  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев о бане на 4 матча: «Провокация была со стороны футболиста ЦСКА. Затяжки происходят в каждом втором матче – и никто никого не бьет, не толкает, не прыгает по техзонам»
136

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о дисквалификации на четыре матча после игры Мир РПЛ с ЦСКА (1:0), в котором он выбил мяч на трибуны в компенсированное ко второму тайму время, из-за чего между командами произошла стычка.

– Как вы восприняли решение КДК о четырехматчевой дисквалификации? Ожидали большего или меньшего наказания?

– Это не первое и, думаю, не последнее мое общение с КДК. Ожидал, что будет три игры – два плюс один.

Когда совершал поступок, понимал, что он повлечет за собой удаление. Но никак не ожидал, что мне будут приписаны какие-то провокации.

Потому что моменты с затяжками игры тренерами и футболистами происходят в каждом втором матче – и при этом никто никого не бьет, не толкает и не бегает по чужим техническим зонам. Поэтому не может быть и речи о какой-либо провокации.

Признаю очень хорошую работу Кирилла (Брейдо – Спортс’‘), ответственного за прессу в ЦСКА. Но провокация была только со стороны футболиста армейцев. Из-за этого все и началось.

Я был готов к трем играм за жест, который показал, и он меня не красит, плюс за затяжку времени, которая нужна была, чтобы просто закончить этот матч победой, потому что ЦСКА нас поддавливал.

– Какой смысл было за 30 секунд до конца выбивать мяч на трибуну?

– Мы пропустили два гола в последних двух концовках игр, которые очень сильно повлияли на результаты.

В Ростове я был на предыдущей «удаленке». Если бы находился на скамейке, то сделал бы то же самое, и, думаю, мы бы спокойно довели матч до победы.

Если бы наши футболисты умели дожимать такие сложные матчи, разбивать игру на мелкие отрезки, то такие меры не требовались бы. Но мы этому только учимся.

– А не думаете, что если бы просто катнули на несколько метров, то резонанс был бы совсем не таким?

– Не вижу смысла об этом рассуждать. Могу только сказать, что случившееся точно не было провокацией. Ею было бы, если бы я ударил мячом в футболиста ЦСКА.

Я же даже не в одно касание мяч выбил! Первым принял, вторым подбросил, третьим ударил и успел повернуться к нему спиной. У него было время подумать, что делать, – и он (Энрике Кармо – Спортс’‘) полетел на меня, в то время как стоявший недалеко Обляков побежал за рядом лежащим мячом.

О какой провокации тут шла речь и за что меня именно в этом контексте наказали, понять не могу. Считаю, что три игры были бы правильной дисквалификацией.

Но принимаю то, что есть, и приношу извинения всем болельщикам, всем, кому небезразличен футбол. Всем, кроме тренерского штаба ЦСКА, поведение которого, подчеркиваю, отделяю от футболистов команды.

В разгар всей ситуации успел пообщаться с Гайичем, Акинфеевым и Мойзесом, объяснить им природу своего поступка. Думаю, они меня поняли.

В то время как представители штаба пытались что-то объяснить нам, хотя мы не просили от них никаких разъяснений, – сказал Андрей Талалаев.

