«Спартаку» интересен Удуохай. Немецкий защитник «Бешикташа» готов переехать в Россию (Ajansspor)

«Спартак» может купить еще одного игрока «Бешикташа» после Жедсона.

«Спартак» проявляет интерес к центральному защитнику «Бешикташа » Феликсу Удуохаю.

Ajansspor сообщает, что Удуохай, контракт которого рассчитан до лета 2027 года, готов продолжить карьеру в России.

Руководство черно-белых готово содействовать трансферу 28-летнего игрока. Информацию про интерес «Спартака » к Феликсу также подтверждает Hürriyet.

В этом сезоне Удуохай провел 12 матчей в чемпионате Турции и получил 4 желтых карточки. Подробная статистика экс-игрока молодежной и олимпийской сборных Германии доступна здесь .

Напомним, что прошлым летом «Спартак» купил у «Бешикташа» полузащитника Жедсона Фернандеша за 20,78+7,27 млн евро.