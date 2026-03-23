  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Соболев показал ролик про то, как он входит в клуб Григория Федотова. Форвард «Зенита» забил 100-й гол в зачет клуба в игре с «Динамо»
Видео
14

Соболев показал ролик про то, как он входит в клуб Григория Федотова. Форвард «Зенита» забил 100-й гол в зачет клуба в игре с «Динамо»

Соболев показал ролик про то, как он входит в клуб Федотова.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на попадание в клуб Григория Федотова.

29-летний футболист забил 100-й гол в карьере, идущий в зачет по правилам клуба – в ворота «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ (3:1).

Александр, игравший также за «Томь», «Крылья», «Енисей» и «Спартак», опубликовал ролик о том, как он входит в клуб и написал: «100». В ролике указано количество голов: РПЛ – 70, Кубок России – 20, сборная России – 6, еврокубки – 4.

Клуб Григория Федотова – символический клуб, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов. В клуб также включаются иностранные футболисты, забившие 100 мячей за российские клубы.

Отметим, что у Соболева больше ста голов в карьере, но часть из них не идет в зачет по правилам клуба. Например, не учитываются голы, забитые на ранних стадиях Кубка России.

Кто выиграет ЛЧ?45352 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
logoАлександр Соболев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoТомь
logoЕнисей
logoКрылья Советов
logoГригорий Федотов
logoFONBET Кубок России
logoЗенит
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А ролик про то, как он входит в клуб Дмитрия Саутина не показал?
Ответ funnynerd21
А ролик про то, как он входит в клуб Дмитрия Саутина не показал?
Смысл, его и так на всю страну видели.
Ответ funnynerd21
А ролик про то, как он входит в клуб Дмитрия Саутина не показал?
Некоторые ныряния не идут в зачет по аналогии с голами.
Например, против «Спартака» и на ранних стадиях кубка. Он еще в процессе
Но почему не "...как он ныряет в клуб 100"? Ну где ж самоирония то, Саш?
Плохой Саша решил кутить на полную катушку. Главное, не обос****ся, Сань 😂😂😂
Как же он любит себя. Прямо Шнякин из футбола.
Федотов в гробу перевернулся
Тише, сашенька, не плачь, карась поставит на точку мяч!
Надо было взять нырок из матча с Динамо.Занырнул в клуб.
100 всегда сто голов и сто нырков🤡
ролик был в прямом эфире в матче с Динамо, когда он нырял в клуб 100
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
