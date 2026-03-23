Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»

Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган заявил, что клуб еще может сделать квадрупл, но для этого «Тоттенхэм» должен вылететь.

Команда тренера Микеля Артеты вчера уступила «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка английской лиги и потеряла шансы на квадрупл (победа в АПЛ, в Лиге чемпионов, в Кубке Англии и Кубке английской лиги в один сезон).

«Каждый раз, когда «Ноттингем Форест» забивал (в матче АПЛ с «Тоттенхэмом», 3:0 – Спортс’‘), в зале Бобби Мура [на стадионе «Уэмбли»] был громкий восторг. Думаю, я никогда не видел, чтобы болельщики «Арсенала» так бурно приветствовали голы соперников, как это делали мы. Когда они победили со счетом 3:0, были почти стоячие овации.

Моя мечта о квинтупле (завоевание пяти трофеев за год – Спортс’‘), к сожалению, рухнула. Теперь мы можем сделать только квадрупл – выиграть Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из АПЛ.

Но это еще впереди, болельщики «Арсенала». Давайте объединимся, двинемся вперед и победим. Помните слова Уинстона Черчилля: давайте двигаться вперед вместе, никогда не сдавайтесь, мы победим», – сказал Морган.

Цитата бывшего премьер-министра Великобритании звучит так: «Никогда не сдавайтесь – никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Никогда не поддавайтесь силе, никогда не поддавайтесь очевидно превосходящей мощи вашего противника».

«Арсенал» лидирует в таблице чемпионата Англии, а его принципиальный соперник «Тоттенхэм» идет 17-м, на 1 очко опережая зону вылета.

«Сити» смял «Арсенал» лучшим таймом в сезоне! Голы-близнецы – не случайность

О чем он говорит возьмите одно чемпионство и будет счастье на 20 лет! В ЛЧ с такой игрой делать нечего.
Хорошо если 1-ми будут в АПЛ🤣🤣🤣
После вчерашней игры не будут, МС учуяли запах крови и будут теперь на плюс морали, а Арсенал наоборот будут сомневаться и будет жаться одно место, из-за чего сольют концовку
В итоге ничего не выиграют, как обычно, а Тоттенхэм не вылетит!
Очень забавно будет, если проиграют всё, еще и шпоры останутся. В итоге у шпор за последние несколько лет трофеев останется больше, чем у доминаторов
Какой же он дурачок, слов нет 🤦🏻‍♂️
Потом по таким и подобным и судят обо всех болельщиках Арсенала
4-й трофей — это вылет шпор?))
А вот это хорошо. Очень надеюсь, что это недоразумение "накаркало" и бездарный Арсенал с бездарем Артетой, который за 6 лет кроме как выстроить примитивный футбол уровня 80-90-х ничего не смог, провалятся и везде останутся вторыми.
