишет Иван Карпов.

7. «Оренбург» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча со «Спартаком»: «Фол на Пуэбло в штрафной и игра рукой Маркиньоса». 

8. НБА. 32 очка Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Детройту», «Чикаго» победил «Хьюстон», несмотря на 40 очков Дюрэнта, 26+15 Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разгромить «Майами» и другие матчи.

9. СКА подтвердил уход Брендана Лайпсика по соглашению сторон. Форвард покинул клуб второй раз за 2 года.

10. «Рейнджерс» проиграли «Оттаве» (1:2) в единственном матче дня в НХЛ.

11. Бывший капитан «Челси» Джон Терри поддержал слова о запрете бурки в Великобритании, но позже удалил комментарий под постом политика Лоу.

12. «Зенит» – очевидный фаворит на титул РПЛ по версии Opta. «Краснодар» – 2-й, «Локо» – 3-й, шансы ЦСКА и «Спартака» – меньше 1%.

13. «Спартаку» интересен Феликс Удуохай. Немецкий защитник «Бешикташа» готов переехать в Россию/

14. «Красная Машина-Юниор» Ротенберга стала последней в регулярке МХЛ, проиграв 58 матчей из 62. Разница шайб – 102:313.

15. УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявок в ЛЧ до 28 игроков. Против выступили испанские команды.

Цитаты дня.

Ишмуратова о проблемах с интернетом в Москве: «Я радуюсь. Если телефон не работает, появляется время для чего-то другого»

Отец Валиевой о том, что фигуристку лишили титулов: «Если Камилу президент наградил, нам должно быть по барабану, кто так считает»

Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в РФ больницы лучше, чем в Англии: «Наши просто ужасны. Мы бы часов 8 провели в очереди, в России – 45 минут, все сделано, и домой»

Судья Мунуэра Монтеро – Арбелоа об удалении Вальверде: «Его единственное намерение – сзади сбить соперника с ног с чрезмерной силой. Он не играет в мяч»

Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»

Талалаев о бане на 4 матча: «Провокация была со стороны футболиста ЦСКА. Затяжки происходят в каждом втором матче – и никто никого не бьет, не толкает, не прыгает по техзонам»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Значит,когда Ленин говорил, что каждая кухарка может руководить государством, всё либералы и демократы ржалиа, а вот банщик ,это нормально. Понимаете, что я говорю условно! Маразм.
Кто-то до вчерашнего дня знал персонажа Буллен из Зенита?
Там есть что-то спортивное , а не только перестрелка Великобритания-Россия?
Эх, лыжники теперь засвистят.
А почему Мирры, а не Мирры Андреевой? 🙂. Я понимаю, что у нее есть сестра Эрика, но все же.
