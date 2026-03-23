Сборная Черногории не сыграет с Россией в 2026-м: «Календарь на март и июнь уже сформирован, свободных дат нет. В следующем году ситуация будет зависеть от Лиги наций»

Сборная Черногории не сыграет с Россией в этом году.

Пресс-секретарь Федерации футбола Черногории Бранко Латинович высказался о возможности проведения товарищеского матча национальной команды со сборной России.

«Мы благодарны за интерес из России к возможному матчу российской сборной с Черногорией и ценим внимание к нашей команде. Однако хотим сообщить, что календарь сборной Черногории на март и июнь 2026 года уже полностью сформирован, поэтому свободных дат для проведения товарищеских матчей в этот период нет.

Что касается организации матча между сборными Черногории и России в следующем году, то посмотрим, как будет развиваться ситуация. Формирование календаря товарищеских матчей на следующий год будет зависеть от результатов нашей команды в Лиге наций», – сказал Латинович.

В марте сборная России проведет два BetBoom товарищеских матча – против Никарагуа (27 марта) в Краснодаре и против Мали в Санкт-Петербурге (31 марта).