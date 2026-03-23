Флик – тренер марта в Ла Лиге. «Барса» выиграла все 3 матча с общим счетом 7:2

Ханс-Дитер Флик из «Барселоны» был признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге.

Каталонцы выиграли все три матча в марте – у «Атлетика» (1:0), «Севильи» (5:2) и «Райо Вальекано» (1:0) – и лидируют а таблице, опережая «Реал» на 4 очка.

В финальном голосовании 61-летний немец опередил Диего СимеонеАтлетико», 2 победы и поражение) и Луиша КаштруЛеванте», 2 ничьих и победа).

Источник: сайт Ла Лиги
И в лч 7:2) Идеально совпало
Без вариантов!
А в ЛЧ для такого же счёта хватило всего одного матча.
А то, что реал 5 матчей выиграл в марте , без состава , и как бы у Атлетико и сити , а не у инвалидов это херня🤣
Материалы по теме
«Барселона» первой вышла в ЛЧ-2026/27. Команда Флика не опустится ниже 4-го места в Ла Лиге
вчера, 08:11
«Барселона» одержала 15-ю подряд домашнюю победу в Ла Лиге. Флик повторил рекорд Пепа
22 марта, 15:26
«Барса» забила в 39 домашних матчах подряд (124 гола). Это лучшая серия с 2019-го, когда при Вальверде было 45 игр со 135 голами
22 марта, 15:03
У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6
22 марта, 15:01
Флик, Симеоне и Каштру номинированы на приз лучшему тренеру марта в Ла Лиге
18 марта, 17:55
Рекомендуем
Главные новости
Дивеев пропустит матчи России с Никарагуа и Мали: «После простуды начались осложнения в виде синусита»
1 минуту назад
На ФИФА подали жалобу в Еврокомиссию из-за билетов на ЧМ-2026. Федерацию обвиняют в завышении цен и злоупотреблении монопольным положением
11 минут назад
Тимур Журавель: «Талалаев последователен в своем бэднессе. Но представьте, как бы он повел себя, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед ее аутом»
26 минут назад
Абаскаль уволен из мексиканского «Атлетико Сан-Луис». Клуб идет 15-м в чемпионате
51 минуту назад
Энцо разочарован увольнением Марески из «Челси» и рассматривает варианты ухода. Мечта хавбека – «Реал» (Бен Джейкобс)
сегодня, 08:37
Мостовой о сборной России: «Какая разница, кого сейчас вызывают в расширенный список? Хоть меня возьмите. Против условного Брунея я бы в конце вышел и в пустые ворота забил бы»
сегодня, 08:25
Винисиус четыре раза сказал Симеоне «Меня выгонят», уходя с поля после дубля в матче с «Атлетико». Это ответ на январские слова Диего «Перес тебя выгонит»
сегодня, 08:04
Отец обвиняемого в убийстве Секача утверждает, что его сына запугали и завербовали мошенники: «Они запрещали ему общаться с родными»
сегодня, 07:44
Вагнер Лав завершает карьеру в 41 год. Он выиграл 14 трофеев с ЦСКА и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России
сегодня, 07:25
Журналист Риоло о травме Мбаппе: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего»
сегодня, 07:05
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали. У хавбека «Локо» небольшое повреждение
43 минуты назад
Заур Тедеев: «Дзюба может стать хорошим тренером. У меня нет сомнений»
сегодня, 08:15
Брейдо об интересе ЦСКА к Коутиньо: «Фамилия упоминалась в клубе, но не более того. К середине февраля трансферная кампания была завершена на 99 процентов»
сегодня, 07:49
Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»
сегодня, 07:39
Дркушич о результативности Соболева: «Он же сказал, что теперь плохой мальчик. Саша очень помогает «Зениту», молодец»
сегодня, 06:30
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
сегодня, 05:25
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
сегодня, 04:24
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он звезда»
вчера, 21:57
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
вчера, 21:47
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
Рекомендуем