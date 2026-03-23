  Орлов о 3:1 «Зенита»: «С «Динамо» действовали от себя, с позиции силы, четко выполняли план Семака. Абсолютно закономерная победа, но некоторые моменты еще тревожат»
Орлов о 3:1 «Зенита»: «С «Динамо» действовали от себя, с позиции силы, четко выполняли план Семака. Абсолютно закономерная победа, но некоторые моменты еще тревожат»

Комментатор Геннадий Орлов оценил гостевую победу «Зенита» над «Динамо» (3:1) в 22-м туре Мир РПЛ.

«Несмотря на победу над «Спартаком» (2:0) в прошлом туре, я покритиковал команду Семака, особенно за первый тайм.

И в матче с «Динамо» мы увидели совсем другой «Зенит». Если помните, неделю назад от меня здорово досталось Глушенкову, которого заменили в перерыве поединка с красно-белыми. Разве я был не прав? Если тебе не дают мяч, зачем же обижаться и демонстративно стоять на поле, разводить руками, попрекать партнеров? Надо биться за мячи, выгрызать их, предлагать себя! Вот во встрече с бело-голубыми он этим и занимался. Именно его, а не Соболева, я бы назвал лучшим игроком матча.

Питерцы сыграли довольно солидно, собранно, строго. Гости прессинговали с первой же минуты, действовали от себя, с позиции силы. Против «Спартака» подопечные Семака почему-то так не играли, быстро отдали инициативу. Меня это, конечно, тогда сильно удивило. Вот я и пожурил футболистов сине-бело-голубых. Выходит, не зря (улыбается).

Понравилось, что сине-бело-голубые четко выполняли тренерский план Семака. Абсолютно закономерная победа.

Хотя некоторые моменты и тревожат. Мантуан, конечно, упустил Артура, когда тот сравнивал счет. Опытный крайний защитник должен в таких ситуациях двигаться навстречу мячу. А бразилец, увы, не почувствовал, что за его спиной уже находится соперник. Поэтому допускаю, что в ближайших турах мы справа уже увидим Караваева. Кстати, и Дивеев немного недоработал в этом эпизоде, не сместился в зону.

Пока еще не все получается у Вендела. Есть брак в передачах. Помните, как он сильно и неточно прострелил на Джона Джона до перерыва? А ведь момент был перспективный.

Но в целом «Зенит» заслужил твердую четверку. Добротная победа, очень красивые голы! Как забил Джон Джон! Он же нацелено направлял мяч головой. Попал! Не подставил голову, а именно ударил. Семак его заменил? Возможно, бразилец не до конца еще готов физически. Но по его решениям на поле сразу же было ясно: мастер. То же самое можно сказать и про Дурана.

«Динамо», набравшее ход весной, мало что показало впереди. Почему? Питерцы почти все перекрыли, не позволили подбираться к своей штрафной, не давали пробивать. Гасили в зародыше атаки бело-голубых.

Я покритиковал Мантуана. Но и правый защитник «Динамо» Касерес меня не убедил. Он все время играет на грани фола. Грязно действует! И Иванов несколько раз сомневался, давать ему карточку или нет. На мой взгляд, Джон Джон посадил Касереса даже не на два, а на три «горчичника». Пересмотрите эпизоды, там нарушения, в принципе, тянут на применение к игроку санкций», – сказал Орлов.

ГСО в порядке
3 удара в створ за матч, весь второй тайм всей командой в своей штрафной)) ну да в позиции как дельфин задом вверх матч провели