Кто выиграет ЛЧ?46165 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoБалтика
Кирилл Брейдо
logoМилан Гайич
logoИгорь Акинфеев
logoСпорт-Экспресс
logoИван Обляков
logoЭнрике Кармо
logoМойзес Барбоза
136 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Увы, он так и ничего не понял(
Ответ alexsem69
Увы, он так и ничего не понял(
Это уже клиника. Ему абонемент в КДК необходим, со скидкой.
Ответ alexsem69
Увы, он так и ничего не понял(
Так а что он мог понять, если КДК в очередной раз обделалось дать ему действительно заслуженную дисквалификацию?
Четыре матча - ничего
Там только за вынос мяча он должен был такую дисквалификацию получать, как рецидивист, а ещё и жест был на десерт
В каждом втором матче тренер выбивает мяч на трибуны? 🤔
Ответ Влад Безруков
В каждом втором матче тренер выбивает мяч на трибуны? 🤔
"Я ж даже не в одно касание мяч выбил. Первым принял, вторым подбросил, третьим ударил и успел повернуться к нему спиной".
Шедеврально! Как такое оправдание смогло не прокатить? 🤡
Ответ Влад Безруков
В каждом втором матче тренер выбивает мяч на трибуны? 🤔
в каждом втором матче идет затяжка времени, он про это. чтобы взять другой мяч, чтобы ввести из аута, нужно секунд пять, всё-таки не одним мячом играют. просто судья бы ещё потратил время на то, чтобы показать ему красную карточку, и талалаев тем самым хотел выиграть время для команды, сознательно идя на удаление. для чего начал толкаться кармо - загадка
Он дурачок? Он думает если наши эксперты начали мнение продпвливать "а че такова, Таталаев наш же", то и все слепые? Кармо получил заслуженную ЖК. А вот почему тебя рецедивиста, желающего сношаться с другими тренерами, судя по знакам каждый раз, когда он у бровки, почему до конца сезона не выкинули - непонятно.
Смотрю футбол больше 30 лет. Все эти 30 лет вижу затяжки времени. Тренера, выбивающего мяч на трибуну, не видел ни разу. И да - Станкович был бы назван неадекватом после такого в 146 случаях из 100
помолчал бы лучше по этому поводу, а лучше извинился
Ответ Santucco
помолчал бы лучше по этому поводу, а лучше извинился
так он извинился
Этот хам ещё не доволен! Тебя должны были до конца чемпа забанить так что помолчи!
Ни один тренер не выбивает мяч на трибуны, когда к нему за мячом подходит игрок соперника! А с учётом предыдущих дисквалификаций, вообще пожизненно отстранить от футбола!
Ответ ICE78
Ни один тренер не выбивает мяч на трибуны, когда к нему за мячом подходит игрок соперника! А с учётом предыдущих дисквалификаций, вообще пожизненно отстранить от футбола!
Терпеть
Ответ ICE78
Ни один тренер не выбивает мяч на трибуны, когда к нему за мячом подходит игрок соперника! А с учётом предыдущих дисквалификаций, вообще пожизненно отстранить от футбола!
Ну нет, я не согласен. А кто тогда будет лидеров рвать? Кто будет показывать идеальный, на мой вкус, футбол в стиле Торпедо 1980-х?)) Вот пусть сначала появится побольше таких грамотных тренеров, ну а потом уже можно и отстранения самых нервных обсудить))
Т.е. если надо -повторишь?
Надо признать, Талалаев омерзителен. Команда молодец, тренер кал.
Ответ old_wolf
Надо признать, Талалаев омерзителен. Команда молодец, тренер кал.
При том что эта команда абсолютно тренерский проект
Ответ Серый волк_1116953467
При том что эта команда абсолютно тренерский проект
Не спорю. Бывает.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гурцкая о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Хочу, чтобы люди перестали ########### и говорить: «Он ударил! Так нельзя!» Ему надо было достучаться до «Балтики». Главный виновник – Кармо»
16 марта, 16:33
Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»
16 марта, 13:57
Рекомендуем
Главные новости
У Сперцяна 25 голевых действий в 22 матчах Мир РПЛ – это лучший результат со времен Халка. Рекорд «Краснодара» за весь сезон – 27 очков по системе «гол+пас»
6 минут назад
Камбьязо интересен «Барселоне», каталонцам нужен универсальный защитник. «Ювентус» оценивает футболиста в более чем 50 млн евро
13 минут назад
Диего Марадона-младший: «В Неаполе был Бог – мой отец. Мактоминей – Иисус, самый важный игрок в истории «Наполи» после папы»
20 минут назад
Андрей Талалаев: «Предложил Челестини пообщаться после матча, ждал 5-7 минут, но не дождался. С одним тренером у меня уже было такое общение – расставили все точки над i»
29 минут назад
Итурральде про удаление Вальверде: «Если вы считаете, что применена чрезмерная сила, то это красная карточка. Но для меня это явная желтая»
30 минут назад
Шаронов выложил видео падений игроков «Зенита» в матче с «Динамо»: «Футбол – игра, где можно выиграть, где можно проиграть, но еще есть дух игры!»
44 минуты назад
Майкл Оуэн: «Если Кэррика уволят, а новый тренер слабо стартует, руководство «МЮ» линчуют. Майкла надо оставить. После Фергюсона перепробовали все, но провалились, а сейчас побеждают»
49 минут назад
Гаджиев про слова Мажича о пенальти «Зенита»: «Решение не вернет отобранный результат. В одном матче арбитры судят с повышенной планкой, в другом – с пониженной»
сегодня, 16:47
Слишкович про газон «Оренбурга»: «Уже год-два там нет искусственного поля – это асфальт. В Швейцарии «Янг Бойз» меняют поле каждый год, и только в России думают, что можно 5 лет не менять»
сегодня, 16:44
Фан-шоп «Спартака» на «Лукойл Арене» продал 11 маек Довбни, ни разу не сыгравшего за команду в этом сезоне. Сообщалось, что магазин «Зенита» не продал ни одной формы Соболева
сегодня, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек Никарагуа Монтес о матче с Россией: «Это уникально – наш первый европейский соперник. Для нас большая честь играть против очень сильной команды»
14 минут назад
Мажич о нырке Соболева: «Там был толчок, но смутило то, как он прыгал. Александр был опасен на поле – это лучший игрок «Зенита» во второй части сезона»
27 минут назад
Гаттузо о матче с Северной Ирландией: «Италии нужно спокойствие. Я не собираюсь грузить игроков сообщениями и 10 видеоконференциями в день. Они выигрывали Евро и другие трофеи, играли в финале ЛЧ»
37 минут назад
Люка Эрнандес застрял в своей машине на базе сборной Франции. Выйти ему помог администратор
47 минут назадВидео
Первая лига. «Родина» играет с «Чайкой», «Торпедо» победил «Челябинск» в гостях
49 минут назадLive
Бартомеу о деле Негрейры: «Обмен судейскими отчетами был распространен во многих клубах, не только в «Барсе». Я просил судью не передавать «Реалу» наши внутренние документы»
58 минут назад
Сборная Черногории не сыграет с Россией в 2026-м: «Календарь на март и июнь уже сформирован, свободных дат нет. В следующем году ситуация будет зависеть от Лиги наций»
сегодня, 16:35
Шешко и Мбемо из «МЮ» не поедут в сборные из-за проблем со здоровьем
сегодня, 16:29
Пивоваров о 100 тысячах рублей штрафа «Спартака» за погром на стадионе «Динамо»: «Мы за ремонт заплатили больше»
сегодня, 16:22
Суперкубок Англии из-за концертов The Weeknd на «Уэмбли» перенесут в Кардифф
сегодня, 16:17
Рекомендуем