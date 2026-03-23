  • Мажич об удалениях Рейса и Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Стопроцентные. Посмотрите, как Матеус двигался – очевидное агрессивное поведение»
Мажич об удалениях Рейса и Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Стопроцентные. Посмотрите, как Матеус двигался – очевидное агрессивное поведение»

Мажич об удалениях Рейса и Мойзеса с «Краснодаром»: Танашев стопроцентно прав.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич высказался об удалениях защитников ЦСКА Матеуса Рейса и Мойзеса Барбозы в матче с «Краснодаром» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:4).

Рейс был удален в конце 1-го тайма за удар плечом в грудь Валентину Пальцеву во время подачи углового. Мойзес получил две желтых карточки во 2-м тайме – после остановки игры он схватил форварда Джона Кордобу сзади за руки и повалил на газон,после чего, вероятно, повздорил с главным арбитром встречи Иналом Танашевым.

Об удалении Рейса

«Очевидное агрессивное поведение. Один раз был толчок, второй, третий. Очевидное движение с чрезмерной силой, бил грубо. Посмотрите, как он двигался и корпусом, и локтем. Это красная, стопроцентно».

Об удалении Мойзеса

«[Танашев] стопроцентно прав. У него не было выбора», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Кто выиграет ЛЧ?45521 голос
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
А что, у кого-то были вопросы?
Ответ kapitan.vorobey
А что, у кого-то были вопросы?
Да были тут
Ответ kapitan.vorobey
А что, у кого-то были вопросы?
Вон ниже, полюбуйся
У нас в России играют по правилам которые установил Миллер,а проводником этих идей является Дюков.Так что чему мы удивляемся
Ответ ankarzanov@yandex.ru
У нас в России играют по правилам которые установил Миллер,а проводником этих идей является Дюков.Так что чему мы удивляемся
Когда судья "ошибается" в пользу твоей любимой команды ты говоришь Миллеру спасибо?
Та что толку уже от этих ответов Мажича. Кто понимает, тот и так видит, что действия глупейшие. А есть люди им уже ничего это не даст, они будут уверены, что их засудили. Мажич сам в этой ситуации виноват, авторитета 0, всем плевать на решения ЭСК. Они уже себя полностью дискредитировали.
Мажич, почему судьи постоянно пропускают удары футболистов Краснодара локтем в голову сопернику при борьбе за верховой мяч? Почему нет наказаний за грубую игру?
Кто бы ещё объяснил разницу между "борьбой" и "агрессивным поведением". Как можно вести борьбу не агрессивно? Это же не балет.
стоял такой Пальцев во время подачи углового, примус починял...
и тут Матеус Рейс, один раз толчок, второй, третий... просто так, на ровном месте
а ему ведь даже футболку не порвали...
Танашев этот матч отлично отработал,к слову
