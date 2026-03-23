Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич оценил эпизод с назначением пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0).
В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
– Сложно что-то сказать и что-то разбирать, честно говоря. Защитник «Динамо» только бегал, поставил дальнюю ногу – это нормально. Там не было влияния. Я бы мог понять, если бы он выставил левую ногу как шлагбаум.
– Какая ваша была реакция [на назначение пенальти]?
– Ужас. Ужас, что я могу сказать. Я был удивлен, когда слушал коммуникацию ВАР. Я был в шоке, честно говоря. Но Кукуяна пригласили к монитору, показали ракурс. Я сказал Павлу: «Будем разбираться на сборах».
Кукуян дал пенальти по причине «фол по неосторожности». Невозможно объяснить это решение. Ошибочное ВАР-вмешательство, – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».