CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)

CTA поддержал решение Монтеро удалить Вальверде в дерби.

Технический комитет судей Испании (CTA) согласился с удалением полузащитника «Реала » Федерико Вальверде в дерби с «Атлетико » (3:2).

На 77-й минуте домашнего матча 29-го тура Ла Лиги уругваец в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, после чего хавбек «Атлетико» упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку . ВАР не стал звать судью к монитору.

Сообщалось, что «Реал» намерен обжаловать удаление Вальверде – футболисту грозит дисквалификация на 2 матча.

Журналист Хуанфе Санс Перес в эфире El Chiringuito сообщил, что в CTA считают удаление Вальверде справедливым. Официально об этом будет объявлено во вторник.