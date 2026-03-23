Педро вернется в строй через две недели. Вингер «Зенита» избежал серьезной травмы («СЭ»)

Педро вернется в строй после паузы на матчи сборных.

Вингер «Зенита » Педро избежал серьезной травмы. По данным «Спорт-Экспресса», футболист вернется на поле после паузы на матчи сборных.

Бразилец пропускал игру против «Динамо » (3:1) в 22-м туре Мир РПЛ из‑за повреждения.

Педро провел за «Зенит» 27 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 ассиста в текущем сезоне.