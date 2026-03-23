Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа высказался в контексте побед над командами, которые возглавляют Пеп Гвардиола , Жозе Моуринью и Диего Симеоне .

«Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда.

Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки, которые преданы своему делу, как сейчас, и когда у них такой настрой, как сейчас, когда они умеют терпеть и быть отличной командой.

Я рад, что «Бернабеу » все больше и больше нас поддерживает.

Часто говорю игрокам, что мы должны этим воспользоваться по максимуму, потому что когда «Бернабеу» оказывает давление, то все становится намного проще, и создается ощущение, что поле склонено в нашу сторону.

Выражаю благодарность всем игрокам за их работу, за преданность к делу – как тем, кто входит в основной состав, так и тем, кто не играет.

Я хочу, чтобы футболисты были максимально сплоченными, чтобы они стали семьей, чтобы показали силу дружбы, поддерживали хорошую атмосферу и продолжали побеждать, потому что это самое главное», – сказал Альваро Арбелоа.