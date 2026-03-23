«Соболев – клоун, со «Спартаком» маску надел, с «Динамо» нырнул. Надо к психологу сходить». Желудков о форварде «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Желудков: Соболев – клоун, к психологу сходить надо.

Бывший футболист «Зенита » Юрий Желудков высмеял поведение Александра Соболева .

Нападающий забил и отдал голевую передачу в матче 22-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (3:1).

«Пока у Соболева прет, он забивает почти в каждой игре. Нормально, пусть забивает.

Он клоун, потому что маску надел в матче со «Спартаком », сейчас нырнул в матче с «Динамо». Чуть дотронулись – он сразу прыгнул. Надо сходить к психологу», – сказал Желудков.

Как мемно нырнул Соболев! Но его 1+1 и решили матч с «Динамо»

Дирижер, провокатор, «петушиный» мем. Самые яркие празднования Соболева