Трент извинился перед Арбелоа и игроками «Реала» за опоздание, из-за которого начал матч с «Атлетико» в запасе
Трент Александер-Арнолд извинился за опоздание.
Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд извинился за опоздание на одну из тренировок команды, из-за чего он остался в запасе в матче Ла Лиги против «Атлетико» (3:2).
Англичанин появился на поле на 64-й минуте и сделал голевую передачу.
Как сообщает The Athletic, Трент извинился перед главным тренером Альваро Арбелоа, капитаном Дани Карвахалем и остальными партнерами по команде.
Источники отмечают, что футболист поступил «как джентльмен».
В этом сезоне Трент провел 14 матчей в Ла Лиге и сделал 3 передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Ну и кто тут ...здел , что Арбелоа слишком мягкий ? Посадил на скамейку последнее летнее приобретение. Черепашку и Джуда выпускает, лишь когда сочтет нужным. Нужно будет, встанут разогреваться на 90+ минуте. Дриблёр, хоть очень приятный и доброжелательный человек, создающий вокруг себя теплый микроклимат, не такой уж и простой как думается. А сейчас, после трех побед подряд над МанСити и Атлетико (сравните как Хаби с ними сыграл) его акции значительно выросли и он перешел из разряда временно-подменяющих в разряд тренер для топа. В общем, в точности идет по стопам ВДБ. Удачи ему, куда бы судьба не привела.
Ну и кто тут ...здел , что Арбелоа слишком мягкий ? Посадил на скамейку последнее летнее приобретение. Черепашку и Джуда выпускает, лишь когда сочтет нужным. Нужно будет, встанут разогреваться на 90+ минуте. Дриблёр, хоть очень приятный и доброжелательный человек, создающий вокруг себя теплый микроклимат, не такой уж и простой как думается. А сейчас, после трех побед подряд над МанСити и Атлетико (сравните как Хаби с ними сыграл) его акции значительно выросли и он перешел из разряда временно-подменяющих в разряд тренер для топа. В общем, в точности идет по стопам ВДБ. Удачи ему, куда бы судьба не привела.
цыплят по осени считают, если Арбелоа выиграет хоть что-то кроме раздевалки, тогда и поговорим
цыплят по осени считают, если Арбелоа выиграет хоть что-то кроме раздевалки, тогда и поговорим
Требовать трофеи от тренера, который не готовил команду перед чемпионатом, не проходил сборы...
А если Винисиус опаздал бы?
А если Винисиус опаздал бы?
Волшебник никогда не опаздывает, как и не приходит рано. Он приходит именно тогда, когда нужно.(с)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем