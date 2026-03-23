  • Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»

Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: это желтая, контакт был вскользь.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич поддержал решение арбитра не удалять форварда «Спартака» Манфреда Угальде в ответном матче FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0, первая игра – 2:5).

На 34-й минуте нападающий шипами попал в область щиколотки защитнику Давиду Рикардо в центре поля. Главный арбитр Кирилл Левников ограничился желтой карточкой.

– Это желтая карточка. Был контакт шипами, был вскользь. Он попытался сразу убрать ногу.

Угальде не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать. Был контакт шипами, но вскользь. Основной контакт был по бутсе – низко.

– Если бы выше, могла бы быть красная?

– Сто процентов, – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

«Диалога с Мажичем нет. Они разговаривают с «Матч ТВ». «Динамо» злится из-за судейства

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Мажич сегодня базу выдает
Все по делу от Мажича. Вообще Лёва хорошо матч отсудил, что в этом сезоне у него бывает не часто, к сожалению.
Да там сам судья сразу сказал варовцу не звать его к монитору, он все видел. Левников обладает авторитетом
