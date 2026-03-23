  • Лепсая считает провальным для «Зенита» трансфер Луиса Энрике: «Рассчитывали на другой результат, когда покупали. Трудно сказать, почему не получается в РПЛ – качество у него есть»
Лепсая считает провальным для «Зенита» трансфер Луиса Энрике: «Рассчитывали на другой результат, когда покупали. Трудно сказать, почему не получается в РПЛ – качество у него есть»

Теймураз Лепсая назвал провальным трансфер Луиса Энрике в «Зенит».

Футбольный функционер Теймураз Лепсая поделился мнением об игре вингера «Зенита» Луиса Энрике, который забил 3 гола и сделал 2 передачи в 20 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.

– Согласен, что проблемы с адаптацией у него есть, и этот вопрос должен задавать себе и Сергей Семак в первую очередь. Трудно сказать, почему у Энрике не получается в РПЛ – качество у него есть.

Хотя, когда было объявлено о его переходе, я предупреждал, что в «Бетисе» он выглядел бледно, что адаптация в европейской лиге будет очень важным моментом.

Эту проблему надо разбирать людям из клуба. Мы же не знаем, что происходит внутри тренировочного процесса.

– Можно ли назвать трансфер Энрике в «Зенит» провальным с учетом заплаченной за него суммы?

– Безусловно. Думаю, когда его покупали, в «Зените» рассчитывали на совсем другой результат.

– Стоит ли «Зениту» попытаться продать Энрике летом?

– До чемпионата мира его продавать точно нет смысла, если он будет вызван в сборную Бразилии, а потом можно.

Просто мне кажется, что если «Зенит» снова не станет чемпионом, там много кого надо будет менять. Не только Луиса Энрике продать – будет много работы.

– А кого еще могут продать, по вашему мнению?

– Когда буду руководить «Зенитом», вы об этом обязательно узнаете, – сказал Теймураз Лепсая.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
Кто все эти Люды? Каждый раз, новый человек даёт комментарии
Луис Энрике топовый форвард. Там что то с психологией. Пусть заиграет.
Энрике в целом в Зените как раз и заиграл
Энрике в целом в Зените как раз и заиграл
Xdd
Ответ fedor2026turin
Xdd
И что смешного? Первые матчи он реально отлично играл, где до этого он себя проявлял? Куда ему идти?
Ого, даже не если, а когда - прям инсайд про себя
А лепсая что господь Бог?
По мне это украшение нашего костоломного чемпионата. Как и Глушенков.
