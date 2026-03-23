«Губерниев – самый эстетичный. С Орзул эфиры не смотрю – наверное, нормальная ведущая». Вратарь «Динамо» Расулов о «Матч ТВ»

Расулов о «Матч ТВ»: Губерниев – самый эстетичный, эфиры с Орзул не смотрю.

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов высказался о ведущих «Матч ТВ».

Ранее московский клуб высмеял ведущую Марию Орзул и тренера сборной России Николая Писарева за вопросы Расулову – Мария сказала вратарю «беречь пятую точку», Николай спрашивал, когда клуб пойдет за титулами. Также Орзул спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели». Впоследствии появилась информация, что «Матч ТВ» отстранит Орзул от эфиров. В пресс-службе телеканала опровергли это.

– Смотрите эфиры с Марией Орзул и как оцениваете ее как ведущую?

– Эфиры с ней не смотрю. Наверное, нормальная ведущая, я не знаю.

– А кто вообще из ведущих на «Матч ТВ» нравится?

– В каком плане? В плане ведущего или в плане красоты?

– Давайте в плане красоты.

– Без понятия. Не знаю фамилий девушек.

– А визуально можете описать?

– Дмитрий Губерниев . Он самый эстетичный, скажем так, – заявил 20-летний футболист.

