Талалаев о бане на 4 матча: «Провокация была со стороны футболиста ЦСКА. Затяжки происходят в каждом втором матче – и никто никого не бьет, не толкает, не прыгает по техзонам»

Андрей Талалаев о дисквалификации: провокация была со стороны футболиста ЦСКА.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о дисквалификации на четыре матча после игры Мир РПЛ с ЦСКА (1:0), в котором он выбил мяч на трибуны в компенсированное ко второму тайму время, из-за чего между командами произошла стычка.

– Как вы восприняли решение КДК о четырехматчевой дисквалификации? Ожидали большего или меньшего наказания?

– Это не первое и, думаю, не последнее мое общение с КДК. Ожидал, что будет три игры – два плюс один.

Когда совершал поступок, понимал, что он повлечет за собой удаление. Но никак не ожидал, что мне будут приписаны какие-то провокации.

Потому что моменты с затяжками игры тренерами и футболистами происходят в каждом втором матче – и при этом никто никого не бьет, не толкает и не бегает по чужим техническим зонам. Поэтому не может быть и речи о какой-либо провокации.

Признаю очень хорошую работу Кирилла (Брейдо – Спортс’‘), ответственного за прессу в ЦСКА . Но провокация была только со стороны футболиста армейцев. Из-за этого все и началось.

Я был готов к трем играм за жест, который показал, и он меня не красит, плюс за затяжку времени, которая нужна была, чтобы просто закончить этот матч победой, потому что ЦСКА нас поддавливал.

– Какой смысл было за 30 секунд до конца выбивать мяч на трибуну?

– Мы пропустили два гола в последних двух концовках игр, которые очень сильно повлияли на результаты.

В Ростове я был на предыдущей «удаленке». Если бы находился на скамейке, то сделал бы то же самое, и, думаю, мы бы спокойно довели матч до победы.

Если бы наши футболисты умели дожимать такие сложные матчи, разбивать игру на мелкие отрезки, то такие меры не требовались бы. Но мы этому только учимся.

– А не думаете, что если бы просто катнули на несколько метров, то резонанс был бы совсем не таким?

– Не вижу смысла об этом рассуждать. Могу только сказать, что случившееся точно не было провокацией. Ею было бы, если бы я ударил мячом в футболиста ЦСКА.

Я же даже не в одно касание мяч выбил! Первым принял, вторым подбросил, третьим ударил и успел повернуться к нему спиной. У него было время подумать, что делать, – и он (Энрике Кармо – Спортс’‘) полетел на меня, в то время как стоявший недалеко Обляков побежал за рядом лежащим мячом.

О какой провокации тут шла речь и за что меня именно в этом контексте наказали, понять не могу. Считаю, что три игры были бы правильной дисквалификацией.

Но принимаю то, что есть, и приношу извинения всем болельщикам, всем, кому небезразличен футбол. Всем, кроме тренерского штаба ЦСКА, поведение которого, подчеркиваю, отделяю от футболистов команды.

В разгар всей ситуации успел пообщаться с Гайичем, Акинфеевым и Мойзесом, объяснить им природу своего поступка. Думаю, они меня поняли.

В то время как представители штаба пытались что-то объяснить нам, хотя мы не просили от них никаких разъяснений, – сказал Андрей Талалаев.