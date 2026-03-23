Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»

Морган об «Арсенале»: мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл.

Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган заявил, что клуб еще может сделать квадрупл, но для этого «Тоттенхэм» должен вылететь.

Команда тренера Микеля Артеты вчера уступила «Манчестер Сити » (0:2) в финале Кубка английской лиги и потеряла шансы на квадрупл (победа в АПЛ, в Лиге чемпионов, в Кубке Англии и Кубке английской лиги в один сезон).

«Каждый раз, когда «Ноттингем Форест » забивал (в матче АПЛ с «Тоттенхэмом », 3:0 – Спортс’‘), в зале Бобби Мура [на стадионе «Уэмбли»] был громкий восторг. Думаю, я никогда не видел, чтобы болельщики «Арсенала» так бурно приветствовали голы соперников, как это делали мы. Когда они победили со счетом 3:0, были почти стоячие овации.

Моя мечта о квинтупле (завоевание пяти трофеев за год – Спортс’‘), к сожалению, рухнула. Теперь мы можем сделать только квадрупл – выиграть Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из АПЛ .

Но это еще впереди, болельщики «Арсенала». Давайте объединимся, двинемся вперед и победим. Помните слова Уинстона Черчилля: давайте двигаться вперед вместе, никогда не сдавайтесь, мы победим», – сказал Морган.

Цитата бывшего премьер-министра Великобритании звучит так: «Никогда не сдавайтесь – никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Никогда не поддавайтесь силе, никогда не поддавайтесь очевидно превосходящей мощи вашего противника».

«Арсенал» лидирует в таблице чемпионата Англии, а его принципиальный соперник «Тоттенхэм» идет 17-м, на 1 очко опережая зону вылета.

