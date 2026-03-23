  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава FFF Диалло заявил, что «уже знает» имя нового тренера сборной Франции. Сообщалось о договоренности с Зиданом
1

Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло заявил, что имя нового главного тренера сборной Франции уже определено.

Ранее появилась информация, что FFF устно договорилась с Зинедином Зиданом. Дидье Дешам покинет свой пост после ЧМ-2026.

«Да, я знаю его имя. Я предлагаю встретиться снова после чемпионата мира.

Мы получили около пяти заявок, все от граждан Франции. Нам нужен тот,  кто соответствует множеству требований и мог бы заручиться поддержкой французского народа, поскольку сборная Франции – это команда французского народа. Между тренером и французским народом должна установиться связь. Дидье Дешаму за четырнадцать лет на своем посту это удалось. Его преемник также должен будет поставить галочку в этом поле», – сказал Диалло в интервью Le Figaro.

Кто выиграет ЛЧ?45282 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoСборная Франции по футболу
Филипп Диалло
logoДидье Дешам
logoЗинедин Зидан
Федерация футбола Франции
logoлига 1 Франция
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Зизу достоин быть тренером сьорной Франции!!!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
