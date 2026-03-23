  • Бояринцев о Кармо: «Почему игрок ЦСКА не наказан, зачем он тренера толкает? Это тоже провокация, Талалаев мог бы упасть, схватиться за лицо»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев выразил удивление тем, что хавбек ЦСКА Энрике Кармо не был наказан за стычку с Андреем Талалаевым.

В концовке матча «Балтика» – ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0) Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Кармо шел исполнять аут. Полузащитник ЦСКА толкнул главного тренера калининградцев, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены. ЭСК РФС решила, что Кармо правильно не получил красную карточку.

«Что это такое вообще? Почему игрок ЦСКА не наказан? Это тоже провокация. Зачем он тренера толкает? Здесь тоже удаление должно было быть.

Андрей Викторович [Талалаев] мог бы упасть, схватиться за лицо. Это удаление для игрока ЦСКА, я считаю.

Понятно, что там все хороши. Это не красит футбол. Но для меня странно, что этот эпизод оставлен без внимания», – заявил Бояринцев.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Матч ТВ
logoАндрей Талалаев
logoДенис Бояринцев
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
ЭСК РФС
logoЭнрике Кармо
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoсудьи
...
Ну это в твоей жизни себя так вести нормально. На сколько ненормален Талалаев, даже он до такого не додумался.
На Талалаева теперь уже работает зачетка !
Слишком много в ней плохих оценок ))
Может Кармо не знает, как выглядит Талалаев. Бежит на последних секундах за мячом, а тут какой-то человек в спортивном костюме берет мяч и выбивает на трибуну. Подумал, что сотрудник стадиона так решил помочь своей команде.
Понять и простить.
красиво
Так Кармо наказан - получил желтую по правилам футбола
вот стреляйте, но представляю талалаева хватающимся за лицо и падающим
Вот зачем подсказываете всем спортсом?
В следующий раз так и будет, он же хайпожор😂
Я конечно понимаю, что это методичка, где наши тренеры и игроки самые лучшие, белые и пушистые и что все зло из-за бугра. Злой Кармо толкнул ни за что, просто так взял и подбежал толкнул ни в чем не по винного Талалаева, потом злой Челестини подумал, что Кармо слишком мягко толкнул Талалаюшку и решил придти вытащить как положено, а Талалаев то уже матёрый, он то знает, что в таких ситуациях надо всех в рот... И всем ху... В ж... И только так со злом бороться.

Теперь вот ещё поддувалы повылазили
Терпи)
Зачем идиотов терпеть? Расстраивает лишь их растущие количество среди сограждан. Ну если им так комфортно, то пускай, рано или поздно свое получат
против ЦСКА все те же бывшие спартачи Бояринцев,Быстров и.т.д
А мог бы Талалайка упасть и схватиться за яйца (свои, конечно), вот визгу бы было про злого иностранца.
А они есть?
Нобель Трамп дал Ирану пять дней, Талалаеву - плюшевое сообщество, лишь четыре матча, не четвертовали же 🙈
Строго говоря, он поддался на провокацию Траляляева и получил за это жк
