Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в России лучше, чем в Ангглии: «Образование и больницы – точно, безопасность – в сто раз лучше. Если не закрою машину, ничего не случится»

Марк Буллен: В России образование, безопасность и больницы лучше, чем в Британии.

Редактор англоязычных медиа «Зенита» Марк Буллен в интервью Спортсу’’ ответил на вопрос о том, чем Россия лучше Великобритании.

– Что для вас делает жизнь в России лучше, чем в Британии?

– Образование и больницы – точно. Безопасность – в сто раз лучше. Если я не закрою машину, ничего не случится. В Англии это нереально. Еда тут мне тоже больше нравится.

Но вот недвижимость в России сейчас очень дорогая. У нас четверо детей, так что в трехкомнатной квартире уже тесновато. Нужно купить квартиру больше, но это очень дорого.

– Хотите провести в России всю оставшуюся жизнь?

– Однозначно. Огромная страна – я еще не был на Байкале, на Дальнем Востоке, в Чечне, в Мурманске. Даже в Карелии мало где бывал.

Мест для путешествий мне и здесь хватит. Захочу – есть пляжи, захочу – Арктика, – сказал Марк Буллен.

Сотрудника «Зенита» лишили гражданства Британии. Полицейский, фанат России, спец по криминальным тату – все это один человек