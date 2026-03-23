Сотрудник «Зенита» Буллен считает, что в РФ больницы лучше, чем в Англии.

Редактор англоязычных медиа «Зенита» Марк Буллен в интервью Спортсу’’ заявил, что больницы в России лучше, чем в Великобритании.

Буллен переехал в Россию на стыке 1990-х и 2000-х, но потом вернулся в Англию и на 11 лет стал полицейским. Позже он снова переехал в РФ, Марк живет в Петербурге с 2014 года, а в 2022-м получил гражданство. В России у него семья и четверо детей. В 2024-м его задержали в аэропорту в Англии. Позже его лишили британского гражданства.

– Вы понимаете, почему кого-то может удивлять ваше желание здесь жить, получить гражданство?

– Да, это нетипичная история, но в России есть и другие британцы. У нас даже есть чат в телеграме – больше ста человек. У каждого из них – своя история. Есть, например, те, кто очень любят высокую русскую культуру: обожают Достоевского или Толстого, изучали русскую литературу в университете.

Есть и те, кто переехали в 2000-е из-за денег: здесь были большие зарплаты и возможности. Есть люди, которые переехали из-за отношений – встретили любовь в России. Например, моя подруга Джо вышла замуж за художника Сашу Белого.

Но, наверное, таких фанатов России, как я, не очень много. Разве что старые коммунисты, которые переехали сюда в 80-е. Интересные люди.

– Чем вас покорила Россия?

– Первое – это, конечно, люди. Мне очень много помогают. Все-таки мы, британцы, очень холодные.

– Обычно так про русских говорят.

– Да, но в России мне помогают больше, чем в Британии. Контраст ощущается: здесь люди добрые, щедрые.

Я люблю все здесь: чувствую себя как дома. В России мне словно всегда помогал Бог – больше, чем там. Так что я очень благодарен – у меня есть дети, друзья, здоровье, работа, квартира. Что еще нужно?

Очень удачно: я живу рядом с детской больницей, и мы там о-очень часто оказываемся 😀 – то сын упал с кровати и сломал руку, то дочь засунула что-то в нос. Честно, отличная больница: 45 минут, все сделано – и домой. В Англии мы бы часов восемь провели в очереди. Наши больницы просто ужасны.

Здесь для меня все супер. Я ходил на один подкаст, говорил все то же самое, а в комментариях русские писали: «О-о, он сумасшедший». Ну, не знаю… Я честно вот так вот чувствую.

– Здесь тоже в больницах всякое бывает.

– Это все еще лучше, чем в Англии 😀. Клянусь, – сказал Марк Буллен.

Сотрудника «Зенита» лишили гражданства Британии. Полицейский, фанат России, спец по криминальным тату – все это один человек