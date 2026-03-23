  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» и «Страсбур» просят перенести игры Лиги 1 между матчами ЛЧ и ЛК с «Ливерпулем» и «Майнцем»
45

«ПСЖ» настаивает на переносе очередной игры в Лиге 1 перед ЛЧ.

Парижане хотят перенести на другую дату гостевой матч с «Лансом», который запланирован на 11 апреля – между играми 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (8 и 14 апреля), а команда из Эльзаса хотела бы перенести гостевую игру с «Брестом», которая пройдет 12 апреля, между матчей 1/4 финала Лиги конференций против «Майнца» (-го и 16-го).

«ПСЖ» и «Страсбур» сегодня уведомили Профессиональную футбольную лигу (LFP) о своих пожеланиях. Заседание LFP запланировано на четверг.

Ранее по просьбе «Пари Сен-Жермен» переносили матч с «Нантом» в связи с подготовкой к противостоянию с «Челси» (5:2, 3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.  

«Ланс» не хочет переносить матч с «ПСЖ» из-за участия парижан в ЛЧ, заявил тренер Саж: «Отдых позволяет показать хорошую игру, но это успешный клуб»

Кто выиграет ЛЧ?46161 голос
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
календарь
logoПСЖ
logoЛанс
logoСтрасбур
logoлига 1 Франция
logoБрест
logoМайнц
logoЛиверпуль
logoЛига конференций УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это какой-то колхоз. ПСЖ и без того играет с наименьшим сопротивлением в лиге из всех топов.
Ответ Игорь Новиков
Ну почти) все таки думаю в чемпе Германии сопротивление для Баварии ещё меньше, чем у Псж во Франции
Ответ Иван Никулин_1116720319
Ну, может быть)
Ланс борется за чемпионство, и будет зашкварно, если прогнутся и перенесут матч
Ответ Арсен Талант-Уулу
Комментарий скрыт
Ответ zzzeeerrrooo
Зачем тогда вообще матчи проводить? Вручите псж трофей и все) секта как всегда пробивает очередное дно
Сначала это казалось прикольной историей, что чемпионат помогает клубам, но когда ПСЖ повторяет это на протяжении второго года и всего плей-офф - это начинает раздражать
Ответ Влад Безруков
Это уже похоже на недобросовестную конкуренцию...
При том, что Ланс против. Будет позор, если перенесут
Ответ Евгений Кретович
Насколько мне известно федерация футбола франции решает, интересы ланса не учитывают
Ответ Ravil Gilmanov
У Ланса календарь свободный, переживут
интересно, а Ливерпулю и Майнцу тоже игры перенесут?
Ответ uchiyamada
Это АПЛ и Бундеслига решают, явно не Лига1
Ответ uchiyamada
На моей памяти в Бундеслиге перенос не бывало.
Я не понимаю уже который год , зачем матчи лиги чемпионов 1/8 и 1/4 ставить через неделю . Можно спокойно поставить через 2 недели
Ответ alexander.zaytsev
потому количество матчей в ЛЧ стало больше
Ланс совершенно не обязан соглашаться на подобный перенос
Ответ Wesley
Суть в том, что их даже не спрашивает. Кто платит, тот и решает
Чемпионат микки мауса
Извините, чемпионат Франции же входит в юрисдикцию УЕФА. Я понимаю, что Чеферин - это «любимая жена» руководства ПСЖ, но остальные топ-клубы Европы не хотят поднять вопрос, о недобросовестной конкуренции в ЛЧ уже второй год подряд?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У Сперцяна 25 голевых действий в 22 матчах Мир РПЛ – это лучший результат со времен Халка. Рекорд «Краснодара» за весь сезон – 27 очков по системе «гол+пас»
4 минуты назад
Камбьязо интересен «Барселоне», каталонцам нужен универсальный защитник. «Ювентус» оценивает футболиста в более чем 50 млн евро
11 минут назад
Диего Марадона-младший: «В Неаполе был Бог – мой отец. Мактоминей – Иисус, самый важный игрок в истории «Наполи» после папы»
18 минут назад
Андрей Талалаев: «Предложил Челестини пообщаться после матча, ждал 5-7 минут, но не дождался. С одним тренером у меня уже было такое общение – расставили все точки над i»
27 минут назад
Итурральде про удаление Вальверде: «Если вы считаете, что применена чрезмерная сила, то это красная карточка. Но для меня это явная желтая»
28 минут назад
Шаронов выложил видео падений игроков «Зенита» в матче с «Динамо»: «Футбол – игра, где можно выиграть, где можно проиграть, но еще есть дух игры!»
42 минуты назад
Майкл Оуэн: «Если Кэррика уволят, а новый тренер слабо стартует, руководство «МЮ» линчуют. Майкла надо оставить. После Фергюсона перепробовали все, но провалились, а сейчас побеждают»
47 минут назад
Гаджиев про слова Мажича о пенальти «Зенита»: «Решение не вернет отобранный результат. В одном матче арбитры судят с повышенной планкой, в другом – с пониженной»
59 минут назад
Слишкович про газон «Оренбурга»: «Уже год-два там нет искусственного поля – это асфальт. В Швейцарии «Янг Бойз» меняют поле каждый год, и только в России думают, что можно 5 лет не менять»
сегодня, 16:44
Фан-шоп «Спартака» на «Лукойл Арене» продал 11 маек Довбни, ни разу не сыгравшего за команду в этом сезоне. Сообщалось, что магазин «Зенита» не продал ни одной формы Соболева
сегодня, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек Никарагуа Монтес о матче с Россией: «Это уникально – наш первый европейский соперник. Для нас большая честь играть против очень сильной команды»
12 минут назад
Мажич о нырке Соболева: «Там был толчок, но смутило то, как он прыгал. Александр был опасен на поле – это лучший игрок «Зенита» во второй части сезона»
25 минут назад
Гаттузо о матче с Северной Ирландией: «Италии нужно спокойствие. Я не собираюсь грузить игроков сообщениями и 10 видеоконференциями в день. Они выигрывали Евро и другие трофеи, играли в финале ЛЧ»
35 минут назад
Люка Эрнандес застрял в своей машине на базе сборной Франции. Выйти ему помог администратор
45 минут назадВидео
Первая лига. «Родина» играет с «Чайкой», «Торпедо» победил «Челябинск» в гостях
47 минут назадLive
Бартомеу о деле Негрейры: «Обмен судейскими отчетами был распространен во многих клубах, не только в «Барсе». Я просил судью не передавать «Реалу» наши внутренние документы»
56 минут назад
Сборная Черногории не сыграет с Россией в 2026-м: «Календарь на март и июнь уже сформирован, свободных дат нет. В следующем году ситуация будет зависеть от Лиги наций»
сегодня, 16:35
Шешко и Мбемо из «МЮ» не поедут в сборные из-за проблем со здоровьем
сегодня, 16:29
Пивоваров о 100 тысячах рублей штрафа «Спартака» за погром на стадионе «Динамо»: «Мы за ремонт заплатили больше»
сегодня, 16:22
Суперкубок Англии из-за концертов The Weeknd на «Уэмбли» перенесут в Кардифф
сегодня, 16:17
Рекомендуем