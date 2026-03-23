Шешко и Мбемо из «МЮ» не поедут в сборные из-за проблем со здоровьем
Два футболиста «Манчестер Юнайтед» не поедут в свои сборные, несмотря на вызов.
Полузащитник Бриан Мбемо был вынужден отказаться от участия в ближайших играх Камеруна «в качестве меры предосторожности», объявил клуб. 26-летний футболист был заменен на 71-й минуте игры с «Борнмутом» (2:2) 20 марта.
Также в национальную команду Словении не едет Беньямин Шешко – это необходимо для полного восстановления от проблем со здоровьем, наблюдавшихся в последние недели.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «МЮ»
Вот бы и другие лидеры клубов не поехали. Меньше рака к концу чемпионатов.
Хорошая новость. Пусть лучше с командой залечиваются, из сборных они разобранные прибывают.
Для МЮ это хорошая новость, ведь обоих можно подвести будет к кондициям непосредственно под АПЛ, а не тратить их силы на международные матчи.
где ещё и повредиться могут
технично технично
Сразу вспоминается история про Арсенал при Венгере😅😏
Грамотно отмазали
