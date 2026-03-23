Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»

Андрей Аршавин не согласился с назначенным пенальти в пользу «Зенита».

Бывший полузащитник «Зенита » Андрей Аршавин высказался о пенальти в пользу петербуржцев в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Динамо » Махачкала (1:0).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.

«Я сидел в ложе с теми, кто болеет за «Зенит». Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР: «Сейчас точно поставит».

Для меня здесь пенальти нет, даже близко. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья, как Кукуян, назначает этот пенальти», – сказал Андрей Аршавин в эфире «Матч Премьер».