«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
«Севилья» объявила об увольнении Матиаса Альмейды с поста главного тренера.
52-летний аргентинец и его помощники освобождены от занимаемых должностей.
Альмейда возглавил «Севилью» прошлым летом. При нем клуб провел 32 матчах, потерпел 15 поражений, одержал 10 побед и 7 раз сыграл вничью, разница голов – 43:52.
Команда занимает 15-е место в таблице Ла Лиги, имея 31 очко и на 3 балла опережая зону вылета. В двух последних матчах – поражения от «Барселоны» (2:4, в первом круге была победа – 4:1) и «Валенсии» (0:2).
Ранее в приглашении Альмейды был заинтересован ЦСКА.
