Флик – тренер марта в Ла Лиге. «Барса» выиграла все 3 матча с общим счетом 7:2
Ханс-Дитер Флик из «Барселоны» был признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге.
Каталонцы выиграли все три матча в марте – у «Атлетика» (1:0), «Севильи» (5:2) и «Райо Вальекано» (1:0) – и лидируют а таблице, опережая «Реал» на 4 очка.
В финальном голосовании 61-летний немец опередил Диего Симеоне («Атлетико», 2 победы и поражение) и Луиша Каштру («Леванте», 2 ничьих и победа).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Ла Лиги
И в лч 7:2) Идеально совпало
Без вариантов!
Молодец
А в ЛЧ для такого же счёта хватило всего одного матча.
А то, что реал 5 матчей выиграл в марте , без состава , и как бы у Атлетико и сити , а не у инвалидов это херня🤣
