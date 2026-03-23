Булыкин о 5:1 «Локо» с «Акроном»: «В первом тайме можно было подумать, что играет «Барселона» – так хорошо взаимодействовали. После замены лидеров был уже не такой яркий футбол»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин похвалил игру «Локомотива» в матче с «Акроном».

В воскресенье железнодорожники одержали победу со счетом 5:1 в матче 22-го тура Мир РПЛ.

«Локомотив» хотел порадовать болельщиков после вылета из Кубка. Выставили боевой состав с Воробьевым в атаке. И так хорошо взаимодействовали в первом тайме, что можно было подумать, что играет «Барселона». Наверное, «Акрон» сыграл ниже своих возможностей, а «Локомотив» был реально хорошо настроен – залетали все голы.

Команда была хороша в первом тайме. Во втором, конечно, все немного поменялось: заменили лидеров и был уже не такой яркий футбол. Но первый тайм всем очень понравился», – сказал Булыкин.

