CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
Технический комитет судей Испании (CTA) согласился с удалением полузащитника «Реала» Федерико Вальверде в дерби с «Атлетико» (3:2).
На 77-й минуте домашнего матча 29-го тура Ла Лиги уругваец в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, после чего хавбек «Атлетико» упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку. ВАР не стал звать судью к монитору.
Сообщалось, что «Реал» намерен обжаловать удаление Вальверде – футболисту грозит дисквалификация на 2 матча.
Журналист Хуанфе Санс Перес в эфире El Chiringuito сообщил, что в CTA считают удаление Вальверде справедливым. Официально об этом будет объявлено во вторник.
Кто выиграет ЛЧ?45545 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Chiringuito
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Абсолютно левое удаление. Хотя для них любой чих в штрафной Реала - это пенка, а если против игрока Реала нарушение явное - это симуляция. Так что другого от этих двуличных челов не стоит ожидать.
Я тоже не могу быть объективным, но CTA явно может.