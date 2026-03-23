  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в РФ больницы лучше, чем в Англии: «Наши просто ужасны. Мы бы часов 8 провели в очереди, в России – 45 минут, все сделано, и домой»
124

Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в РФ больницы лучше, чем в Англии: «Наши просто ужасны. Мы бы часов 8 провели в очереди, в России – 45 минут, все сделано, и домой»

Сотрудник «Зенита» Буллен считает, что в РФ больницы лучше, чем в Англии.

Редактор англоязычных медиа «Зенита» Марк Буллен в интервью Спортсу’’ заявил, что больницы в России лучше, чем в Великобритании.

Буллен переехал в Россию на стыке 1990-х и 2000-х, но потом вернулся в Англию и на 11 лет стал полицейским. Позже он снова переехал в РФ, Марк живет в Петербурге с 2014 года, а в 2022-м получил гражданство. В России у него семья и четверо детей. В 2024-м его задержали в аэропорту в Англии. Позже его лишили британского гражданства.

– Вы понимаете, почему кого-то может удивлять ваше желание здесь жить, получить гражданство?

– Да, это нетипичная история, но в России есть и другие британцы. У нас даже есть чат в телеграме – больше ста человек. У каждого из них – своя история. Есть, например, те, кто очень любят высокую русскую культуру: обожают Достоевского или Толстого, изучали русскую литературу в университете.

Есть и те, кто переехали в 2000-е из-за денег: здесь были большие зарплаты и возможности. Есть люди, которые переехали из-за отношений – встретили любовь в России. Например, моя подруга Джо вышла замуж за художника Сашу Белого. 

Но, наверное, таких фанатов России, как я, не очень много. Разве что старые коммунисты, которые переехали сюда в 80-е. Интересные люди. 

– Чем вас покорила Россия?

– Первое – это, конечно, люди. Мне очень много помогают. Все-таки мы, британцы, очень холодные.

– Обычно так про русских говорят.

– Да, но в России мне помогают больше, чем в Британии. Контраст ощущается: здесь люди добрые, щедрые. 

Я люблю все здесь: чувствую себя как дома. В России мне словно всегда помогал Бог – больше, чем там. Так что я очень благодарен – у меня есть дети, друзья, здоровье, работа, квартира. Что еще нужно? 

Очень удачно: я живу рядом с детской больницей, и мы там о-очень часто оказываемся 😀 – то сын упал с кровати и сломал руку, то дочь засунула что-то в нос. Честно, отличная больница: 45 минут, все сделано – и домой. В Англии мы бы часов восемь провели в очереди. Наши больницы просто ужасны. 

Здесь для меня все супер. Я ходил на один подкаст, говорил все то же самое, а в комментариях русские писали: «О-о, он сумасшедший». Ну, не знаю… Я честно вот так вот чувствую. 

– Здесь тоже в больницах всякое бывает.

– Это все еще лучше, чем в Англии 😀. Клянусь, – сказал Марк Буллен.

Сотрудника «Зенита» лишили гражданства Британии. Полицейский, фанат России, спец по криминальным тату – все это один человек

