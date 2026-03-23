Мажич о тычке ладонью в лицо Соболеву от Маричаля: «Контакт есть, но не вижу отмашки или неспортивного поведения. Нарушения нет, правильное решение судьи и ВАР»

Мажич о тычке Соболеву ладонью в лицо от Маричаля: не вижу отмашки, фола нет.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич оценил эпизод с падением в штрафной «Динамо » форварда «Зенита » Александра Соболева в начале матча 22‑го тура Мир РПЛ (1:3).

На 10-й минуте защитник хозяев Николас Маричаль попал Соболеву ладонью в лицо в борьбе за верховой мяч. Форвард гостей схватился за лицо и упал . Арбитр Сергей Иванов не зафиксировал нарушение и не назначил пенальти, ВАР не вмешался.

«Здесь есть физический контакт. Между ними контакт. Я не вижу очевидно неспортивного поведения или отмашки со стороны Маричаля в лицо Соболеву. Он прыгает назад, [пытается] играть в мяч.

Для меня нет нарушения. Для меня это правильное решение судьи на поле и ВАР-судьи», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».