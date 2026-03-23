  • Защитник «Махачкалы» Кагермазов о пенальти «Зенита»: «Вся страна встала на нашу сторону. Есть злость из-за несправедливости. В футболе такое бывает – с некоторыми командами чаще»
53

Защитник «Динамо» Махачкала Сослан Кагермазов не согласен с назначенным пенальти в пользу «Зенита» в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым. 

– Газизов заявил, что фол, который увидели в моменте с вами дискредитирует судейство. Как так возможно?

– Хоть с холодной, хоть с горячей головой: раз вся страна встала на нашу сторону, кроме 3-4 людей, которые участвовали в матче, думаю, все очевидно.

– Сказали, что изначально это был фол по неосторожности.

– Он [Павел Кукуян] передо мной это сказал.

– Это как.

– Это уже у него надо спросить, не знаю, что за трактовки. И где там была неосторожность.

– Как при таких обстоятельствах теперь играть?

– Как и играли. Просто сейчас заметили. На протяжении двух лет у нас много таких ситуаций было в команде. Просто сейчас играли с большой командой, более заметно было.

– Видите ли предвзятость в Петербурге?

– Не мне наверное говорить о предвзятости, непредвзятости. Пускай люди на другом уровне об этих вещах говорят. Имеем то, что имеем.

– Тут потерян целый путь в Кубке России.

– Есть злость из-за несправедливости, но что сделать. Это футбол. Тут такое часто бывает. К сожалению, с некоторыми командами чаще.

– Кондаков мог сказать, что ничего не было.

– Никто Кондакова ни в чем не винит. Он сделал для команды то, что должен был. Они забили гол. Причем здесь Кондаков вообще? Мы с ним не разговаривали и не должны были разговаривать. К нему какие претензии?

– Футболисты не писали, как такое возможно?

– Если вся страна говорит об этом, то и футболисты тоже. Понятно, не из «Зенита», но из других клубов писали. Если вы видите, что это смешной пенальти, значит, и футболист видит, что это смешной пенальти и говорит об этом, – сказал Кагермазов.

Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
У Кагермазова очень сильный выдох и пришелся он ровно в спину Кондакова. Я вообще в ютубе подписан на группу бесконтактного боя, там и не такое бывает один может десятерых уложить и это только взглядом)
Ответ Streetbor
🤣🤣🤣🤣🤣
Комментарий удален пользователем
Кукуяна и кто был на ВАРе надо дисквалифицировать на год. Другим тоже будет урок
Лучше проверку доследственную провести. И решение принять по закону.
Они профнепригодны после таких решений. Где гарантия, что в других матчах это не повторится.
все видели такой же смешной пенальти поставили махачкале с рубином и что вы тогда молчали в тряпочку
Комментарий скрыт
это тут причем??
Что за название "Махачкала" ? Клуб вроде как называется Динамо. Причем основан очень очень давно. Их дерби с Тереком в советском ФНЛ вспоминаются до сих пор там. Случайно в интернете наткнулся на протокол (скрин) о матче Терек (Грозный) -Динамо (Махачкала) 1987года, там указано 18000 болельщиков на матче. Надо уважать название клуба - они динамовцы.
Я несколько раз об этом писал, 0 реакции.
55-ая статья.
Про московские Динамо и Спартак - 0. А там ещё про Краснодар задолжали, где тоже - 0.
Махачкала и Москва - это не "вся Россия". Начнем с этого.
Питер - это не вся Россия!
Мы себя "всей Россией" Не называем.
Весь мир встал против Зенита, чего мелочиться.
я вам больше скажу: тот день сам Петербург против Зенита встал
Этот несправедливый пенальти обсудили уже 1001 раз, все ( в том числе и болельщики Зенита) признали что его не было и в помине. Будем продолжать? Можно подумать что этот пенальти пустил под откос всю карьеру махачкалинцев лет на 10 вперëд.
Еврейский анекдот :
- Рабинович, а вы знаете что ваша жена шлюха?
-Так и ведь и ваша тоже.
- И всë- таки!!
Опять вся страна! Это вся страна помешала вам не попадать в створ ворот?
