Милорад Мажич: «Российские клубы 100% должны участвовать в международных соревнованиях, они классные, у них хорошее оборудование, стадионы. И они, и УЕФА многое потеряли»

Мажич: российские клубы должны участвовать в международных турнирах.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич сожалеет об отстранении российских команд от еврокубков.

«Россия, российские клубы и судейство многое потеряли в футбольном плане. С другой стороны, могу сказать так же про УЕФА.

Российские клубы – классные, у них хорошее оборудование, стадионы. Они 100% должны участвовать в международных соревнованиях», – заявил Мажич.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.