  • Газзаев о ЦСКА: «Когда команда проигрывает 4 матча подряд, к главному тренеру есть вопросы. Проблемы в игре, с удалениями. А те, кто правильно выстроил подготовку ко 2-й части сезона, успешно выступают»
Газзаев о ЦСКА: «Когда команда проигрывает 4 матча подряд, к главному тренеру есть вопросы. Проблемы в игре, с удалениями. А те, кто правильно выстроил подготовку ко 2-й части сезона, успешно выступают»

Валерий Газзаев связал неудачи ЦСКА в начале весны с работой тренерского штаба.

В шести играх после возобновления сезона армейцы потерпели четыре поражения и одержали две победы, последнюю – 21 марта над «Динамо» Махачкала (3:1).

«Как можно говорить, что не было кризиса, когда команда проиграла четыре матча подряд в чемпионате?

ЦСКА – клуб с богатейшей историей и традициями, но любой клуб может попасть в критическую ситуацию. Будем надеяться, что эта победа послужит им в дальнейшем для успешного выступления.

Когда команда проигрывает четыре матча подряд, конечно, к главному тренеру есть вопросы. Когда нет побед, нет игры, ответственность за это несет главный тренер.

Мы видим, что с самого начала второго этапа чемпионата у ЦСКА были проблемы в игре, проблемы с удалениями. Команды ко второй части сезона готовились полтора месяца, и те, кто правильно выстроил подготовительный процесс, они успешно выступают. Значит, у ЦСКА, наверное, были какие-то недочеты.

Повторюсь, за все отвечают главный тренер и его штаб», – сказал Газзаев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РИА Новости»
Когда Алания признается банкротом, к президенту клуба есть вопросы
да не парься, Георгич... уже нашёлся человек который все эти вопросы озвучил
Теперь тренируется по индивидуальной программе ☺️
нет худа без добра...
там вроде прошла информация что... футболист занимался под присмотром двух специалистов штаба армейцев
ты только представь каким будет уровень Мойзеса тренировавшегося аж с двумя репетиторами по сравнению со всеми остальными игроками которыми руководил всего один наставник...
А успешно выступает одна Балтика для своего уровня, остальные по паре матчей слили .
Ответ Ковид 07.10.52
А успешно выступает одна Балтика для своего уровня, остальные по паре матчей слили .
Зенит с Динамо был хорош
Да и Спартак уже в спину дышит и ждёт осечки
Поэтому тревожно, особенно после матчей сборных
Да и Акрон после 5:1 будет пытаться реабилитироваться
да, сразу видно, не топил их Челестини в бассейне 😁😁😁
С чем не поспоришь так это то, что у Газзаева физически ЦСКА был самый крепкий! Тренировки у него ад, но это позволило многим игрокам узнать, что такое рай.
Ага, уволить Челестини, Ташуева поставить
Просто уже раскусили тренерский замысел Челистини
Дивеев о ЦСКА: «Удивился, что они так начали весну – последний матч с «Краснодаром», еще и с двумя красными. Знаю, что Мойзес эмоционален и не любит проигрывать»
22 марта, 16:10
Гришин о ЦСКА: «Баринов не успевает за Обляковым и Кисляком. В «Локо» он делал разницу, а здесь не встроен в игру. Лусиано не забивает почти год – теперь ясно, почему «Зенит» с ним расстался»
22 марта, 11:12
Круговой о словах Радимова про атмосферу в ЦСКА: «Полная чушь, у нас все нормально. Все начали лить грязь, когда пошли неудачи»
22 марта, 09:27
Рекомендуем
Главные новости
Отец обвиняемого в убийстве Секача утверждает, что его сына запугали и завербовали мошенники: «Они запрещали ему общаться с родными»
1 минуту назад
Вагнер Лав завершает карьеру в 41 год. Он выиграл 14 трофеев с ЦСКА и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России
20 минут назад
Журналист Риоло о травме Мбаппе: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего»
40 минут назад
Де Дзерби и Почеттино – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма». Роберто готов возглавить клуб, если он не вылетит из АПЛ
58 минут назад
Почеттино считает, что мог построить успешный «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе: «Это было возможно. Не хватило времени, чтобы создать прочную структуру вокруг них»
сегодня, 06:21
Старт Кубка Гагарина, Свищев вместо Вяльбе, «Реал» обжалует бан Вальверде, Мажич в шоке от решения Кукуяна, поражения Мирры и Медведева, реплики Талалаева и другие новости
сегодня, 06:10
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Игроки «Реала» поддерживают Арбелоа, им нравятся атмосфера при тренере и его тактика. Альваро хочет остаться в клубе, Винисиус, Вальверде, Куртуа, Тчуамени и Рюдигер за (Marca)
сегодня, 05:54
Аршавин о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Сказал Талалаеву, что это перебор. Так демонстративно выбил... На месте Кармо я поступил бы аналогично»
сегодня, 05:36
Газизов про слова Мажича о пенальти «Зенита»: «Как я могу быть удовлетворен, если «Динамо» проиграло? Надо сделать выводы по поводу Кукуяна и Буланова»
сегодня, 05:13
Ко всем новостям
Последние новости
Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»
6 минут назад
Дркушич о результативности Соболева: «Он же сказал, что теперь плохой мальчик. Саша очень помогает «Зениту», молодец»
сегодня, 06:30
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
сегодня, 05:25
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
сегодня, 04:24
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он звезда»
вчера, 21:57
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
вчера, 21:47
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»
вчера, 21:13
Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»
вчера, 21:02
Сотрудник «Зенита» Буллен о России: «Когда получил паспорт, это был самый счастливый день. Переезд в РФ был моей амбицией и целью с подростковых лет»
вчера, 20:50
Рекомендуем