Защитник «Махачкалы» Кагермазов о пенальти «Зенита»: «Вся страна встала на нашу сторону. Есть злость из-за несправедливости. В футболе такое бывает – с некоторыми командами чаще»

Кагермазов о пенальти «Зенита»: вся страна встала на нашу сторону.

Защитник «Динамо » Махачкала Сослан Кагермазов не согласен с назначенным пенальти в пользу «Зенита» в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.

– Газизов заявил, что фол, который увидели в моменте с вами дискредитирует судейство. Как так возможно?

– Хоть с холодной, хоть с горячей головой: раз вся страна встала на нашу сторону, кроме 3-4 людей, которые участвовали в матче, думаю, все очевидно.

– Сказали, что изначально это был фол по неосторожности.

– Он [Павел Кукуян] передо мной это сказал.

– Это как.

– Это уже у него надо спросить, не знаю, что за трактовки. И где там была неосторожность.

– Как при таких обстоятельствах теперь играть?

– Как и играли. Просто сейчас заметили. На протяжении двух лет у нас много таких ситуаций было в команде. Просто сейчас играли с большой командой, более заметно было.

– Видите ли предвзятость в Петербурге?

– Не мне наверное говорить о предвзятости, непредвзятости. Пускай люди на другом уровне об этих вещах говорят. Имеем то, что имеем.

– Тут потерян целый путь в Кубке России.

– Есть злость из-за несправедливости, но что сделать. Это футбол. Тут такое часто бывает. К сожалению, с некоторыми командами чаще.

– Кондаков мог сказать, что ничего не было.

– Никто Кондакова ни в чем не винит. Он сделал для команды то, что должен был. Они забили гол. Причем здесь Кондаков вообще? Мы с ним не разговаривали и не должны были разговаривать. К нему какие претензии?

– Футболисты не писали, как такое возможно?

– Если вся страна говорит об этом, то и футболисты тоже. Понятно, не из «Зенита», но из других клубов писали. Если вы видите, что это смешной пенальти, значит, и футболист видит, что это смешной пенальти и говорит об этом, – сказал Кагермазов.

