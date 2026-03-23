«Оренбург» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча со «Спартаком»: «Фол на Пуэбло в штрафной и игра рукой Маркиньоса»

«Оренбург» обратился в ЭСК по итогам матча со «Спартаком ».

В 22-м туре Мир РПЛ «Оренбург » уступил дома со счетом 0:2. Главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев.

«Мы обратились в ЭСК по двум эпизодам: фол на Пуэбло внутри штрафной площади в первом тайме и игра рукой в своей штрафной площади игрока «Спартака» [Маркиньоса] во втором», – сообщили в пресс‑службе «Оренбурга».

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»