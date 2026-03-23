  • Nike показала новую форму Франции, Хорватии, Турции, Польши, Нигерии, Китая и Словении к ЧМ-2026
Nike сегодня представила новую форму сборных Франции, Хорватии, Турции, Польши, Нигерии, Китая и Словении.

Основой концепции новой экипировки стала система охлаждения Nike Aero-FIT – «самая продвинутая в истории» компании.

«Технология обеспечивает вентиляцию, которая более чем в два раза лучше прежней, помогая спортсменам сохранять прохладу и концентрацию в жарких и требовательных условиях. Графические элементы и принты интегрированы непосредственно в структуру формы, благодаря этому визуальное повествование никогда не идет в ущерб инновациям, а воздухопроницаемость и рабочие характеристики остаются на высшем уровне.

Более того: сами комплекты и сопутствующая тренировочная коллекция Aero-FIT стали первыми элитными изделиями Nike, полностью изготовленными из стопроцентных текстильных отходов. Это стало возможным благодаря передовой химической переработке – круговому процессу, в результате которого получается переработанная полиэстеровая нить, по качеству не уступающая первичному сырью», – говорится в публикации.

Франция

Хорватия

Турция

Польша

Нигерия

Китай

Словения

Ранее также была представлена форма других национальных команд – участниц чемпионата мира.

Австралия

Нидерланды

Бразилия

Уругвай

Англия

Норвегия

Южная Корея

США

Канада

 Фото: nike.com

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Nike
Норвегия гостевая зе бест
бразильские фотки - отстой. и не потому, что форма плохая, форма как раз хороша.
Не обижайте фотографа. Объект не тот
найди черную кошку в черной комнате))))
Только у Хорватии и Норвегии норм.
В сравнении с Адидас эти формы дно
Хорватия, Польша, Нигерия и Словения - стиль!
Норвегия!
Норвегия тоже супер
Какие же убогие фото, сделано как будто самой бездарной нейросетью. Такое ощущение, что фотография как искусство закончилось. Вообще непонятно какая форма действительно хороша, а какая ужасна. Похоже поймём уже только в товарняках перед ЧМ, когда увидим форму на игроках.
Хорватия и Бразилия(синяя) очень красивые

Для турков, как обычно, не стараются почему то
Турки всеравно свои привезут, турецкие футболки , чё для них стараться )
Уругвай и Словения-мое почтение)
А вот Турция так себе, стремно смотрится флаг прямоугольником.
Почему бы не интегрировать просто полумесяц?
У хорватов оба комплекта крутые! У Бразилии выездная вроде красивая, но непонятно из-за убогого фото в темноте.
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
13 марта, 20:22
Рекомендуем
Главные новости
Ди Канио о Леау: «В футболе даже одно «но» – это слишком. У него их 5-6. Только в Италии мы миримся с этим. Если «Милан» хочет создать команду мирового класса, в ней нет места такому игроку»
8 минут назад
Агаларов считает, что Россия могла бы выйти на ЧМ-2026: «У нас довольно хорошая сборная. Много талантливых ребят, много опытных»
28 минут назад
«Всегда я. Это безумие». Ямаль был недоволен заменой в матче «Барсы» с «Райо»
37 минут назадФото
Агент Баринова: «Дмитрий не жалеет о переходе в ЦСКА. Не понимаю, откуда такая риторика. У команды был непростой период, но я уверен, что все будет хорошо»
50 минут назад
Дивеев пропустит матчи России с Никарагуа и Мали: «После простуды начались осложнения в виде синусита»
сегодня, 09:37
На ФИФА подали жалобу в Еврокомиссию из-за билетов на ЧМ-2026. Федерацию обвиняют в завышении цен и злоупотреблении монопольным положением
сегодня, 09:27
Тимур Журавель: «Талалаев последователен в своем бэднессе. Но представьте, как бы он повел себя, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед ее аутом»
сегодня, 09:12
Абаскаль уволен из мексиканского «Атлетико Сан-Луис». Клуб идет 15-м в чемпионате
сегодня, 08:47
Энцо разочарован увольнением Марески из «Челси» и рассматривает варианты ухода. Мечта хавбека – «Реал» (Бен Джейкобс)
сегодня, 08:37
Мостовой о сборной России: «Какая разница, кого сейчас вызывают в расширенный список? Хоть меня возьмите. Против условного Брунея я бы в конце вышел и в пустые ворота забил бы»
сегодня, 08:25
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали. У хавбека «Локо» небольшое повреждение
сегодня, 08:55
Заур Тедеев: «Дзюба может стать хорошим тренером. У меня нет сомнений»
сегодня, 08:15
Брейдо об интересе ЦСКА к Коутиньо: «Фамилия упоминалась в клубе, но не более того. К середине февраля трансферная кампания была завершена на 99 процентов»
сегодня, 07:49
Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»
сегодня, 07:39
Дркушич о результативности Соболева: «Он же сказал, что теперь плохой мальчик. Саша очень помогает «Зениту», молодец»
сегодня, 06:30
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
сегодня, 05:25
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
сегодня, 04:24
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он звезда»
вчера, 21:57
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
вчера, 21:47
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
Рекомендуем