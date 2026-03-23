Бояринцев о Кармо: «Почему игрок ЦСКА не наказан, зачем он тренера толкает? Это тоже провокация, Талалаев мог бы упасть, схватиться за лицо»

Бояринцев о Кармо: Талалаев мог бы упасть, это удаление для игрока ЦСКА.

Бывший полузащитник «Спартака » Денис Бояринцев выразил удивление тем, что хавбек ЦСКА Энрике Кармо не был наказан за стычку с Андреем Талалаевым .

В концовке матча «Балтика » – ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0) Талалаев выбил мяч на трибуны , когда Кармо шел исполнять аут. Полузащитник ЦСКА толкнул главного тренера калининградцев, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены. ЭСК РФС решила , что Кармо правильно не получил красную карточку.

«Что это такое вообще? Почему игрок ЦСКА не наказан? Это тоже провокация. Зачем он тренера толкает? Здесь тоже удаление должно было быть.

Андрей Викторович [Талалаев] мог бы упасть, схватиться за лицо. Это удаление для игрока ЦСКА, я считаю.

Понятно, что там все хороши. Это не красит футбол. Но для меня странно, что этот эпизод оставлен без внимания», – заявил Бояринцев.