Глава FFF Диалло заявил, что «уже знает» имя нового тренера сборной Франции. Сообщалось о договоренности с Зиданом

Глава FFF Диалло: я уже знаю имя нового тренера сборной.

Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло заявил, что имя нового главного тренера сборной Франции уже определено.

Ранее появилась информация, что FFF устно договорилась с Зинедином Зиданом . Дидье Дешам покинет свой пост после ЧМ-2026.

«Да, я знаю его имя. Я предлагаю встретиться снова после чемпионата мира.

Мы получили около пяти заявок, все от граждан Франции. Нам нужен тот, кто соответствует множеству требований и мог бы заручиться поддержкой французского народа, поскольку сборная Франции – это команда французского народа. Между тренером и французским народом должна установиться связь. Дидье Дешаму за четырнадцать лет на своем посту это удалось. Его преемник также должен будет поставить галочку в этом поле», – сказал Диалло в интервью Le Figaro.