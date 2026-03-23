Газзаев о ЦСКА: «Когда команда проигрывает 4 матча подряд, к главному тренеру есть вопросы. Проблемы в игре, с удалениями. А те, кто правильно выстроил подготовку ко 2-й части сезона, успешно выступают»

Валерий Газзаев: к тренеру ЦСКА есть вопросы после 4 поражений.

Валерий Газзаев связал неудачи ЦСКА в начале весны с работой тренерского штаба.

В шести играх после возобновления сезона армейцы потерпели четыре поражения и одержали две победы, последнюю – 21 марта над «Динамо» Махачкала (3:1).

«Как можно говорить, что не было кризиса, когда команда проиграла четыре матча подряд в чемпионате?

ЦСКА – клуб с богатейшей историей и традициями, но любой клуб может попасть в критическую ситуацию. Будем надеяться, что эта победа послужит им в дальнейшем для успешного выступления.

Когда команда проигрывает четыре матча подряд, конечно, к главному тренеру есть вопросы. Когда нет побед, нет игры, ответственность за это несет главный тренер.

Мы видим, что с самого начала второго этапа чемпионата у ЦСКА были проблемы в игре, проблемы с удалениями. Команды ко второй части сезона готовились полтора месяца, и те, кто правильно выстроил подготовительный процесс, они успешно выступают. Значит, у ЦСКА, наверное, были какие-то недочеты.

Повторюсь, за все отвечают главный тренер и его штаб», – сказал Газзаев.