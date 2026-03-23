4

Лонгория покинул пост президента «Марселя»

«Марсель» объявил об уходе Пабло Лонгории.

Пабло Лонгория покидает пост президента «Марселя».

Компания McCourt Global, владеющая клубом, договорилась о прекращении сотрудничества с Лонгорией. Испанский функционер занимал президентский пост с февраля 2021 года.

«Марсель» хотел бы отметить приверженность Пабло Лонгории, его страсть и работу, проделанную на благо клуба за последние шесть лет. Клуб выражает самые искренние пожелания успехов в следующей главе его карьеры.

Пабло Лонгория благодарит «Марсель» за доверие, оказанное ему в течение этих шести сезонов, и выражает глубокую признательность всему персоналу, игрокам и болельщикам, которые были частью этого путешествия», – говорится в заявлении клуба.

После 27 туров «Марсель» занимает 3-е место в таблице Лиги 1, набрав 49 очков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Марселя»
лига 1 Франция
отставки
Марсель
Пабло Лонгория
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
