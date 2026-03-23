  • Сборная Черногории не сыграет с Россией в 2026-м: «Календарь на март и июнь уже сформирован, свободных дат нет. В следующем году ситуация будет зависеть от Лиги наций»
3

Сборная Черногории не сыграет с Россией в 2026-м: «Календарь на март и июнь уже сформирован, свободных дат нет. В следующем году ситуация будет зависеть от Лиги наций»

Сборная Черногории не сыграет с Россией в этом году.

Пресс-секретарь Федерации футбола Черногории Бранко Латинович высказался о возможности проведения товарищеского матча национальной команды со сборной России.

«Мы благодарны за интерес из России к возможному матчу российской сборной с Черногорией и ценим внимание к нашей команде. Однако хотим сообщить, что календарь сборной Черногории на март и июнь 2026 года уже полностью сформирован, поэтому свободных дат для проведения товарищеских матчей в этот период нет.

Что касается организации матча между сборными Черногории и России в следующем году, то посмотрим, как будет развиваться ситуация. Формирование календаря товарищеских матчей на следующий год будет зависеть от результатов нашей команды в Лиге наций», – сказал Латинович.

В марте сборная России проведет два BetBoom товарищеских матча – против Никарагуа (27 марта) в Краснодаре и против Мали в Санкт-Петербурге (31 марта).

Кто выиграет ЛЧ?48384 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Буду рад услышать от Министра спорта "Россия второй раз поиграть не позовет!"
Ну с учётом вектора руководства Черногории и скорым введением виз для россиян, было бы очень странно, если бы мы с ними договорились о товарняке
Материалы по теме
Сборные России и Гамбии могут провести товарищеский матч в июне
19 марта, 17:47
Кипр готов сыграть с Россией: «Для нас это не проблема, в нашей стране проживает много россиян. Будет свободная дата в июне, если не договоримся с одним из соперников»
18 марта, 12:44
Венгрия не сыграет со сборной России в 2026-м: «Мы уже объявили наши матчи на март и июнь, в сентябре, октябре и ноябре – Лига наций. Календарь полностью заполнен»
12 марта, 14:26
Сборная Буркина-Фасо готова сыграть с Россией в июне (Sport24)
9 марта, 14:00
Главные новости
Отец обвиняемого в убийстве Секача утверждает, что его сына запугали и завербовали мошенники: «Они запрещали ему общаться с родными»
11 минут назад
Вагнер Лав завершает карьеру в 41 год. Он выиграл 14 трофеев с ЦСКА и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России
30 минут назад
Журналист Риоло о травме Мбаппе: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего»
50 минут назад
Де Дзерби и Почеттино – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма». Роберто готов возглавить клуб, если он не вылетит из АПЛ
сегодня, 06:47
Почеттино считает, что мог построить успешный «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе: «Это было возможно. Не хватило времени, чтобы создать прочную структуру вокруг них»
сегодня, 06:21
Старт Кубка Гагарина, Свищев вместо Вяльбе, «Реал» обжалует бан Вальверде, Мажич в шоке от решения Кукуяна, поражения Мирры и Медведева, реплики Талалаева и другие новости
сегодня, 06:10
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Игроки «Реала» поддерживают Арбелоа, им нравятся атмосфера при тренере и его тактика. Альваро хочет остаться в клубе, Винисиус, Вальверде, Куртуа, Тчуамени и Рюдигер за (Marca)
сегодня, 05:54
Аршавин о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Сказал Талалаеву, что это перебор. Так демонстративно выбил... На месте Кармо я поступил бы аналогично»
сегодня, 05:36
Газизов про слова Мажича о пенальти «Зенита»: «Как я могу быть удовлетворен, если «Динамо» проиграло? Надо сделать выводы по поводу Кукуяна и Буланова»
сегодня, 05:13
Брейдо об интересе ЦСКА к Коутиньо: «Фамилия упоминалась в клубе, но не более того. К середине февраля трансферная кампания была завершена на 99 процентов»
6 минут назад
Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»
16 минут назад
Дркушич о результативности Соболева: «Он же сказал, что теперь плохой мальчик. Саша очень помогает «Зениту», молодец»
сегодня, 06:30
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
сегодня, 05:25
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
сегодня, 04:24
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он звезда»
вчера, 21:57
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
вчера, 21:47
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»
вчера, 21:13
Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»
вчера, 21:02
