  • «Губерниев – самый эстетичный. С Орзул эфиры не смотрю – наверное, нормальная ведущая». Вратарь «Динамо» Расулов о «Матч ТВ»
Голкипер «Динамо» Курбан Расулов высказался о ведущих «Матч ТВ». 

Ранее московский клуб высмеял ведущую Марию Орзул и тренера сборной России Николая Писарева за вопросы Расулову – Мария сказала вратарю «беречь пятую точку», Николай спрашивал, когда клуб пойдет за титулами. Также Орзул спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели». Впоследствии появилась информация, что «Матч ТВ» отстранит Орзул от эфиров. В пресс-службе телеканала опровергли это.

– Смотрите эфиры с Марией Орзул и как оцениваете ее как ведущую?

– Эфиры с ней не смотрю. Наверное, нормальная ведущая, я не знаю.

– А кто вообще из ведущих на «Матч ТВ» нравится?

– В каком плане? В плане ведущего или в плане красоты?

– Давайте в плане красоты.

– Без понятия. Не знаю фамилий девушек.

– А визуально можете описать?

Дмитрий Губерниев. Он самый эстетичный, скажем так, – заявил 20-летний футболист.

Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»

С Орзул зато Дзюба смотрит)
И дела делает
У эстетичного Губера волосы из носа точали. Было так противно смотреть. У меня тоже гады лезут, да я смотрю, что бы не наглели. 😄
"Волосы из носа Губерниева" - звучит как готовый ник для нового эксперта в комментариях на спортсе.
По Орзул Дзюба специалист))
По рукам Дзюба специалист.
у орзул ботекс с лица протек в мозг,иногда такую чушь несёт.
я орзул тоже не смотрю ,тошно становится от её ботексного лица 🤡
Если не смотришь, откуда знаешь, что чушь несёт?
Особенно после интервью 8- го марта.
Да уж, можно не знать президента, но уж говоруна каждая собака в России знает.
Сложно иметь вкус выступая за Дно.
Не знаю фамилий девушек.
-А визуально можете описать?
Дмитрий Губерниев .

Хороша телочка 😂
Расулов очередная динамовская дыра, хуже Шунина и Лещука, два гола с Зенитом, его
