Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»
Советская и российская эстрадная певица, актриса, модель и телеведущая Наташа Королева пообещала устроить дискотеку 90-х на стадионе «Динамо», если клуб выиграет FONBET Кубок России.
Московский клуб встретится с «Краснодаром» в финале пути РПЛ.
– Что вы готовы сделать, если «Динамо» выиграет Кубок России?
– Вы меня застали врасплох… Могу сделать офигенную вечеринку прямо на поле стадиона «ВТБ Арены». Позову всех болельщиков «Динамо», устроим массовый танцпол с любимыми песнями.
– Может, сочините песню про «Динамо»?
– У команды очень много классных песен. Не думаю, что еще одна песня на что-то повлияет. Мне кажется, лучше сделать какой-нибудь интерактив с песней «Маленькая страна», которую очень любят болельщики московского клуба.
Обещаю, позову болельщиков «Динамо» со своей России (цитата первоисточника – Спортс’‘) и устроим дискотеку девяностых на стадионе, – сказала 52-летняя заслуженная артистка Российской Федерации.
... где она, где она?