  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»
78

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич оценил эпизод с назначением пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым

– Сложно что-то сказать и что-то разбирать, честно говоря. Защитник «Динамо» только бегал, поставил дальнюю ногу – это нормально. Там не было влияния. Я бы мог понять, если бы он выставил левую ногу как шлагбаум.

– Какая ваша была реакция [на назначение пенальти]?

– Ужас. Ужас, что я могу сказать. Я был удивлен, когда слушал коммуникацию ВАР. Я был в шоке, честно говоря. Но Кукуяна пригласили к монитору, показали ракурс. Я сказал Павлу: «Будем разбираться на сборах».

Кукуян дал пенальти по причине «фол по неосторожности». Невозможно объяснить это решение. Ошибочное ВАР-вмешательство, – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Кто выиграет ЛЧ?45368 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Милорад Мажич
logoДинамо Махачкала
logoЗенит
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
видеоповторы
logoПавел Кукуян
logoСослан Кагермазов
logoсудьи
logoДаниил Кондаков
78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тут два варианта то всего. Либо Кукуян и тот тип на Варе заряженные, потому что поставить там пенальти надо сильно захотеть, либо они оба полностью профнепригодные и их надо гнать в шею.
Вообще Кукуян раньше такую дичь вроде не творил. Пару сезонов назад он наверно лучшим был. Ну по крайней мере на фоне того, что другие творили. Я думаю, что ему прилипло что-то к карману. Тяжело поверить, что он и вар одновременно настолько в глаза долбились
Лично у меня есть сомнения в профпригодности Мажича. Именно он и виноват, что у нас арбитры стали так судить матчи.
На каких сборах? Его увольнять надо или в пердив отправлять, а еще лучше в соответствующие органы дело направить
Вариант N3, единственно верный.
Судить. Вместе с Мбллером. И зенит неплохо было бы ради такого дела расформировать. В честь очередного юбилея
Проверьте банковские счета Кукуяна. Наверняка от Газпромбанк есть пополнение
Надо фото кухни, чтобы понять какого она цвета.
Могли налом или ещё как. Сейчас кто умный, понимает, что на счёт принимать опасно. Свой и семьи.
Самое смешное, что нас опять пытались убедить в «сложном судейском моменте». А потом выходит Мажич и по сути говорит: ребят, там и объяснять нечего
Какой начальник, такие и подчиненные. Арбитры действуют по инструкции Мажича.
был удивлен переговорам — опубликуй их, мы тоже хотим поудивляться. ходить по телеэфирам и набрасывать на вентилятор, не говоря никакой конкретики — это для чего нужно, а главное — кому? крч, глава департамента полностью соответствует своим подчиненным, ожидать улучшений при этом клоуне не стоит.
Хотелось бы послушать самого Кукуяна и того, кто был на ВАР. Всем адекватным людям очевидно же, что никто не будет так открыто левый пенальти ставить. Поэтому хочется послушать, как они увидели здесь нарушение. Это абсолютная некомпетентность? Или что?
По ходу именно "или что". Так ошибиться сразу троим судьям одновременно тупо невозможно
И кто только назначил таких судей! - добавил Мажич
Так Кукуян и не увидел там пенальти, его ВАР арбитры пригласили к монитору, а уже после этого что-то стрельнуло в голову. Было бы интересно послушать коммуникацию арбитров, вопросов было бы меньше.
Его Вар-комната сразу на Миллера переключила - закрытый канал)
О, Спортс посидел в трауре после вчерашней победы и вдруг вспомнил, что ещё полгода можно одну и ту же тему муслякать, генерируя трафик) ну гении
А что это сейчас меняет? В следующем матче в другой ситуации побоится дать реальный пеналь
Читайте новости футбола в любимой соцсети
