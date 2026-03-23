Лепсая считает провальным для «Зенита» трансфер Луиса Энрике: «Рассчитывали на другой результат, когда покупали. Трудно сказать, почему не получается в РПЛ – качество у него есть»
Футбольный функционер Теймураз Лепсая поделился мнением об игре вингера «Зенита» Луиса Энрике, который забил 3 гола и сделал 2 передачи в 20 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.
– Согласен, что проблемы с адаптацией у него есть, и этот вопрос должен задавать себе и Сергей Семак в первую очередь. Трудно сказать, почему у Энрике не получается в РПЛ – качество у него есть.
Хотя, когда было объявлено о его переходе, я предупреждал, что в «Бетисе» он выглядел бледно, что адаптация в европейской лиге будет очень важным моментом.
Эту проблему надо разбирать людям из клуба. Мы же не знаем, что происходит внутри тренировочного процесса.
– Можно ли назвать трансфер Энрике в «Зенит» провальным с учетом заплаченной за него суммы?
– Безусловно. Думаю, когда его покупали, в «Зените» рассчитывали на совсем другой результат.
– Стоит ли «Зениту» попытаться продать Энрике летом?
– До чемпионата мира его продавать точно нет смысла, если он будет вызван в сборную Бразилии, а потом можно.
Просто мне кажется, что если «Зенит» снова не станет чемпионом, там много кого надо будет менять. Не только Луиса Энрике продать – будет много работы.
– А кого еще могут продать, по вашему мнению?
– Когда буду руководить «Зенитом», вы об этом обязательно узнаете, – сказал Теймураз Лепсая.