  • «Спартаку» интересен Удуохай. Немецкий защитник «Бешикташа» готов переехать в Россию (Ajansspor)
«Спартак» может купить еще одного игрока «Бешикташа» после Жедсона.

«Спартак» проявляет интерес к центральному защитнику «Бешикташа» Феликсу Удуохаю.

Ajansspor сообщает, что Удуохай, контракт которого рассчитан до лета 2027 года, готов продолжить карьеру в России. 

Руководство черно-белых готово содействовать трансферу 28-летнего игрока. Информацию про интерес «Спартака» к Феликсу также подтверждает Hürriyet.

В этом сезоне Удуохай провел 12 матчей в чемпионате Турции и получил 4 желтых карточки. Подробная статистика экс-игрока молодежной и олимпийской сборных Германии доступна здесь.

Напомним, что прошлым летом «Спартак» купил у «Бешикташа» полузащитника Жедсона Фернандеша за 20,78+7,27 млн евро.

Пара «Ву Удуохаю» будет легендой!
Ответ Григорий Геник
Болельщики Спартак будут говорить друг другу:"Вудухай!"
Ответ Григорий Геник
Круче только была бы пара Та-Джикия
А Урук-хая из ФК Мордор не хотят приобрести?
Ответ funnynerd21
Так Уду-охай - это улучшенная версия урукхаев.
Ответ funnynerd21
А кто в роли Сарумяна в таком случае выступит)))? Собирающего Урукхая в бой,то есть на игру)))?
Хороший Урукхай а защиту нам не помешает
Джику не тянет. Вместо него надо искать центрального. Кто такой Удуохай не знаю.
Кто-то выводит бабки лукойла в турцию.
Ответ Царь Царь
А газовые в Бразилию?
Зачем нам еще один цз? У нас уже есть Джику и Ву. Если по Ву сомнений точно нет, что он останется в основе, но тогда зачем джику покупали?
Ответ Дима Ишханов
Летом уже будет в строю Бабич.
Ответ Дима Ишханов
И Бабич восстановится, кстати, не нужно сбрасывать со счетов...
Когда казалось, что с Спартаком уже ничего хуже не может случиться.
Интересная фамилия. Во работы будет у комментаторов.
