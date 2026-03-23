  • «Оренбург» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча со «Спартаком»: «Фол на Пуэбло в штрафной и игра рукой Маркиньоса»
39

В 22-м туре Мир РПЛ «Оренбург» уступил дома со счетом 0:2. Главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев.

«Мы обратились в ЭСК по двум эпизодам: фол на Пуэбло внутри штрафной площади в первом тайме и игра рукой в своей штрафной площади игрока «Спартака» [Маркиньоса] во втором», – сообщили в пресс‑службе «Оренбурга».

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»

По поводу пенальти,там от груди же отскочил мяч в руку,а по новым трактовкам это не одиннацатиметровый.
Это не так. Это не пенальти только если не было движения руки к мячу. А у Маркиньоса движение прямо очевидное было. Это 100% пенка. А на вот на Пуэбло да, ничего не было, обычный игровой контакт.
Так они же не утверждают, что был пенальти
Оренбург получит ответ и в дальнейшем смогут апеллировать данным ответом, если в их ворота поставят такой пенальти
Все эти запросы делаются чисто ради бумажек
Про пенальти Маркиньоса, там во первых игрок Спартака выбивал мяч, а не Оренбурга, во вторых в полностью противоположную сторону от ворот. Думаю правильно его не стали смотреть. Оренбург если честно на гол даже не наиграл, чтобы обращаться, Спартак победил закономерно.
Пора в ФНЛ вместе с своим гаревым газоном
.Хватит позорить Газпром,
те итак с юбилеем уже ниже плинтуса😁
Это нашему кб спартачку и бензоколонке Лукойл хватит позориться в РПЛ, получая семёрочки, ЗЕНИТ 7:1 Спартак , Ливерпуль 7:0 Спартак. Так ещё никто не позорился в еврокубках, как наш кб спартачок.
Ой, а помнишь как в 56-м Зенит 0-6 Спартаку дома проиграл? Может хватит позориться, получая безответные шестерочки?
Тренер Оренбурга говорил что пенальти там много было, а разговор только про два.
Вот как так можно на камеру, на всю страну врать
Комментарий удален модератором
Ответ линия Мажино
Комментарий удален модератором
Может книжку с современными трактовками таких эпизодов открыть для начала, а не рот?
Ответ Евгений Кошелек
Может книжку с современными трактовками таких эпизодов открыть для начала, а не рот?
Комментарий скрыт
Спорц, а где вообще полтора десятка статей про эти эпизоды. Обычно бывает именно так, или это другое?)
Аметзянов прав.. Должна была быть ничья
