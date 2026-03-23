  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»
19

Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»

Наташа Королева проведет дискотеку 90-х для клуба, если «Динамо» выиграет Кубок.

Советская и российская эстрадная певица, актриса, модель и телеведущая Наташа Королева пообещала устроить дискотеку 90-х на стадионе «Динамо», если клуб выиграет FONBET Кубок России.

Московский клуб встретится с «Краснодаром» в финале пути РПЛ.

– Что вы готовы сделать, если «Динамо» выиграет Кубок России?

– Вы меня застали врасплох… Могу сделать офигенную вечеринку прямо на поле стадиона «ВТБ Арены». Позову всех болельщиков «Динамо», устроим массовый танцпол с любимыми песнями.

– Может, сочините песню про «Динамо»?

– У команды очень много классных песен. Не думаю, что еще одна песня на что-то повлияет. Мне кажется, лучше сделать какой-нибудь интерактив с песней «Маленькая страна», которую очень любят болельщики московского клуба.

Обещаю, позову болельщиков «Динамо» со своей России (цитата первоисточника – Спортс’‘) и устроим дискотеку девяностых на стадионе, – сказала 52-летняя заслуженная артистка Российской Федерации.

Наташа Королева нанесла символический удар перед матчем «Динамо» – «Спартак» в Кубке России

Кто выиграет ЛЧ?45522 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
музыка
logoFONBET Кубок России
болельщики
logoпремьер-лига Россия
ВТБ Арена
Наташа Королева
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У неё какая-то своя Россия?
Ответ Илья Сутурин
У неё какая-то своя Россия?
Ага "Сказочная страна".
... где она, где она?
Ответ Ю. Евгеньевич
Ага "Сказочная страна". ... где она, где она?
В розовых очках
Болелам с её России, можно только посочувствовать.
"Дельфин и русалка"- однозначно надо))))
В итоге нагонят бюджетников и студентов под стразов увольнения или отчисления
Читайте новости футбола в любимой соцсети
