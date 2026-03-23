«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука. У команды Березуцкого 1 победа в 4 матчах после рестарта Первой лиги («РБ Спорт»)

Александр Сторожук может возглавить «Урал».

«Урал» рассматривает вариант с назначением Александра Сторожука на пост главного тренера, сообщил «РБ Спорт».

В четырех матчах после возобновления сезона PARI Первой лиги команда во главе с Василием Березуцким одержала одну победу, а 22 марта уступила дома «Енисею» (2:4).

На данный момент екатеринбургский клуб находится на второй позиции в таблице чемпионата, имея в активе 45 очков в 25 матчах.

Березуцкий возглавил «Урал » в декабре 2025 года.