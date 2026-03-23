Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Ноги разлетелись, туловище свинтило. Но задатки замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»

Анна Конаныхина: у Соболева замечательные задатки по прыжкам в воду.

Ч емпионка Европы по прыжкам в воду, участница олимпийских игр в Токио Анна Конаныхина предложила форварду «Зенита » Александру Соболеву поработать над техникой прыжков.

В матче 22-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (3:1) Соболев упал в штрафной после того, как защитник «Динамо» Роберто Фернандес положил руку ему на спину. Защитник «Динамо» показывал судье Сергею Иванову, что Соболев нырял.

«Отталкивание прыжка выполнено очень уверенно! В начальной фазе тоже отлично успел вынести руки за голову и ушел в верхнюю траекторию полета, а не сунулся сразу вниз раньше времени. В финальной фазе, к сожалению, есть небольшие технические ошибки. Ноги разлетелись, туловище свинтило, и вход, если так можно выразиться, получился уже не идеально чистым.

С моей точки зрения, конечно, Александру есть куда расти, но задатки к прыжкам в воду замечательные! Мы можем поработать над техникой, чтобы в последних турах РПЛ он уже выдавал такие элементы на 9-10 баллов. Ну а если серьезно, то я, конечно, желаю «Зениту» удачи в финальной части чемпионата», – сказала Конаныхина.

