  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
15

Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сожалеет о том, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не перешел к красно-белым.

«Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак» несколько лет назад. Он бы уже принес пару трофеев красно-белым. Такого нападающего нет ни у одного клуба РПЛ.

Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это будет заслуга Кордобы. Для меня загадка, почему он никому не пригодился в Европе. Это игрок для топ-5 чемпионатов», – сказал Мостовой.

В 22-м туре Мир РПЛ Кордоба оформил покер в матче с «Пари НН» (5:0) и вышел в лидеры гонки бомбардиров с 13 голами.

Кто выиграет ЛЧ?45511 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoДжон Кордоба
logoКраснодар
logoСпартак
logoСоветский спорт
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так Кордоба и играл и в Испании, и в Германии. Не сказать, что там прям топ статистика у него была, поэтому и переехал в Россию. Нашел свою команду, и не факт, что в Спартаке была бы такая же результативность. Опять же, многие нападающие раскрывались уже ближе или вообще после 30 лет.
Ответ Евгений Кошелек
По последним играм видно, что Джон поработал над своей эмоциональностью, надеюсь в долгую.
А представьте например что с ним творилось в Спартаке, особенно при Станковиче🤣
Для нашей лиги это действительно топ игрок. И в связке со Сперцяном идеально сочетаются.
Мостовой кого-то (кроме себя) похвалил, что дальше? Снег в июле выпадет?
Не, это все в его колее, что Мусаев не тренер ( он же в футбол не играл ), все результаты благодаря Кордобе. Вот если бы ему дали Краснодар, то он с Кордобой бы тоже чемпионом стал.
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Здравствуйте. Ну справедливости ради, у него карточек и удалений и в Краснодаре предостаточно.
это заслуга тренера, работа с коиандой психологически, довести до команды как себя вести.
Присмотритесь, вся команда стала вести себя по другому, принарушениях на них, не идут на провокации.
50%? Нормально так обесценил Сперцяна, Агкацева да и остальных, во главе с "не игравшим в футбол" тренером.
Не надо этого симулянта и истеричку в Спартак
Все забывают про его з/п в размере 4 млн. евро.
Он и играет как зарабатывает.
Бред.Угальде забил в одном из сезонов больше Кордобы но это не принесло Спартаку Чемпионства.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарханов о Кордобе: «Может претендовать на звание лучшего форварда в истории ЧР. Кержаков, Аршавин, Павлюченко ему не уступают»
сегодня, 07:42
У Кордобы 60 голов за 110 матчей чемпионата России. Только Думбия быстрее достигал этой отметки
вчера, 09:58
В РПЛ было 4 покера за последние полтора года. В этом сезоне – у Кордобы и Глушенкова
21 марта, 17:36
Рекомендуем
Главные новости
«ПСЖ» и «Страсбур» просят перенести игры Лиги 1 между матчами ЛЧ и ЛК с «Ливерпулем» и «Майнцем»
6 минут назад
Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в РФ больницы лучше, чем в Англии: «Наши просто ужасны. Мы бы часов 8 провели в очереди, в России – 45 минут, все сделано, и домой»
19 минут назад
«Соболев – клоун, со «Спартаком» маску надел, с «Динамо» нырнул. Надо к психологу сходить». Желудков о форварде «Зенита»
24 минуты назад
Флик – тренер марта в Ла Лиге. «Барса» выиграла все 3 матча с общим счетом 7:2
33 минуты назад
Защитник «Махачкалы» Кагермазов о пенальти «Зенита»: «Вся страна встала на нашу сторону. Есть злость из-за несправедливости. В футболе такое бывает – с некоторыми командами чаще»
33 минуты назад
Мажич об удалениях Рейса и Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Стопроцентные. Посмотрите, как Матеус двигался – очевидное агрессивное поведение»
45 минут назад
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 14:00Реклама
Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Ноги разлетелись, туловище свинтило. Но задатки замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
сегодня, 13:59
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
сегодня, 13:54
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
сегодня, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Лонгория покинул пост президента «Марселя»
14 минут назад
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Челябинска», «Родина» сыграет с «Чайкой»
39 минут назадLive
«Губерниев – самый эстетичный. С Орзул эфиры не смотрю – наверное, нормальная ведущая». Вратарь «Динамо» Расулов о «Матч ТВ»
43 минуты назад
Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»
58 минут назад
Фернандо Костанца: «Не понимаю, как «Крылья» могут упасть в Первую лигу с таким составом. Уверен, мы хорошо проведем заключительную часть сезона»
59 минут назад
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
сегодня, 13:52
«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
сегодня, 13:45
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
сегодня, 13:32
Глава FFF Диалло заявил, что «уже знает» имя нового тренера сборной Франции. Сообщалось о договоренности с Зиданом
сегодня, 13:19
Мостовой посвятил стих Овечкину после 1000-й шайбы в НХЛ – насладитесь и вы
сегодня, 13:10ВидеоСпортс"
Рекомендуем