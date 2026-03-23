  • Мажич о тычке ладонью в лицо Соболеву от Маричаля: «Контакт есть, но не вижу отмашки или неспортивного поведения. Нарушения нет, правильное решение судьи и ВАР»
87

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич оценил эпизод с падением в штрафной «Динамо» форварда «Зенита» Александра Соболева в начале матча 22‑го тура Мир РПЛ (1:3).

На 10-й минуте защитник хозяев Николас Маричаль попал Соболеву ладонью в лицо в борьбе за верховой мяч. Форвард гостей схватился за лицо и упал. Арбитр Сергей Иванов не зафиксировал нарушение и не назначил пенальти, ВАР не вмешался.

«Здесь есть физический контакт. Между ними контакт. Я не вижу очевидно неспортивного поведения или отмашки со стороны Маричаля в лицо Соболеву. Он прыгает назад, [пытается] играть в мяч.

Для меня нет нарушения. Для меня это правильное решение судьи на поле и ВАР-судьи», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Блин, а в чем разница между ситуацией с Умяровым? Соболь же его даже не видел. Не защищая соболя, просто логику понять хочется
Ответ Pro_Zenit_7
Комментарий скрыт
Ответ Спартак one love
Мне нравится, что КБ никогда не стесняются врать.
Как объясняют всякие Пелерины и Спартанусы: вчера это не пенальти, потому что толкали Соболева. А вот со Спартаком Соболева надо было удалить, потому что это он рукой попал по лицу. Не вижу причин не доверять этим беспристрастным экспертам. Всё предельно ясно.
Ответ NIКITA
Комментарий скрыт
Ответ Spartakus1984
Почему тогда с тобой всё плохо? Мало работаешь над совестью? А, впрочем, о чем это я? 😁
Тут Маричаль лицом к Соболеву находится и совершенно умышленно пихает его ладонью в лицо. Это не фол. Неделю назад Соболев вообще не видит Умярова, можно посмотреть повтор, там Соболев весь эпизод смотрит вверх на мяч и Умярова подбегающего сзади не может видеть чисто физически. Но это фол и удаление. Смотрите не перепутайте, зенитовский админресурс он такой.
Ответ fil_spb
Комментарий скрыт
Ответ Spartakus1984
Про «Соболев понимал» это он сам тебе рассказал? 😁
А теперь представим такой же момент в обратную сторону ? Например Нино так держит за лицо Тюкавина. Неделю бы ныли хейтеры Зенита, что пенальти нужно было поставить.
Ответ Выскажусь
А зачем представлять? В прошлом туре тот же Соболев попал по лицу Умярову в середине поля. Там, как мы теперь знаем, его за это надо было удалять и (как тут верещали красно-белые) еще и игры на три дисквалифицировать.
Погодите-ка! Но ЭСК же буквально на днях сказал, что попадание руки Соболева в лицо Умярова, где в принципе не могло быть отмашки или неспортивного поведения, т.к. он просто не видел спартаковца, - это нарушение и вторая жёлтая. В каком случае судьи врут?
Ответ Петроград
В двух случаях. 1. Когда рассматривают жалобы Спартака. 2. Когда отмазывают соперников Зенита.
Ответ Петроград
Разная степень фола
Все понятно. Теперь защитник в своей штрафной может просто положить ладонь на лицо нападающему. Нос слегка захватить пальцами, на глаза нажать несильно. Это по правилам, спортивно, главное, чтобы без отмашки.
В общем, это Миллер Алексей Борисович лично распорядился через Мажича Зениту пенальти больше не давать. Пусть с игры забивают. Админресурс...
Ответ Onion
Заставить судей не ставить пенальти это тоже админ ресурс)
Ответ Onion
1 матч не дали пенальти и уже такие довольные 🤣
Посмотрим, что будет дальше
В принципе что и требовалось доказать - никакой последовательности в судействе. Странно что ещё признали судейскую ошибку в матче со Спартаком и тут же аналогичный эпизод отмазывают.
Мажич кого хочешь отмажич
Ответ igls54
Это не пена
Мажич, в эпизоде с Умяровым у Соболева тоже была попытка (и он сыграл) в мяч. Да, был контакт, но не было очевидного неспортивного поведения или отмашки со стороны Соболева. Надо бороться с провалами в памяти, пока не поздно.
Материалы по теме
Орлов о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Неслучайно его дельфином называют. Брака у Александра многовато, но в старании не откажешь – для российского футбола такая игра подходит»
сегодня, 09:27
Глушенков о Соболеве: «Не то чтобы вернулся в форму – она у него была, просто он не мог ее показать. Он стал больше играть, с каждой игрой любой футболист обретает уверенность»
вчера, 16:02
Семак про 3:1 с «Динамо»: «Справедливо победили, шикарный газон. Мантуан недосмотрел за своим игроком – пропустили мяч, который не должны были, но хорошо отреагировали»
вчера, 15:45
Соболев набрал 5 (4+1) очков в 5 последних матчах за «Зенит» – сегодня гол и ассист с «Динамо»
вчера, 15:20
Соболев нырнул после легкого контакта с Фернандесом. Защитник «Динамо» показывал судье, что форвард «Зенита» симулировал
вчера, 14:45Фото
Рекомендуем
Главные новости
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
11 минут назадРеклама
Прыгунья в воду Конаныхина о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Ошибки есть – ноги разлетелись, туловище свинтило. Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
12 минут назад
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
17 минут назад
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
27 минут назад
Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»
34 минуты назад
Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»
39 минут назад
Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в России лучше, чем в Ангглии: «Образование и больницы – точно, безопасность – в сто раз лучше. Если не закрою машину, ничего не случится»
50 минут назад
Соболев показал ролик про то, как он входит в клуб Григория Федотова. Форвард «Зенита» забил 100-й гол в зачет клуба в игре с «Динамо»
сегодня, 13:08Видео
«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука. У команды Березуцкого 1 победа в 4 матчах после рестарта Первой лиги («РБ Спорт»)
сегодня, 13:05
Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»
сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Фернандо Костанца: «Не понимаю, как «Крылья» могут упасть в Первую лигу с таким составом. Уверен, мы хорошо проведем заключительную часть сезона»
53 секунды назад
Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
12 минут назад
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
19 минут назад
«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
26 минут назад
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
39 минут назад
Глава FFF Диалло заявил, что «уже знает» имя нового тренера сборной Франции. Сообщалось о договоренности с Зиданом
52 минуты назад
Мостовой посвятил стих Овечкину после 1000-й шайбы в НХЛ – насладитесь и вы
сегодня, 13:10ВидеоСпортс"
Булыкин о 5:1 «Локо» с «Акроном»: «В первом тайме можно было подумать, что играет «Барселона» – так хорошо взаимодействовали. После замены лидеров был уже не такой яркий футбол»
сегодня, 13:07
Лепсая считает провальным для «Зенита» трансфер Луиса Энрике: «Рассчитывали на другой результат, когда покупали. Трудно сказать, почему не получается в РПЛ – качество у него есть»
сегодня, 12:39
Дуглас Сантос: «Люди привыкли к лидерству «Зенита». Мы прошли через трудный период и возвращаемся к тому, какими были раньше – может, даже лучше»
сегодня, 12:29
Рекомендуем