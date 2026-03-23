Nike показала новую форму Франции, Хорватии, Турции, Польши, Нигерии, Китая и Словении к ЧМ-2026
Nike сегодня представила новую форму сборных Франции, Хорватии, Турции, Польши, Нигерии, Китая и Словении.
Основой концепции новой экипировки стала система охлаждения Nike Aero-FIT – «самая продвинутая в истории» компании.
«Технология обеспечивает вентиляцию, которая более чем в два раза лучше прежней, помогая спортсменам сохранять прохладу и концентрацию в жарких и требовательных условиях. Графические элементы и принты интегрированы непосредственно в структуру формы, благодаря этому визуальное повествование никогда не идет в ущерб инновациям, а воздухопроницаемость и рабочие характеристики остаются на высшем уровне.
Более того: сами комплекты и сопутствующая тренировочная коллекция Aero-FIT стали первыми элитными изделиями Nike, полностью изготовленными из стопроцентных текстильных отходов. Это стало возможным благодаря передовой химической переработке – круговому процессу, в результате которого получается переработанная полиэстеровая нить, по качеству не уступающая первичному сырью», – говорится в публикации.
Франция
Хорватия
Турция
Польша
Нигерия
Китай
Словения
Ранее также была представлена форма других национальных команд – участниц чемпионата мира.
В сравнении с Адидас эти формы дно
Для турков, как обычно, не стараются почему то
Почему бы не интегрировать просто полумесяц?