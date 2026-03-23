  Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Ноги разлетелись, туловище свинтило. Но задатки замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Ноги разлетелись, туловище свинтило. Но задатки замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»

Анна Конаныхина: у Соболева замечательные задатки по прыжкам в воду.

Чемпионка Европы по прыжкам в воду, участница олимпийских игр в Токио Анна Конаныхина предложила форварду «Зенита» Александру Соболеву поработать над техникой прыжков.

В матче 22-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (3:1) Соболев упал в штрафной после того, как защитник «Динамо» Роберто Фернандес положил руку ему на спину.  Защитник «Динамо» показывал судье Сергею Иванову, что Соболев нырял.

«Отталкивание прыжка выполнено очень уверенно! В начальной фазе тоже отлично успел вынести руки за голову и ушел в верхнюю траекторию полета, а не сунулся сразу вниз раньше времени. В финальной фазе, к сожалению, есть небольшие технические ошибки. Ноги разлетелись, туловище свинтило, и вход, если так можно выразиться, получился уже не идеально чистым.

С моей точки зрения, конечно, Александру есть куда расти, но задатки к прыжкам в воду замечательные! Мы можем поработать над техникой, чтобы в последних турах РПЛ он уже выдавал такие элементы на 9-10 баллов. Ну а если серьезно, то я, конечно, желаю «Зениту» удачи в финальной части чемпионата», – сказала Конаныхина.

Как мемно нырнул Соболев! Но его 1+1 и решили матч с «Динамо»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
ахахаха
))))) классно потроллила
Наконец-то годный комментарий профессионала, понимающего Соболева! А то почему-то все время его действия просят оценить бывших футболистов, экспертов.
Пожалуйста Зенит

Снимите ролик как Соболев берет у неё уроки в бассейне

Как ныряет

Будет топ контент
Ответ Роман Грожан
Пожалуйста Зенит Снимите ролик как Соболев берет у неё уроки в бассейне Как ныряет Будет топ контент
кстати, классная идея)
еще можно Конаныхину взять в Зенит на должность тренера по ныркам
Туловище свинтило в районе головы)))
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Туловище свинтило в районе головы)))
Свинтило ещё со времен игры за Спартак
Ахахаха. Это лучшее про дельфина, что я видел. Наконец-то, профессиональный разбор
Наши болельщики футбола 6.0 выставили. 😁
Топовый комментарий
Зачётно! 😂🔥
Задатки постоянно развиваются. Техника отрабатывается. Скоро и к бассейну можно будет подпускать.
Рекомендуем
Главные новости
Мажич об удалениях Рейса и Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Танашев стопроцентно прав, у него не было выбора. Посмотрите, как Матеус двигался – очевидное агрессивное поведение»
7 минут назад
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
32 минуты назадРеклама
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
38 минут назад
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
48 минут назад
Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»
55 минут назад
Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»
сегодня, 13:32
Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в России лучше, чем в Ангглии: «Образование и больницы – точно, безопасность – в сто раз лучше. Если не закрою машину, ничего не случится»
сегодня, 13:21
Соболев показал ролик про то, как он входит в клуб Григория Федотова. Форвард «Зенита» забил 100-й гол в зачет клуба в игре с «Динамо»
сегодня, 13:08Видео
«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука. У команды Березуцкого 1 победа в 4 матчах после рестарта Первой лиги («РБ Спорт»)
сегодня, 13:05
Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»
сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Губерниев – самый эстетичный. С Орзул эфиры не смотрю, наверное, нормальная ведущая». Вратарь «Динамо» Расулов о «Матч ТВ»
5 минут назад
Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»
20 минут назад
Фернандо Костанца: «Не понимаю, как «Крылья» могут упасть в Первую лигу с таким составом. Уверен, мы хорошо проведем заключительную часть сезона»
21 минуту назад
Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
33 минуты назад
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
40 минут назад
«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
47 минут назад
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
сегодня, 13:32
Глава FFF Диалло заявил, что «уже знает» имя нового тренера сборной Франции. Сообщалось о договоренности с Зиданом
сегодня, 13:19
Мостовой посвятил стих Овечкину после 1000-й шайбы в НХЛ – насладитесь и вы
сегодня, 13:10ВидеоСпортс"
Булыкин о 5:1 «Локо» с «Акроном»: «В первом тайме можно было подумать, что играет «Барселона» – так хорошо взаимодействовали. После замены лидеров был уже не такой яркий футбол»
сегодня, 13:07
Рекомендуем