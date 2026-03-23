Трент извинился перед Арбелоа и игроками «Реала» за опоздание, из-за которого начал матч с «Атлетико» в запасе

Защитник «Реала » Трент Александер-Арнолд извинился за опоздание на одну из тренировок команды , из-за чего он остался в запасе в матче Ла Лиги против «Атлетико» (3:2).

Англичанин появился на поле на 64-й минуте и сделал голевую передачу.

Как сообщает The Athletic, Трент извинился перед главным тренером Альваро Арбелоа , капитаном Дани Карвахалем и остальными партнерами по команде.

Источники отмечают, что футболист поступил «как джентльмен».

В этом сезоне Трент провел 14 матчей в Ла Лиге и сделал 3 передачи.