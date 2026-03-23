Педро вернется в строй через две недели. Вингер «Зенита» избежал серьезной травмы («СЭ»)
Педро вернется в строй после паузы на матчи сборных.
Вингер «Зенита» Педро избежал серьезной травмы. По данным «Спорт-Экспресса», футболист вернется на поле после паузы на матчи сборных.
Бразилец пропускал игру против «Динамо» (3:1) в 22-м туре Мир РПЛ из‑за повреждения.
Педро провел за «Зенит» 27 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 ассиста в текущем сезоне.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спорт-Экспресс
Ну и хорошо, удачи, Педро!
Педро здоровья, успешного лечения и реабилитации. Как раз за время перерыва в РПЛ и восстановится. Удачи !
Отличная новость!
отлично, 11го без него было бы тяжко, Краснодар посильнее Динамо.
Здоровья!
