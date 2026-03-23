Шешко и Мбемо из «МЮ» не поедут в сборные из-за проблем со здоровьем

Два футболиста «Манчестер Юнайтед » не поедут в свои сборные, несмотря на вызов.

Полузащитник Бриан Мбемо был вынужден отказаться от участия в ближайших играх Камеруна «в качестве меры предосторожности», объявил клуб. 26-летний футболист был заменен на 71-й минуте игры с «Борнмутом» (2:2) 20 марта.

Также в национальную команду Словении не едет Беньямин Шешко – это необходимо для полного восстановления от проблем со здоровьем, наблюдавшихся в последние недели.