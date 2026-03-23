  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»
45

Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»

Андрей Аршавин не согласился с назначенным пенальти в пользу «Зенита».

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о пенальти в пользу петербуржцев в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Динамо» Махачкала (1:0).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым. 

«Я сидел в ложе с теми, кто болеет за «Зенит». Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР: «Сейчас точно поставит».

Для меня здесь пенальти нет, даже близко. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья, как Кукуян, назначает этот пенальти», – сказал Андрей Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoПавел Кукуян
logoДинамо Махачкала
logoFONBET Кубок России
logoЗенит
logoАндрей Аршавин
logoсудьи
logoСослан Кагермазов
logoДаниил Кондаков
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот в этом и весь русский ВАР: к монитору идут не чтобы разобраться, а чтобы красиво оформить то, что уже решили)
Ответ Хейтер всех Доннарум
Вот в этом и весь русский ВАР: к монитору идут не чтобы разобраться, а чтобы красиво оформить то, что уже решили)
Не надо тут про "русский ВАР", в АПЛ тоже умеют регулярно какую-нибудь клоунаду устроить.

Я давно пишу, что ВАР в принципе ввели для отвода глаз. Явные косяки вывести из под критики, а неявным придать легитимности.
Ответ Хейтер всех Доннарум
Вот в этом и весь русский ВАР: к монитору идут не чтобы разобраться, а чтобы красиво оформить то, что уже решили)
Монитор теперь часто используется только для того, чтобы найти малейшую зацепку для достижения нужного результата.
Чемпионат это фарс полный. И на это еще выделяются млдры рублей на содержание команд. В чем смысл?
Ответ Kirlian
Чемпионат это фарс полный. И на это еще выделяются млдры рублей на содержание команд. В чем смысл?
В победе зпрф.
Ответ Влад Хорошёв
В победе зпрф.
в победе того, кто хочет усилить вражду между болельщиками, где обсуждения сваливаются на об...ранние друг друга...зато растет количество комментариев...
Для меня здесь пенальти нет, даже близко. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья, как Кукуян, назначает этот пенальти»(с).Андрюш,спроси у Миллера.
Ответ Spartakus1984
Для меня здесь пенальти нет, даже близко. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья, как Кукуян, назначает этот пенальти»(с).Андрюш,спроси у Миллера.
надо спросить больше с ВАР
Ответ Сибирский1967
надо спросить больше с ВАР
Окончательное решение за кукуяном, так что вар что угодно может делать, отвечает главный за решения
Очень странно, что такой пенальти ставят клубу, отмечающему 100-летие второй год подряд
Многим смешно, а Миллер видимо просто радовался и ржал, он то знает в чем тут дело. Сомневаюсь, что игрокам "Динамо" и болельщикам клуба тоже было весело.
Какой же он квалифицированный если такое назначает !?
что интересно, все, кроме Семака разумеется, заявили,что это позорнейший пенальти)). причем все гостевые Зенита были переполнены проклятиями в сторону Кукуяна. Я такого единства даже и не припомню)
А мы ой как понимаем… Юбилей всё-таки
Что ж ты молчал целую неделю,а как Мажич уже подтвердил то сразу смешно стало
Ну только за счет Такого пенальти и прошли Махачкалу
Читайте новости футбола в любимой соцсети
«Вся страна смеется с пенальти «Зенита». Наверное, многие или все понимают, что, из-за чего и как». Вратарь «Динамо» Махачкала Магомедов про 11-метровый в Кубке
21 марта, 20:43
Генич о пенальти «Зенита»: «Безобразнейший! Кукуян принял правильное решение, а его зовут на ВАР. Я пять раз крутил – где там фол?»
20 марта, 10:16
