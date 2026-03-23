Суперкубок Англии из-за концертов The Weeknd на «Уэмбли» перенесут в Кардифф

Матч за Суперкубок Англии не удастся провести на «Уэмбли» из-за концертов The Weeknd.

Футбольная ассоциация Англии объявила о том, что провести игру в Лондоне ни 15 августа, ни 16 августа не получится из-за ранее запланированных выступлений канадского музыканта.

В связи с этим встреча победителя АПЛ с обладателем Кубка Англии пройдет 16 августа в Кардиффе на «Миллениуме» (вместимость – 74 500 зрителей).

В последний раз матч за Суперкубок проводился не на «Уэмбли» в 2022-м – тогда игру принимал «Кинг Пауэр Стэдиум», стадион «Лестера».

Источник: сайт Футбольной ассоциации Англии
когда новый уэмбли строили, то в кардиффе и проводили матчи
Помним, помним, с 2001-2006 там проходили игры. Крутое время было. 2001: Ливерпуль — Манчестер Юнайтед (2:1)
2002: Арсенал — Ливерпуль (1:0).
2003: Манчестер Юнайтед — Арсенал (1:1, 4:3 по пен.).
2004: Арсенал — Манчестер Юнайтед (3:1).
2005: Челси — Арсенал (2:1).
2006: Ливерпуль — Челси (2:1)
Стало быть в Кардиффе меломанов поменьше...)))
«Реал» обжалует удаление Вальверде, но на успех не надеется. В клубе считают, что Федерико получил красную из-за его конфликта с Баэной – за такой же фол на Коке была бы желтая
9 минут назад
Аршавин о Кордобе: «Топ-3 или топ-5 форвардов в истории РПЛ. Он один из тех, про кого будут говорить по прошествии лет. Сделал свою команду чемпионом, забил достаточно голов»
48 минут назад
Терри о финале Кубка лиги: «Сити» полностью доминировал во 2-м тайме, закрыл «Арсенал» в штрафной и не выпускал. Где эта команда была весь сезон? Гонка в АПЛ официально продолжается»
58 минут назад
Майкл Оуэн: «МЮ» шел бы первым в АПЛ, если бы сезон начался в момент назначения Кэррика. И мы бы думали, могут ли они выиграть титул»
сегодня, 18:33
Клопп про слухи о «Реале»: «Возглавлю одновременно с «Атлетико»! Прости, «Мадрид», сперва придется позвонить. Мне не звонили ни разу, эти истории – раздражающая чушь»
сегодня, 18:25
Талалаев о «Балтике»: «Мы не отрабатывает нырки, чтобы заработать пенальти, как делают некоторые тренеры. Мои футболисты не будут прыгать от толчка в грудь, чтобы удалили соперника»
сегодня, 18:19
Аршавин про Соболева: «Я не знаю, что с ним произошло, но он выглядит очень здорово, сильнее и более органично, чем Дуран. Больше борьбы выигрывает, меньше теряет мяч»
сегодня, 18:09
Мостовой о словах Мажича про пенальти «Зенита»: «Мостовой это сказал в первую секунду. Когда Мостовой сказал, что Абаскаль – человек с автобусной остановки, люди это поняли через два года»
сегодня, 18:01
Чемпионский «Ювентус» 2010-х – помните, кто там играл?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Слишкович о словах Соболева про пропуск игры с «Балтикой»: «Если в «Спартаке» паразиты – скажи фамилию. Мы спрашивали команду, вернуть ли его в состав. Вся команда – паразиты?»
сегодня, 17:59
Гаджиев о судействе: «А арбитр имеет право повышать планку единоборств? Игроки должны подстраиваться под них? Планка должна быть одинаковая»
7 минут назад
Мичел о «Реале»: «Думаете, в действиях Алонсо и Арбелоа есть большая разница? Хаби тоже не так уж много проигрывал. Главные действующие лица – всегда игроки»
19 минут назад
Низовцев о Саусе: «В «Спартаке» стал заложником заплаченной за него суммы. От него ждали очень много, а в первых играх он этого не показал. И он больше подходит «Балтике» Талалаева»
30 минут назад
Почти 32 тысячи билетов продано на матч сборных России и Никарагуа на «Ozon Арене»
34 минуты назад
Роналдо хотел бы видеть Неймара на ЧМ-2026: «Анчелотти возьмет его, если он будет в форме. Неймар подтверждал свою ценность везде, где играл»
35 минут назад
Осимхен успешно перенес операцию. Форвард «Галатасарая» сломал предплечье в матче с «Ливерпулем»
45 минут назад
Сафонов о вызове в сборную: «Приехал в форме. Пропустил рейс в Стамбуле, но добрался. Надеюсь сыграть в Краснодаре – на стадионе, с которого все начиналось»
57 минут назад
Ву об РПЛ: «Будет хорошо, если «Спартак» займет место в тройке лучших. Это придаст уверенности для следующего сезона»
сегодня, 18:39
Хомуха о ЦСКА: «Главная проблема – психология, у команды нет чемпионского характера. Так не получится бороться за что-то серьезное»
сегодня, 18:28
Губерниев об РПЛ: «Какой футбол – такое и судейство. С чего мы взяли, что наши арбитры будут мегапрофессионалами, как игроки «ПСЖ» или «Ман Сити»?
сегодня, 18:02
