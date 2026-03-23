«ПСЖ» и «Страсбур» просят перенести игры Лиги 1 между матчами ЛЧ и ЛК с «Ливерпулем» и «Майнцем»

«ПСЖ» и «Страсбур» настаивают на переносе своих игр в Лиге 1 перед матчами еврокубков.

Парижане хотят перенести на другую дату гостевой матч с «Лансом », который запланирован на 11 апреля – между играми 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем » (8 и 14 апреля), а команда из Эльзаса хотела бы перенести гостевую игру с «Брестом», которая пройдет 12 апреля, между матчей 1/4 финала Лиги конференций против «Майнца » (-го и 16-го).

«ПСЖ» и «Страсбур » сегодня уведомили Профессиональную футбольную лигу (LFP) о своих пожеланиях. Заседание LFP запланировано на четверг.

Ранее по просьбе «Пари Сен-Жермен» переносили матч с «Нантом» в связи с подготовкой к противостоянию с «Челси» (5:2, 3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ланс» не хочет переносить матч с «ПСЖ» из-за участия парижан в ЛЧ, заявил тренер Саж: «Отдых позволяет показать хорошую игру, но это успешный клуб»