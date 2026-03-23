  Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»

Альваро Арбелоа высказался о победах над командами с именитыми тренерами.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался в контексте побед над командами, которые возглавляют Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью и Диего Симеоне.

«Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда.

Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки, которые преданы своему делу, как сейчас, и когда у них такой настрой, как сейчас, когда они умеют терпеть и быть отличной командой.

Я рад, что «Бернабеу» все больше и больше нас поддерживает.

Часто говорю игрокам, что мы должны этим воспользоваться по максимуму, потому что когда «Бернабеу» оказывает давление, то все становится намного проще, и создается ощущение, что поле склонено в нашу сторону.

Выражаю благодарность всем игрокам за их работу, за преданность к делу – как тем, кто входит в основной состав, так и тем, кто не играет.

Я хочу, чтобы футболисты были максимально сплоченными, чтобы они стали семьей, чтобы показали силу дружбы, поддерживали хорошую атмосферу и продолжали побеждать, потому что это самое главное», – сказал Альваро Арбелоа.

Кто выиграет ЛЧ?45562 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
Далеко пойдет, сразу понимает что в футбол играют футболисты и все уже давно придумано
Ответ Robert Oficerov
Далеко пойдет, сразу понимает что в футбол играют футболисты и все уже давно придумано
Да и сам он футбольный человек , чеканить умеет , даже дриблинг его видели
Арбелоа умный мужик , ответы всегда отличные, он будто не тренер , а именно менеджер, соединяющее звено между игроками и руководством ) молодец, успехов ему
Ответ Ренат Губайдуллин
Арбелоа умный мужик , ответы всегда отличные, он будто не тренер , а именно менеджер, соединяющее звено между игроками и руководством ) молодец, успехов ему
Согласен) умеет сказать нужное и игрокам и руководству! В психологическом аспекте пока вопросов нет, осталось посмотреть на уровень его мастерства в тактическом плане.
Очень правильный человек.
