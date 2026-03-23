Соболев показал ролик про то, как он входит в клуб Григория Федотова. Форвард «Зенита» забил 100-й гол в зачет клуба в игре с «Динамо»

Соболев показал ролик про то, как он входит в клуб Федотова.

Нападающий «Зенита » Александр Соболев отреагировал на попадание в клуб Григория Федотова.

29-летний футболист забил 100-й гол в карьере , идущий в зачет по правилам клуба – в ворота «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ (3:1).

Александр, игравший также за «Томь », «Крылья», «Енисей» и «Спартак », опубликовал ролик о том, как он входит в клуб и написал: «100». В ролике указано количество голов: РПЛ – 70, Кубок России – 20, сборная России – 6, еврокубки – 4.

Клуб Григория Федотова – символический клуб, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов. В клуб также включаются иностранные футболисты, забившие 100 мячей за российские клубы.

Отметим, что у Соболева больше ста голов в карьере, но часть из них не идет в зачет по правилам клуба. Например, не учитываются голы, забитые на ранних стадиях Кубка России.