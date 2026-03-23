  • «Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука. У команды Березуцкого 1 победа в 4 матчах после рестарта Первой лиги («РБ Спорт»)
«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука. У команды Березуцкого 1 победа в 4 матчах после рестарта Первой лиги («РБ Спорт»)

Александр Сторожук может возглавить «Урал».

«Урал» рассматривает вариант с назначением Александра Сторожука на пост главного тренера, сообщил «РБ Спорт».

В четырех матчах после возобновления сезона PARI Первой лиги команда во главе с Василием Березуцким одержала одну победу, а 22 марта уступила дома «Енисею» (2:4).

На данный момент екатеринбургский клуб находится на второй позиции в таблице чемпионата, имея в активе 45 очков в 25 матчах.

Березуцкий возглавил «Урал» в декабре 2025 года.

Кто выиграет ЛЧ?45451 голос
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Не рановато ил по 4 матчам выводы делать?

Тем более, уступили не кому-нибудь, а Енисею, который тренирует сам Ташуев, чьи конспекты Гвардиола читал.
АХАХАХХА

Гриша Гриша, а ты же сам говорил что с Ромащенко что-то не то было, а вот Березуцкий топ

Просто смех
Матчи Урала в ФНЛ не смотрел. Просто открыл статистику: Шатов 21 матч в среднем 1,95 очков за матч - уволен, Ромащенко 23 матча 1,91 очков за матч - уволен. К примеру Талалаев в Балтике 59 матчей в среднем 1,92 очков за матч (тут ФНЛ + полсезона РПЛ). По набору очков хорошие результаты у бывших тренеров Урала. Что там не понравилось Иванову?
Не понравилось, что собрались в премьер лигу, а бюджетов под это нет
Гриша ещё походу осени хотел вытурить ромащенко после 5-1 от камаза

Что ему не нравилось?? Считал что Урал может иди лучше (при белорусе шли вторыми в первой части сезона)

Хотя ну по мне состав у Урала не топовый для это лиги. В атаке есть игроки, а в защите не особо

В целом при Ромащенко особенно вначале урал много создавал, качественно причём

Но постоянно ляпался и пропускал, хотя по игре в атаке они лучшими при нем были

Он дотерпел его до конца года и вытурил. Хотя лучше бы сделал трансферы в защиту и дал тренеру полную зимние сборы для реализации идей

Но у него такие же ходы как были у Факела. Не усилить качественно состав, а тасовать тренеров
федотова бы попробовал подтянуть
Даже у самого богатого клуба ЛЛМ на это денег не хватает.
Он уже год назад отказал Балтике вроде

Не хочется работать после цска нигде ниже по статусу
У Сторожука получится опустить Урал на 8 место.
Бездарь он. Иванову нужно уговаривать Рахимова на остаток сезона и не поскупиться на зарплату.
Очень спорная кандидатура. Сторожук уже везде где можно облажался.
Александр Сторожук
Старо ЖУК-ЖУК-ЖУК
Чем их Ромащенко не устраивал, я так и не понял. Вроде на втором месте шли на момент его увала
Круговорот физруков в футболе - новый цикл!
