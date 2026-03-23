«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука. У команды Березуцкого 1 победа в 4 матчах после рестарта Первой лиги («РБ Спорт»)
«Урал» рассматривает вариант с назначением Александра Сторожука на пост главного тренера, сообщил «РБ Спорт».
В четырех матчах после возобновления сезона PARI Первой лиги команда во главе с Василием Березуцким одержала одну победу, а 22 марта уступила дома «Енисею» (2:4).
На данный момент екатеринбургский клуб находится на второй позиции в таблице чемпионата, имея в активе 45 очков в 25 матчах.
Березуцкий возглавил «Урал» в декабре 2025 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Тем более, уступили не кому-нибудь, а Енисею, который тренирует сам Ташуев, чьи конспекты Гвардиола читал.
Гриша Гриша, а ты же сам говорил что с Ромащенко что-то не то было, а вот Березуцкий топ
Просто смех
Что ему не нравилось?? Считал что Урал может иди лучше (при белорусе шли вторыми в первой части сезона)
Хотя ну по мне состав у Урала не топовый для это лиги. В атаке есть игроки, а в защите не особо
В целом при Ромащенко особенно вначале урал много создавал, качественно причём
Но постоянно ляпался и пропускал, хотя по игре в атаке они лучшими при нем были
Он дотерпел его до конца года и вытурил. Хотя лучше бы сделал трансферы в защиту и дал тренеру полную зимние сборы для реализации идей
Но у него такие же ходы как были у Факела. Не усилить качественно состав, а тасовать тренеров
Не хочется работать после цска нигде ниже по статусу
Бездарь он. Иванову нужно уговаривать Рахимова на остаток сезона и не поскупиться на зарплату.
Он и Жук,
