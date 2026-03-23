Габриэл не сыграет за Бразилию в марте. Защитник «Арсенала» повредил колено в матче с «Ман Сити»

Габриэл не сыграет за Бразилию в марте.

Габриэл Магальяэс отозван из сборной Бразилии из-за повреждения.

«Защитник «Арсенала » Габриэл Магальяэс пропустит товарищеские матчи против Франции и Хорватии. После воскресной игры с «Манчестер Сити » (0:2) в финале Кубка английской лиги игрок пожаловался на боль в правом колене.

Результаты обследования подтвердили, что Габриэл Магальяэс не готов к матчам этого международного перерыва. Других игроков для его замены вызывать не будут», – говорится в сообщении Бразильской конфедерации футбола.