Кто выиграет ЛЧ?46108 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoСпортс
Политика
logoпремьер-лига Англия
logoЗдоровье
logoпремьер-лига Россия
124 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я похоже в какой то другой России проживаю и хожу в другие больницы
Ответ Алексей Иванов
А я именно в такой России и живу .
Сделали операцию по челюстно лицевой хирургии затем лежал с травмой руки в хирургии .
Сделали все прекрасно и бесплатно .
Правда попал во времена дурдома с коронобесием, пришлось кучу анализов ехать сдавать домой и затем уже возвращаться в областную больницу , но в целом доволен .
Есть свои минусы , но есть и плюсы .
Ответ Александр Петрович
Состояние больниц и поликлиник ужасающее, может в Москве по другому. Санкт-Петербург.
Что вы хотите они все приезжают в такие клубы как Зенит Спартак ЦСКА и живут в другой реальности где все бесплатно в том числе и платная медицина)))Вернее платная она только для нас за них все платчт
Да ладно, был в Александровской,Спб, больные на койках в коридоре лежат…
Ответ Джулио Бандидофф
А палаты при этом пустые что ли?!
Сами-то хоть давно там были?
Ответ BET3P
20 февраля на скорой увезли из дома, увы, коснулось и меня…
в Александровскую больницу Санкт-Петербурга очередь постоянно в приёмном покое от 4-6 часов! В Джанилидзе тоже самое.
Ответ strelok75
Комментарий скрыт
Ответ Ржевский
Даже с этим проблемки )
Я скорую часов восемь ждал
Ответ Роберт Абрамян_1116827024
А потом ,всё-таки, решил позвонить и вызвать ?
Ответ Роберт Абрамян_1116827024
А некоторые и не дожидаются, но в Англии всё равно хуже, тьфу
А если бы с медведями не дрались у алкомаркетов, то и травмпункты все были бы пустые.
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Медведи и те пьющие получается ?
Ответ Варфоломей Книгочтеев
В британии медведи бухают?
Скажу как есть (живем в провинции - 300км от Мск, самый бедный регион по ЦФО - Иваново), для себя бесплатной медициной по ОМС перестали пользоваться лет 10 как, но тут под "старую ж##у"))) решили завести еще ребёнка, так вот с малой стали ходить в местную поликликлинику, блин, всё отремонтировано, всё новое, узи-шмузи, врачи внимательные, у нас педиатр участковый, девченка молодая до 30, что не спросишь, сразу отвечает, сотовый дала, если что звоните.. В общем был приятно удивлён. Но по своим проблемам, если что только в платную клинику, манал я эти записи и очереди с бабушками.
Ответ Дмитрий Махаев
Базовый комментарий 🤝
Ответ Дмитрий Махаев
Все так. Но при этом платная медицина - реально копейки стоит у нас. Просто неприлично дешево, как по мне. А если разоришься на ДМС или работодатель его делает - то вообще халява... А в поликлиниках по месту нужно только анализы сдавать, справки или направления брать. Больше они ни для чего как бы не нужны...Зато в ОМСе у тебя кардиоцентры, онкоцентры и перинатальные центры.. ЧТо как бы тоже не мало...
Значит Саша Белый в итоге стал художником и бросил Ольгу ради англичанки Джо?Надо было Ольге с Пчелой все-таки мутить.
Ответ Фут.Боль
Так это Ольга сделала липовые документы с гражданством Великобритании, а потом переехала в Питер под другим именем.
Чего непонятного то?
Так называемая бесплатная медицина за которую всюду на самом деле ой как платим из наших зарплат одинаково несовершенна ( ущербна ) хоть в Британии , хоть в ЕС , хоть у нас !
Впрочем , в больших городах ещё как-то по Божески в России .
Невозможно представить, чтобы тебе назначили прием у узкого специалиста через полгорода )
Понятно меня справедливо будут критикуют за районные больницы, село , отсутствие там врачей и оборудования, импортных лекарств …
Тоже абсолютно верно !
Ответ OldRedWhite
В ЕС очень приличная. Первичная помощь просто другая, некоторым сложно понять, что не будут давать антибиотики при орви
Ответ Denis Nikitin
Неотложная, как правило просто безукоризненна , чуть что суд , тюрьма и местная Сибирь )
Антибиотики до абсурда , можно сравнить только с борьбой с курением . На пике . Лет 10-15 назад ))
Знакомые французы и испанцы, проживающие в России, для регулярных процедур и стоматологии предпочитают местную медицину. Потому что доступнее.
Ответ Ржевский
Знакомые итальянцы так же. Даже онкологию лечили у нас.
Ответ Amalfitano
Точно. Только местные с деньгами онкологию предпочитают лечить ТАМ. Как и все спортсмены операции ТАМ делают))) Кучеров не даст сооврать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
