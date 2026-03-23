Фернандо Костанца: «Не понимаю, как «Крылья» могут упасть в Первую лигу с таким составом. Уверен, мы хорошо проведем заключительную часть сезона»

Фернандо Костанца: не понимаю, как «Крылья» могут вылететь из РПЛ.

Защитник «Крыльев Советов » Фернандо Костанца уверен, что самарская команда останется в Мир РПЛ по итогам сезона.

После 22 туров клуб набрал 21 очко и идет в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице.

«Скажу честно, смотря на команду и на состав, не понимаю, как мы можем упасть в Первую лигу. Уверен, что хорошо проведем заключительную часть сезона и не вылетим из РПЛ.

Думаю, что главное изменение после прихода нового тренера – смена системы. Раньше мы играли в четыре защитника, а сейчас выходим в пять. Это основное различие с прошлым сезоном. Ну и плюс изменилась манера игры, мы стали действовать агрессивнее как с мячом, так и без него. Думаю, это все заметили. Перестраиваться не было сложно, но на любые изменения нужно время. Мы должны быть гибкими, выполнять требования главного тренера и подниматься в турнирной таблице как можно выше.

Игорь Осинькин – важный человек в моей карьере. Он и Сергей Корниленко поспособствовали тому, чтобы я в свое время оказался в «Крыльях». Это два человека, с которыми у меня до сих пор прекрасные отношения. Однако это футбол, так бывает. Тренеры меняются, но жизнь продолжается», – сказал Костанца.