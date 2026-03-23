Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в России лучше, чем в Ангглии: «Образование и больницы – точно, безопасность – в сто раз лучше. Если не закрою машину, ничего не случится»
Редактор англоязычных медиа «Зенита» Марк Буллен в интервью Спортсу’’ ответил на вопрос о том, чем Россия лучше Великобритании.
– Что для вас делает жизнь в России лучше, чем в Британии?
– Образование и больницы – точно. Безопасность – в сто раз лучше. Если я не закрою машину, ничего не случится. В Англии это нереально. Еда тут мне тоже больше нравится.
Но вот недвижимость в России сейчас очень дорогая. У нас четверо детей, так что в трехкомнатной квартире уже тесновато. Нужно купить квартиру больше, но это очень дорого.
– Хотите провести в России всю оставшуюся жизнь?
– Однозначно. Огромная страна – я еще не был на Байкале, на Дальнем Востоке, в Чечне, в Мурманске. Даже в Карелии мало где бывал.
Мест для путешествий мне и здесь хватит. Захочу – есть пляжи, захочу – Арктика, – сказал Марк Буллен.
Потому как лет десять назад один гастер из дворников утащил велик с лестничной площадки - он и был последним из дураков
Какова вероятность что просто так сержанта ППС возьмут в медиа отдел клуба РПЛ?