Флик – тренер марта в Ла Лиге. «Барса» выиграла все 3 матча с общим счетом 7:2

Ханс-Дитер Флик из «Барселоны» был признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге .

Каталонцы выиграли все три матча в марте – у «Атлетика» (1:0), «Севильи» (5:2) и «Райо Вальекано» (1:0) – и лидируют а таблице, опережая «Реал» на 4 очка.

В финальном голосовании 61-летний немец опередил Диего Симеоне («Атлетико », 2 победы и поражение) и Луиша Каштру («Леванте », 2 ничьих и победа).