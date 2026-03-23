  Пивоваров о 100 тысячах рублей штрафа «Спартака» за погром на стадионе «Динамо»: «Мы за ремонт заплатили больше»
Пивоваров о 100 тысячах рублей штрафа «Спартака» за погром на стадионе «Динамо»: «Мы за ремонт заплатили больше»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что затраты на ремонт домашнего стадиона после действий болельщиков «Спартака» оказались больше штрафа красно-белых.

Первый полуфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России на «ВТБ Арене» завершился поражением «Спартака» (2:5).

После окончания игры было проведено обследование секторов, которые занимали болельщики гостей. Было выявлено 32 сломанных кресла, в санитарных узлах повреждены двери кабинок, стойки и крепления перегородок, выломаны диспенсеры бумажных полотенец, урны, нанесены граффити.

«Спартак» за нанесенный фанатами ущерб был оштрафован КДК на 100 тысяч рублей.

– Как оцените поведение болельщиков «Спартака» в кубковом матче с «Динамо» на вашем стадионе?

– Мы критически к этому относимся.

– Не кажется ли вам, что штраф «Спартаку» в 100 тысяч рублей слишком маленький?

– Мы конкретно за ремонт заплатили больше, – сказал Пивоваров.

По итогам двухматчевого противостояния «Динамо» обыграло «Спартак» с общим счетом 5:3 и в финале Пути РПЛ встретится с «Краснодаром».

4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Штрафы вообще-то не клубам идут.
А по ущербу можете обратиться в РФС или в арбитраж
Фан айди в действии
