  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
10

«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером

«Севилья» уволила тренера Альмейду.

«Севилья» объявила об увольнении Матиаса Альмейды с поста главного тренера.

52-летний аргентинец и его помощники освобождены от занимаемых должностей.

Альмейда возглавил «Севилью» прошлым летом. При нем клуб провел 32 матчах, потерпел 15 поражений, одержал 10 побед и 7 раз сыграл вничью, разница голов – 43:52.

Команда занимает 15-е место в таблице Ла Лиги, имея 31 очко и на 3 балла опережая зону вылета. В двух последних матчах – поражения от «Барселоны» (2:4, в первом круге была победа – 4:1) и «Валенсии» (0:2).

Ранее в приглашении Альмейды был заинтересован ЦСКА.

Тренер «Севильи» Альмейда поспорил с женщиной-арбитром после желтой: «Она сказала, что я веду себя неуважительно, но у меня три дочери, жена, мать. Мы все равны в футболе и жизни»

Тренер «Севильи» Альмейда дисквалифицирован на 7 матчей после удаления за споры с судьей в игре с «Алавесом». Клуб подал апелляцию

Кто выиграет ЛЧ?45528 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Севильи»
logoМатиас Альмейда
logoСевилья
logoЛа Лига
logoЦСКА
отставки
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Теперь всё в руках ЦСКА!
Ответ Грим Венсаныч
Теперь всё в руках ЦСКА!
Что именно?
Что стало с Севильей. Состав то точно не для борьбы за выживание. А ведь ещё недавно были гегемонами в Ле
Ответ Иван Никулин_1116720319
Что стало с Севильей. Состав то точно не для борьбы за выживание. А ведь ещё недавно были гегемонами в Ле
Большие финансовые проблемы, война в руководстве между владельцами. Сейчас Севилья может тратить меньше всех в ЛаЛиге на зарплаты.
Зато успели нас 4:1 выиграть, ну как так
Ответ Deadshot Rodrguez
Зато успели нас 4:1 выиграть, ну как так
чувак, нам вообще дуболом из хетафе с лету в девятку засунул
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Севильи» Альмейда дисквалифицирован на 7 матчей после удаления за споры с судьей в игре с «Алавесом». Клуб подал апелляцию
18 февраля, 17:12
Тренер «Севильи» Альмейда о матче с «Реалом»: «Судейство было ужасным, арбитры высокомерны. Я не клоун, произошедшее просто нелепо. Запросите аудиозаписи микрофонов судей»
21 декабря 2025, 08:19
Тренер «Севильи» Альмейда получил две желтые за споры с судьей матча с «Реалом» и был удален после свистка на перерыв
20 декабря 2025, 21:27
Тренер «Севильи» Альмейда поспорил с женщиной-арбитром после желтой: «Она сказала, что я веду себя неуважительно, но у меня три дочери, жена, мать. Мы все равны в футболе и жизни»
8 декабря 2025, 11:30
Тренер «Севильи» Альмейда о 4:1: «Не побеждали «Барсу» дома 10 лет и прервали серию благодаря самоотдаче. Против нее нужно сыграть идеально – и все прошло по плану. Мы могли забить больше»
5 октября 2025, 19:40
Рекомендуем
Главные новости
«ПСЖ» и «Страсбур» просят перенести игры Лиги 1 между матчами ЛЧ и ЛК с «Ливерпулем» и «Майнцем»
11 минут назад
Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в РФ больницы лучше, чем в Англии: «Наши просто ужасны. Мы бы часов 8 провели в очереди, в России – 45 минут, все сделано, и домой»
24 минуты назад
«Соболев – клоун, со «Спартаком» маску надел, с «Динамо» нырнул. Надо к психологу сходить». Желудков о форварде «Зенита»
29 минут назад
Защитник «Махачкалы» Кагермазов о пенальти «Зенита»: «Вся страна встала на нашу сторону. Есть злость из-за несправедливости. В футболе такое бывает – с некоторыми командами чаще»
38 минут назад
Флик – тренер марта в Ла Лиге. «Барса» выиграла все 3 матча с общим счетом 7:2
38 минут назад
Мажич об удалениях Рейса и Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Стопроцентные. Посмотрите, как Матеус двигался – очевидное агрессивное поведение»
50 минут назад
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 14:00Реклама
Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Ноги разлетелись, туловище свинтило. Но задатки замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
сегодня, 13:59
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
сегодня, 13:54
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
сегодня, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Лонгория покинул пост президента «Марселя»
19 минут назад
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Челябинска», «Родина» сыграет с «Чайкой»
44 минуты назадLive
«Губерниев – самый эстетичный. С Орзул эфиры не смотрю – наверное, нормальная ведущая». Вратарь «Динамо» Расулов о «Матч ТВ»
48 минут назад
Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»
сегодня, 14:12
Фернандо Костанца: «Не понимаю, как «Крылья» могут упасть в Первую лигу с таким составом. Уверен, мы хорошо проведем заключительную часть сезона»
сегодня, 14:11
Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
сегодня, 13:59
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
сегодня, 13:52
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
сегодня, 13:32
Глава FFF Диалло заявил, что «уже знает» имя нового тренера сборной Франции. Сообщалось о договоренности с Зиданом
сегодня, 13:19
Мостовой посвятил стих Овечкину после 1000-й шайбы в НХЛ – насладитесь и вы
сегодня, 13:10ВидеоСпортс"
Рекомендуем