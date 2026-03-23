Суперкубок Англии из-за концертов The Weeknd на «Уэмбли» перенесут в Кардифф
Матч за Суперкубок Англии не удастся провести на «Уэмбли» из-за концертов The Weeknd.
Футбольная ассоциация Англии объявила о том, что провести игру в Лондоне ни 15 августа, ни 16 августа не получится из-за ранее запланированных выступлений канадского музыканта.
В связи с этим встреча победителя АПЛ с обладателем Кубка Англии пройдет 16 августа в Кардиффе на «Миллениуме» (вместимость – 74 500 зрителей).
В последний раз матч за Суперкубок проводился не на «Уэмбли» в 2022-м – тогда игру принимал «Кинг Пауэр Стэдиум», стадион «Лестера».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Футбольной ассоциации Англии
2002: Арсенал — Ливерпуль (1:0).
2003: Манчестер Юнайтед — Арсенал (1:1, 4:3 по пен.).
2004: Арсенал — Манчестер Юнайтед (3:1).
2005: Челси — Арсенал (2:1).
2006: Ливерпуль — Челси (2:1)