Мажич о тычке ладонью в лицо Соболеву от Маричаля: «Контакт есть, но не вижу отмашки или неспортивного поведения. Нарушения нет, правильное решение судьи и ВАР»
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич оценил эпизод с падением в штрафной «Динамо» форварда «Зенита» Александра Соболева в начале матча 22‑го тура Мир РПЛ (1:3).
На 10-й минуте защитник хозяев Николас Маричаль попал Соболеву ладонью в лицо в борьбе за верховой мяч. Форвард гостей схватился за лицо и упал. Арбитр Сергей Иванов не зафиксировал нарушение и не назначил пенальти, ВАР не вмешался.
«Здесь есть физический контакт. Между ними контакт. Я не вижу очевидно неспортивного поведения или отмашки со стороны Маричаля в лицо Соболеву. Он прыгает назад, [пытается] играть в мяч.
Для меня нет нарушения. Для меня это правильное решение судьи на поле и ВАР-судьи», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
