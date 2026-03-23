  • Габриэл не сыграет за Бразилию в марте. Защитник «Арсенала» повредил колено в матче с «Ман Сити»
Габриэл не сыграет за Бразилию в марте. Защитник «Арсенала» повредил колено в матче с «Ман Сити»

Габриэл не сыграет за Бразилию в марте.

Габриэл Магальяэс отозван из сборной Бразилии из-за повреждения.

«Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяэс пропустит товарищеские матчи против Франции и Хорватии. После воскресной игры с «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка английской лиги игрок пожаловался на боль в правом колене.

Результаты обследования подтвердили, что Габриэл Магальяэс не готов к матчам этого международного перерыва. Других игроков для его замены вызывать не будут», – говорится в сообщении Бразильской конфедерации футбола.

Темные игры Артеты пошли в бой , избить своих игроков в раздевалке после матча , чтобы те из-за травм не поехали в сборные , а остались с клубом. Гений!
Темные игры Артеты пошли в бой , избить своих игроков в раздевалке после матча , чтобы те из-за травм не поехали в сборные , а остались с клубом. Гений!
Он просто нашел конспекты Арсена Венгера. Тот тоже выдумывал игрокам травмы, чтобы не отпускать в национальные команды
Салима и Троссард тоже «травмированы»
Темные искусства короля Микеля
ну вот...Арсенал теряет игроков. еще Троссард выбыл из строя.
недавно Эзе.
Салиба и Тимбер остались в Лондоне...
или это всего лишь хитрый ход Артеты?
Материалы по теме
Габриэл считает Холанда своим сильнейшим соперником в АПЛ: «Это топ-футболист. Нам нравится играть друг против друга, это весело»
22 марта, 10:20
Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватией. Неймар не вызван в сборную
16 марта, 19:22
Рекомендуем
Главные новости
Отец обвиняемого в убийстве Секача утверждает, что его сына запугали и завербовали мошенники: «Они запрещали ему общаться с родными»
16 минут назад
Вагнер Лав завершает карьеру в 41 год. Он выиграл 14 трофеев с ЦСКА и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России
35 минут назад
Журналист Риоло о травме Мбаппе: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего»
55 минут назад
Де Дзерби и Почеттино – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма». Роберто готов возглавить клуб, если он не вылетит из АПЛ
сегодня, 06:47
Почеттино считает, что мог построить успешный «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе: «Это было возможно. Не хватило времени, чтобы создать прочную структуру вокруг них»
сегодня, 06:21
Старт Кубка Гагарина, Свищев вместо Вяльбе, «Реал» обжалует бан Вальверде, Мажич в шоке от решения Кукуяна, поражения Мирры и Медведева, реплики Талалаева и другие новости
сегодня, 06:10
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Игроки «Реала» поддерживают Арбелоа, им нравятся атмосфера при тренере и его тактика. Альваро хочет остаться в клубе, Винисиус, Вальверде, Куртуа, Тчуамени и Рюдигер за (Marca)
сегодня, 05:54
Аршавин о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Сказал Талалаеву, что это перебор. Так демонстративно выбил... На месте Кармо я поступил бы аналогично»
сегодня, 05:36
Газизов про слова Мажича о пенальти «Зенита»: «Как я могу быть удовлетворен, если «Динамо» проиграло? Надо сделать выводы по поводу Кукуяна и Буланова»
сегодня, 05:13
Ко всем новостям
Последние новости
Брейдо об интересе ЦСКА к Коутиньо: «Фамилия упоминалась в клубе, но не более того. К середине февраля трансферная кампания была завершена на 99 процентов»
11 минут назад
Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»
21 минуту назад
Дркушич о результативности Соболева: «Он же сказал, что теперь плохой мальчик. Саша очень помогает «Зениту», молодец»
сегодня, 06:30
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
сегодня, 05:25
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
сегодня, 04:24
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он звезда»
вчера, 21:57
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
вчера, 21:47
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»
вчера, 21:13
Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»
вчера, 21:02
Рекомендуем