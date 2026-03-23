Милорад Мажич: «Российские клубы 100% должны участвовать в международных соревнованиях, они классные, у них хорошее оборудование, стадионы. И они, и УЕФА многое потеряли»
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич сожалеет об отстранении российских команд от еврокубков.
«Россия, российские клубы и судейство многое потеряли в футбольном плане. С другой стороны, могу сказать так же про УЕФА.
Российские клубы – классные, у них хорошее оборудование, стадионы. Они 100% должны участвовать в международных соревнованиях», – заявил Мажич.
Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.
Кто выиграет ЛЧ?47478 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Матч ТВ
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Без Зенита ЛЧ намного скучнее стала(( а игроков уровня Соболева там днем с огнем не сыщешь
Согласен, Брюгге скучает.:))))))))))
Брюгге стабильно топ клубы выносит, с чего они должны проигрывать Зениту, да и у Зенита вообще-то два Еврокубка и стабильные выходы в весну, они весь футбол на пару с конями тащили в 10е, что было бы за эти 4 сезона - никто не знает, так что прекратить поклёп
Хорошее оборудование: прямые - кривые линии)
Увольте его, и тогда узнаете очень много интересного о нашем футболе.
Он так и задумывался. Чтобы посмеяться над ситуацией. Да и в целом над нашим футболом.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем