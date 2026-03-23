Суперкубок Англии из-за концертов The Weeknd на «Уэмбли» перенесут в Кардифф

Матч за Суперкубок Англии не удастся провести на «Уэмбли » из-за концертов The Weeknd .

Футбольная ассоциация Англии объявила о том, что провести игру в Лондоне ни 15 августа, ни 16 августа не получится из-за ранее запланированных выступлений канадского музыканта.

В связи с этим встреча победителя АПЛ с обладателем Кубка Англии пройдет 16 августа в Кардиффе на «Миллениуме » (вместимость – 74 500 зрителей).

В последний раз матч за Суперкубок проводился не на «Уэмбли» в 2022-м – тогда игру принимал «Кинг Пауэр Стэдиум», стадион «Лестера».