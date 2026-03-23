  • Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в России лучше, чем в Ангглии: «Образование и больницы – точно, безопасность – в сто раз лучше. Если не закрою машину, ничего не случится»
Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в России лучше, чем в Ангглии: «Образование и больницы – точно, безопасность – в сто раз лучше. Если не закрою машину, ничего не случится»

Марк Буллен: В России образование, безопасность и больницы лучше, чем в Британии.

Редактор англоязычных медиа «Зенита» Марк Буллен в интервью Спортсу’’ ответил на вопрос о том, чем Россия лучше Великобритании.

– Что для вас делает жизнь в России лучше, чем в Британии?

– Образование и больницы – точно. Безопасность – в сто раз лучше. Если я не закрою машину, ничего не случится. В Англии это нереально. Еда тут мне тоже больше нравится. 

Но вот недвижимость в России сейчас очень дорогая. У нас четверо детей, так что в трехкомнатной квартире уже тесновато. Нужно купить квартиру больше, но это очень дорого. 

– Хотите провести в России всю оставшуюся жизнь?

– Однозначно. Огромная страна – я еще не был на Байкале, на Дальнем Востоке, в Чечне, в Мурманске. Даже в Карелии мало где бывал.

Мест для путешествий мне и здесь хватит. Захочу – есть пляжи, захочу – Арктика, – сказал Марк Буллен.

Сотрудника «Зенита» лишили гражданства Британии. Полицейский, фанат России, спец по криминальным тату – все это один человек

Почему дороги, структуру, и все остальное в Москве и СПб все путают со всей Россий!? Как Лондон и Бирмингем. Дороги в Махачкале его неприятно удивят. Дорога из Грозного в Махачкалу я ездил там город был Хасавюрте это даже не описать - я такое никогда не видел. В Волгограде там район надо было ехать типа химмаша не помню точно - даже местные сказали чтобы мы осторожно там были. В Туле и Владимире грабили из машины фотик и сигареты даже блок унесли. В Твери на окраине вышли из 2105 с Сектором Газа играл и мы еле ноги унесли. Поэтому зря он - у нас тоже везде свой колорит и попасть в историю можно в и центре Москвы… Кофемания например с салатом за 1700 руб., и ударом в челюсть.
Ответ T622222
Везет тебе. Везде, где мог, вляпался. 😁
Ответ T622222
Потому, что люди любят ярлыки и упрощения. По факту в России реально все неплохо с безопасностью, но с инфраструктурой зачастую не очень. Хотя я говорю усредненно - понятно, что есть места и с супердорогами и с качественным жильем и с плохой криминогенной обстановкой. Про Волгоград вы, наверное, про Красноармейский район говорили?)
Интересно в каких он больницах бывал что такие заявления делает? Нужно чувака сводить хотя бы в поликлинику в периферии что бы он на себе прочувствовал всю силу нашей медицины.
Ответ ЦЕС
Бесплатную медицину (по крайней мере в нашей стране) следует прировнять к садизму.
Да, безопасность - на максималках. Если не закрыть вовремя рот, то можно и в больницу отъехать, в психическую. А можно и в Арктику - в армии отслужить парочку лет. В Англии это 100% анриал.
Ответ Сергей Aficionado
бггг))))
Ответ Сергей Aficionado
Точно, там же одни сэры и леди, нет гопоты и не сажают за слова в интернетах
А если не закроешь квартиру то тоже ничего не случится, квартира останется… правда всё вынесут подчистую
Ответ leon01
Ну хотя бы в России были времена, когда в деревнях закрывали дом на щеколду, а в квартирах ключи под коврик ложили. Причём, не так давно, в историческом понимании. В общем, в СССР.
Ответ leon01
Не знаю как у вас в Англии, а у нас в подъезде везде камеры и дураков лет десять уже как не наблюдается
Потому как лет десять назад один гастер из дворников утащил велик с лестничной площадки - он и был последним из дураков
Спортс нашел уникальный инструмент для политического наброса, браво
Будем честны, в Москве - да. В Питере, Нск, Екб и ещё десятке крупных городов - частично. Но стоит отъехать чуть подальше за их пределы - и уже не очень :)
Это агент Ми6 1000%. Как полицейский может устроиться в SMM отдел футбольного клуба? Кто его пристроил в Зенит? Логичней было бы вязть для англоязычных СМИ человека с опытом SMM, а не бывшего мента без опыта, разве нет? Как аналог сержанта ППС очутился в Газпромовской структуре?

Какова вероятность что просто так сержанта ППС возьмут в медиа отдел клуба РПЛ?
Ответ Гол в девятину
всё такЪ
Все верно. В России не воруют открытые машины. Сейчас угонщики работают под заказ нужной модели автомобиля. В Англии выходцы из Северной Африки беспредельщики . Их там так много
Ответ Бонд0077
Так это просто Рено, похоже, никто не заказывает)))
Открыт новый персонаж
Ответ Джентель man
Из "Хоббит, или Туда и обратно". Балин, Двалин, Глоин, Буллен, ... ))
Образование лучше чем в Британии? Он серьёзно?!
Ответ Д O Б P Ы Й
Серьезно. Всеобщее среднее в целом по популяции.
Ответ Д O Б P Ы Й
Лучше на порядок, чтоб ты, необразованный, знал! Английская нация, в целом, это малообразованная масса. Посмотри на них, на их лидеров, на их нравы, на их экономику, на всё, если не слепой! Нет ничего, что могло бы быть примером для нас, вообще ничего. Это аксиома для тех, кто знает и понимает эту тему.
Материалы по теме
Сотрудник «Зенита» Буллен о лишении гражданства Великобритании: «Мне сказали: «Можете обжаловать решение, но суд будет закрытым, вы не узнаете, в чем вас обвиняют». Сумасшествие»
сегодня, 11:10
Сотрудник «Зенита» Буллен: «В Англии сильная пропаганда о России: «В ваших супермаркетах нет еды», «В России нет бензина, драки на заправках». Бабушка верила – приходилось успокаивать»
сегодня, 10:00
