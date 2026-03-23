Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сожалеет о том, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не перешел к красно-белым.
«Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак» несколько лет назад. Он бы уже принес пару трофеев красно-белым. Такого нападающего нет ни у одного клуба РПЛ.
Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это будет заслуга Кордобы. Для меня загадка, почему он никому не пригодился в Европе. Это игрок для топ-5 чемпионатов», – сказал Мостовой.
В 22-м туре Мир РПЛ Кордоба оформил покер в матче с «Пари НН» (5:0) и вышел в лидеры гонки бомбардиров с 13 голами.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А представьте например что с ним творилось в Спартаке, особенно при Станковиче🤣
Присмотритесь, вся команда стала вести себя по другому, принарушениях на них, не идут на провокации.
Он и играет как зарабатывает.