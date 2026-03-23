  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)

Технический комитет судей Испании (CTA) согласился с удалением полузащитника «Реала» Федерико Вальверде в дерби с «Атлетико» (3:2).

На 77-й минуте домашнего матча 29-го тура Ла Лиги уругваец в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, после чего хавбек «Атлетико» упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку. ВАР не стал звать судью к монитору.

Сообщалось, что «Реал» намерен обжаловать удаление Вальверде – футболисту грозит дисквалификация на 2 матча.

Журналист Хуанфе Санс Перес в эфире El Chiringuito сообщил, что в CTA считают удаление Вальверде справедливым. Официально об этом будет объявлено во вторник.

Кто выиграет ЛЧ?45545 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Chiringuito
logoФедерико Вальверде
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
Хосе Мунуэра Монтеро
logoсудьи
logoАлекс Баэна
Федерация футбола Испании
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Глоры Барсы как обычно налетели и пишут свою чушь под новостью о Реале)
Абсолютно левое удаление. Хотя для них любой чих в штрафной Реала - это пенка, а если против игрока Реала нарушение явное - это симуляция. Так что другого от этих двуличных челов не стоит ожидать.
Ответ Madridista CF
А нарушение было явное? Вот вчера например? Такое явное, что большинство высказавшихся пришло к выводу, что это не пенальти. И сколько было уже таких неявных только за этот сезон? Из 14 пенальти все были очевидные, да, глор?
Ответ Madridista CF
Если бы так сфолили против игрока Реала, ты бы так же защищал решение судьи? Нет.
Я тоже не могу быть объективным, но CTA явно может.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»
сегодня, 12:55
Судья Мунуэра Монтеро – Арбелоа об удалении Вальверде: «Его единственное намерение – сзади сбить соперника с ног с чрезмерной силой. Он не играет в мяч»
сегодня, 09:14
ТВ «Реала» о красной Вальверде: «Судья пытался навредить «Мадриду», нельзя удалять футболиста за такое. Это желтая по учебнику»
вчера, 23:03
Рекомендуем
Главные новости
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 14:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
